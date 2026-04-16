La Cina strappa al Giappone la leadership nelle vendite globali di auto e punta sulla qualità

di Wang Hui, Quotidiano del Popolo

In una svolta significativa per l'industria automobilistica globale, nel 2025 le case automobilistiche cinesi hanno venduto quasi 27 milioni di veicoli in tutto il mondo, superando le circa 25 milioni di vendite registrate dal Giappone. Ciò segna la prima volta in cui la Cina pone fine al dominio venticinquennale del Giappone quale leader mondiale delle vendite.

Questo traguardo è ulteriormente sottolineato dalla presenza di tre aziende cinesi che figurano ora tra le prime dieci case automobilistiche al mondo. In particolare, BYD ha confermato la propria posizione di leader globale nelle vendite di veicoli a nuova energia (NEV) per il quarto anno consecutivo.

Tale cambiamento ha scatenato un'ondata di paragoni online: la Nokia che assiste all'ascesa della Apple, o la Kodak che si trova ad affrontare la rivoluzione digitale.

Tuttavia, l'ascesa delle case automobilistiche cinesi non è una storia incentrata esclusivamente sui volumi di vendita. Essa segnala una trasformazione generazionale all'interno dell'industria automobilistica globale, guidata da lungimiranza strategica e innovazione costante.

Spesso descritto come un "gioiello della corona" dell'industria moderna, il settore automobilistico rappresenta un indicatore chiave della forza manifatturiera di un Paese.

All'inizio del XX secolo, la Ford fu pioniera della produzione in catena di montaggio, spostando il baricentro del settore dall'Europa agli Stati Uniti. Negli anni '70, a seguito degli shock petroliferi, le case automobilistiche giapponesi costruirono il proprio dominio globale puntando sull'efficienza del consumo energetico e sulla produzione snella. Entro il 1980, il Giappone aveva superato gli Stati Uniti e, a partire dal 2000, aziende come Toyota, Honda e Nissan hanno dettato il passo.

Ora, lo slancio si è spostato decisamente verso la Cina.

Con l'accelerare degli sforzi globali di decarbonizzazione, le case automobilistiche cinesi si sono mosse rapidamente verso l'elettrificazione e le tecnologie intelligenti. Ciò ha portato a rapidi progressi in ambiti quali la tecnologia delle batterie, i grandi display di bordo e i sistemi di guida automatizzata urbana (come il "Navigation on Autopilot" - NOA).

Nel frattempo, alcuni segmenti dell'industria automobilistica giapponese discutevano sui ritmi della transizione, interrogandosi se i veicoli elettrici avrebbero soppiantato completamente quelli ibridi.

Questa divergenza di approccio ha portato a un divario sempre più ampio. Entro il 2025, i veicoli a nuova energia (NEV) rappresentavano quasi il 60 per cento del mercato automobilistico cinese, a fronte di meno del 3 per cento in Giappone.

L'ascesa della Cina riflette una visione strategica di lungo termine, non un successo improvviso. I veicoli a nuova energia (NEV) sono stati designati come priorità nazionale per la ricerca e sviluppo ad alta tecnologia già nel 2001.

Nel corso di oltre due decenni, politiche che spaziano dai sussidi all'acquisto allo sviluppo delle infrastrutture di ricarica, affiancate da costanti progressi tecnologici e dalla coltivazione del mercato, hanno gettato solide fondamenta per il settore.

Inoltre, la filiera industriale integrata della Cina e il suo vasto mercato interno hanno offerto un terreno fertile per la rapida innovazione e la diffusione su larga scala dei NEV.

Questo ecosistema ben integrato, che include settori a monte come quello dei materiali avanzati, ha accelerato le scoperte nel campo delle batterie e ha consentito il raggiungimento di significative economie di scala.

Tale concentrazione industriale non solo favorisce un'innovazione coordinata, ma riduce anche drasticamente i costi e accorcia i cicli di sviluppo. Alcune stime suggeriscono che le case automobilistiche cinesi siano in grado di sviluppare un nuovo veicolo elettrico in circa 18 mesi: un ritmo più che doppio rispetto a quello di molti concorrenti giapponesi.

Un analista della banca giapponese Mizuho Bank ha attribuito tale risultato a una combinazione di tecnologia avanzata, vantaggi in termini di costi e rapide capacità di ricerca e sviluppo.

Tuttavia, la scala non equivale alla forza. Nonostante un netto calo dell'utile netto nel 2025, Toyota continua a generare un profitto per veicolo superiore, circa 17.000 yuan (2.470 dollari), rispetto ai suoi concorrenti cinesi.

Dopo essersi assicurati il ??titolo di "campioni dei volumi", i costruttori automobilistici cinesi affrontano ora la sfida di diventare "campioni della qualità". Permangono ostacoli fondamentali: costruire un posizionamento di brand più solido, superare le avversità normative, quali i dazi sul carbonio e le revisioni sulla sicurezza dei dati in Europa e negli Stati Uniti, rendere la ricarica fluida quanto il rifornimento di carburante e trasformare la guida autonoma da promessa a realtà.

Ogni traguardo svela nuove sfide. Tuttavia, un fatto è innegabile: l'industria automobilistica cinese si è spostata al centro del palcoscenico globale. Il suo focus si sta spostando oltre la velocità e la scala, puntando ora al perseguimento dell'eccellenza a lungo termine e di una qualità duratura nell'era delle nuove energie.

Veicoli di fabbricazione cinese sono parcheggiati al porto di Yantai, nella provincia dello Shandong, Cina orientale, pronti per essere spediti oltreoceano. (Foto/Tang Ke)

Stazione di ricarica rapida per veicoli a nuova energia a Lianyungang, nella provincia del Jiangsu, Cina orientale. (Foto/Geng Yuhe)

Bracci robotici saldano i telai delle automobili in una fabbrica intelligente della casa automobilistica cinese Seres, nella Nuova Area di Liangjiang, nella municipalità di Chongqing, Cina sud-occidentale. (Foto/Wang Jiaxi)