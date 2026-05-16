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L'innovazione alimenta lo slancio manifatturiero della Cina

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L'innovazione alimenta lo slancio manifatturiero della Cina

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di Chang Jin, Quotidiano del Popolo

Un momento toccante, verificatosi durante la 139ª edizione della China Import and Export Fair, nota anche come Fiera di Canton, è recentemente diventato virale sui social media, sia in Cina che all'estero.

Assistita da un esoscheletro robotico sviluppato dall'azienda Taixi Robot, con sede a Hangzhou, una paziente argentina affetta da debolezza muscolare si è lentamente alzata dalla sedia a rotelle e ha mosso alcuni passi: un traguardo atteso da lungo tempo. I presenti hanno pianto di gioia nel vedere la tecnologia all'avanguardia e una profonda compassione umana convergere in un momento di grande intensità.

"Questa è la forza tangibile della manifattura intelligente cinese", ha osservato un commentatore online.

Il salto cruciale dalla fase concettuale alla svolta decisiva, il percorso "da 0 a 1", si fonda su un ecosistema dell'innovazione dinamico e interconnesso.

Lo sviluppo degli esoscheletri robotici, un tempo confinato al regno della fantascienza, abbraccia molteplici campi all'avanguardia, tra cui l'intelligenza artificiale e l'interazione uomo-macchina. Tali progressi richiedono anni di ricerca dedicata da parte delle aziende, ma le scoperte rivoluzionarie non vengono mai raggiunte in totale isolamento. Dietro Taixi Robot si cela una rete di supporto coordinato: investimenti di capitale di rischio guidati dal Zhejiang University Alumni Fund, una stretta collaborazione tra università, imprese, istituti di ricerca e utenti finali, oltre a un percorso accelerato per l'approvazione dei brevetti, istituito dal distretto Gongshu di Hangzhou.

Questo terreno fertile per l'innovazione consente alle nuove idee di mettere radici e di espandersi rapidamente su larga scala.

Oggi, il numero crescente di aziende cinesi che raggiungono traguardi tecnologici rivoluzionari riflette i punti di forza del sistema cinese nella mobilitazione delle risorse e nel coordinamento degli sforzi innovativi su scala nazionale.

La versione di anteprima di DeepSeek-V4, rilasciata di recente, è ad esempio compatibile con chip sviluppati internamente, come i processori AI Huawei Ascend. Tali progressi non sarebbero stati possibili senza sforzi coordinati volti a superare i colli di bottiglia tecnologici nel settore dei semiconduttori. Né l'enorme potenza di calcolo odierna sarebbe realizzabile senza i precedenti investimenti strategici nelle infrastrutture energetiche e nell'elettricità verde.

Questa coordinazione a livello di sistema sta accelerando il motore dell'innovazione cinese, generando continuamente nuove scoperte nel campo delle tecnologie avanzate.

Il successivo salto dall'invenzione all'accessibilità economica, il passaggio da "1 a 100", è sostenuto dal vasto e articolato sistema industriale cinese.

Per anni, i robot esoscheletro sono rimasti proibitivamente costosi. Tuttavia, i prodotti presentati alla Fiera di Canton avevano un prezzo notevolmente inferiore. Questo cambiamento è in gran parte dovuto a filiere di approvvigionamento altamente integrate ed efficienti.

Nella provincia del Zhejiang, nella Cina orientale, le industrie che producono sensori, servomotori e altri componenti hardware intelligenti sono già ben consolidate; ciò contribuisce a ridurre i costi di produzione, rendendo le tecnologie avanzate più accessibili ed economicamente vantaggiose.

E il Zhejiang è tutt'altro che un caso isolato.

In tutta la Cina, i governi locali stanno rimuovendo attivamente le barriere ai fattori produttivi e potenziando il coordinamento industriale, favorendo opportunità di crescita e innovazione per le imprese.

A Shenzhen, nella provincia del Guangdong, Cina meridionale, le aziende possono reperire il 90% dei componenti necessari per la produzione robotica nel raggio di pochi chilometri. Oggi, la città ospita oltre 74.000 imprese operanti in questo settore.

Nella provincia dell'Anhui, nella Cina orientale, quasi tutti i componenti per un veicolo a nuova energia possono essere reperiti nel raggio di tre ore di viaggio. Ciò sostiene sette importanti case automobilistiche e contribuisce a far sì che la provincia si classifichi al primo posto a livello nazionale per la produzione annuale di automobili.

Questi cluster industriali altamente efficienti sono diventati potenti catalizzatori per la crescita aziendale.

Nella Cina odierna, la forza tecnologica degli hub dell'innovazione si fonde sempre più con le capacità manifatturiere della "fabbrica del mondo", consentendo ai lampi di ispirazione nati nei laboratori di trasformarsi in una produzione continua sulle linee di montaggio.

Il salto finale, il passaggio dal successo nazionale a una portata globale, "da 100 a 10.000", riflette l'impegno della Cina verso uno sviluppo globale condiviso. Il percorso di innovazione della Cina non mira all'isolamento, bensì alla creazione di connessioni per il reciproco beneficio.

Dopo che il video dell'esoscheletro, girato alla Fiera di Canton, ha catturato l'attenzione globale, la Taixi Robot ha contattato spontaneamente la paziente straniera, offrendole assistenza e supporto post-vendita. Più e più volte, la donna ha pronunciato la parola "grazie" in cinese, esprimendo la speranza che un numero maggiore di prodotti dell'azienda potesse giungere in Argentina per aiutare altre persone affette da patologie simili.

Questo spirito di sviluppo condiviso e di solidarietà globale si è radicato profondamente nell'approccio della Cina all'innovazione.

Nel campo dell'intelligenza artificiale, ad esempio, la Cina è diventata uno dei principali contributori a livello mondiale allo sviluppo di software open source e modelli aperti. L'obiettivo di "promuovere lo sviluppo degli ecosistemi open source" è stato persino inserito nel quadro del 15° Piano Quinquennale della Cina.

Bloomberg ha osservato in un articolo che, mentre alcuni dei giganti tecnologici occidentali fanno a gara per sviluppare sistemi di intelligenza artificiale sempre più potenti, limitandone al contempo rigorosamente l'accesso, i laboratori di ricerca cinesi continuano a condividere i progressi tecnologici in modo aperto e gratuito.

Dalla tecnologia Juncao, che reca beneficio a Paesi di tutto il mondo, alle reti elettriche realizzate in Cina che portano la luce in comunità remote del Brasile, fino al Radiotelescopio Sferico con Apertura di Cinquecento Metri (FAST) che apre le proprie strutture ai ricercatori di tutto il globo: l'innovazione cinese non ha mai avuto lo scopo di "ostacolare gli altri". Al contrario, essa mira a "costruire strade per tutti", aiutando un numero sempre maggiore di Paesi a superare le barriere allo sviluppo e a migliorare la qualità della vita delle persone.

Perseverare attraverso il duro lavoro, abbracciando al contempo la cooperazione e il mutuo beneficio: questa è una delle forze più profonde, potenti e ispiratrici che plasmano la Cina moderna.

Acquirenti stranieri interagiscono con mani robotiche alla 139ª edizione della China Import and Export Fair. (17 aprile 2026 - Quotidiano del Popolo/Fu Haiyan)

Un acquirente straniero sale le scale con un esoscheletro robotico alla 139ª edizione della China Import and Export Fair. (17 aprile 2026 - Quotidiano del Popolo/Fu Haiyan)

I cambi per veicoli a nuova energia vengono prodotti in un'officina intelligente della Acteco, fornitore di soluzioni per il powertrain con sede a Wuhu, nella provincia dell'Anhui, Cina orientale. (Quotidiano del Popolo/Xiao Benxiang)

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