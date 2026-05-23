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L'Università dello Shandong rivitalizza il patrimonio culturale della Cina

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L'Università dello Shandong rivitalizza il patrimonio culturale della Cina

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Di Hou Linliang, Quotidiano del Popolo

Presso l'Istituto Avanzato per gli Studi Confucianisti dell'Università dello Shandong, i ricercatori del progetto "Integrazione degli Antichi Libri Cinesi" catalogano meticolosamente testi antichi. Giunta ormai al suo nono anno, questa ambiziosa iniziativa persegue un'unica missione: rimpatriare i tesori culturali della Cina attraverso il restauro digitale di documenti storici dispersi in tutto il mondo.

Avviato nell'aprile del 2017, il progetto ha stretto collaborazioni con oltre 110 università e istituti di ricerca cinesi. I team hanno condotto indagini in più di 100 Paesi, visitando oltre 2.000 collezioni e biblioteche. Ad oggi, hanno creato o aggiornato quasi 199.000 schede catalografiche e recuperato digitalmente 1.073 testi rari, precedentemente assenti dalle collezioni cinesi.

"Questi manufatti conservati all'estero necessitano di un'urgente opera di preservazione", ha affermato Liu Xinming, esperto capo del progetto. "Il nostro database, potenziato dall'intelligenza artificiale, li 'rimpatria' digitalmente". Il sistema esegue un'analisi intelligente di oltre 370.000 immagini di testi classici, fornendo al contempo ai ricercatori strumenti standardizzati per la catalogazione e la verifica.

Questo restauro culturale rappresenta una delle sfaccettature del più ampio impegno dell'Università dello Shandong volto a trasformare il patrimonio tradizionale in conoscenza viva. Presso il sito di Qianzhongzitang, a Gaomi, l'attività archeologica si sviluppa su due fronti paralleli: scavi in ??corso affiancati alla formazione degli studenti. Dalla creazione della sua base operativa a Gaomi nel 2023, l'università ha compiuto scoperte significative, tra cui la recente conferma che la canapa veniva coltivata come uno dei "cinque cereali" (miglio, riso, grano, fagioli e canapa) durante il periodo della Cultura di Longshan, risalente a 4.000 anni fa.

L'apprendimento pratico unisce il rigore accademico al coinvolgimento del pubblico. Gli studenti raccolgono il grano con repliche di antiche falci in conchiglia, si esercitano nelle tecniche di flottazione dei semi e imparano a usare strumenti come le vanghe di Luoyang sotto la guida di esperti. "Gli strati del terreno raramente rivelano i segreti immediatamente", ha osservato il docente Wu Hao, che risiede tutto l'anno nel vicino sito di scavo di Jiaojia, un luogo chiave per lo studio delle prime civiltà cinesi. "Si sviluppa la sensibilità attraverso la costante attività di scavo". Wu ora identifica le strutture funerarie grazie al feedback acustico della pala, un fruscio nitido rispetto a un tonfo sordo, un'abilità affinata in anni di lavoro sul campo.

Questi programmi esperienziali integrano curricula innovativi che includono la fotografia archeologica e la raccolta di documenti assistita dall'intelligenza artificiale. Attraverso l'allineamento con le iniziative culturali nazionali, l'Università dello Shandong forma la prossima generazione di specialisti del patrimonio culturale. "Stiamo creando piattaforme per dare ai giovani gli strumenti necessari per costruire il futuro culturale della Cina", ha affermato Li Zhongjun, segretario del Partito presso l'Università dello Shandong.

 

Membri del progetto Integrazione degli Antichi Libri Cinesi catalogano le collezioni conservate presso l'Università di Macao.

 

Libri rari catalogati dal progetto di Integrazione degli Antichi Libri Cinesi.

 

Archeologi dell'Università dello Shandong lavorano presso il sito di Jiaojia.

 

Un archeologo dell'Università dello Shandong conversa con degli studenti in viaggio di studio.

 

(Foto fornite dall’Università dello Shandong)

 

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