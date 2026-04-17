Hezbollah ribadisce: il Libano deve la tregua all'Iran e mette in guardia contro il tradimento di Israele

Hezbollah attribuisce il cessate il fuoco in Libano alla pressione decisiva esercitata dall'Iran, sottolineando al contempo la necessità di rimanere vigili contro il "perfido" nemico israeliano.

Mentre in Libano entra in vigore un fragile cessate il fuoco, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una tregua di 10 giorni durante un discorso alla Casa Bianca.

Tuttavia, Hussein Hajj Hasan, membro del parlamento libanese del movimento di resistenza Hezbollah, ha sottolineato che il cessate il fuoco è stato raggiunto grazie alla "chiara pressione iraniana", affermando che Trump ha ceduto alle pressioni iraniane e ha costretto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ad accettare la tregua.

Parlando all'emittente al-Manar, il membro del blocco parlamentare Lealtà alla Resistenza ha osservato che la costante comunicazione tra l'Arabia Saudita e la Repubblica Islamica dell'Iran ha svolto un ruolo importante nel raggiungimento di questo accordo in Libano.

Hasan Fadlallah, anch'egli membro dello stesso blocco parlamentare libanese, ha confermato questa informazione, affermando che l'ambasciatore iraniano a Beirut aveva informato i funzionari libanesi che un cessate il fuoco sarebbe entrato in vigore giovedì sera, e ha descritto l'accordo come il risultato degli sforzi diplomatici iraniani.

Fadlallah ha aggiunto che le autorità iraniane monitoreranno il rispetto da parte degli Stati Uniti degli impegni assunti nell'ambito dell'accordo, e ha sottolineato che la ripresa dei negoziati tra Iran e Stati Uniti dipende dall'attuazione di tali impegni.

Ha sottolineato che l'adesione di Hezbollah al cessate il fuoco dipende dalla completa cessazione di tutte le azioni ostili.

Teheran: Il cessate il fuoco in Libano faceva parte di un accordo tra Iran e Stati Uniti.

In una dichiarazione rilasciata giovedì sera, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baqai, ha descritto questo sviluppo come il risultato diretto degli instancabili sforzi diplomatici di Teheran.

"Fin dall'inizio dei colloqui con diverse parti regionali e internazionali, compresi i negoziati con Islamabad, la Repubblica islamica dell'Iran ha costantemente insistito sull'urgente necessità di un cessate il fuoco simultaneo in tutta la regione, Libano compreso", ha affermato Baqai.

"A seguito dei colloqui di Islamabad, l'Iran ha perseguito questo obiettivo con la massima serietà", ha sottolineato.

Ha inoltre sottolineato che il cessate il fuoco deve ora aprire la strada a una giustizia autentica e a una stabilità duratura, al ritiro completo del regime sionista da tutti i territori occupati nel Libano meridionale, all'immediato rilascio di tutti i prigionieri, al ritorno in sicurezza di tutti i rifugiati sfollati alle proprie case e alla ricostruzione delle infrastrutture devastate e delle aree dilaniate dalla guerra in Libano con il sostegno della comunità internazionale.

Ultimatum iraniani

Una fonte militare iraniana ben informata, parlando ad Al Mayadeen , ha confermato l'influenza di Teheran, affermando che durante il processo di ricerca di un cessate il fuoco in Libano, e in seguito al fallimento degli sforzi diplomatici, l'Iran è stato più volte vicino a riprendere le sue operazioni militari.

La fonte ha indicato che l'Iran aveva inizialmente sospeso le sue operazioni missilistiche in cambio di promesse riguardo ai tempi di un cessate il fuoco, mentre il nemico ha continuato la sua aggressione, come è sua consuetudine, violando gli accordi.

La fonte militare ha aggiunto che l'Iran ha fissato una scadenza definitiva e risoluta per mercoledì sera per porre fine all'aggressione contro il Libano. Secondo la fonte, oltre alla fermezza e ai sacrifici di Hezbollah in prima linea, la consapevolezza da parte del nemico della gravità e dell'inevitabilità del lancio di operazioni missilistiche iraniane qualora gli attacchi fossero continuati è stata la ragione principale che ha portato al cessate il fuoco.

La pressione esercitata dall'Iran era strettamente legata al recente cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti. Washington aveva inizialmente accettato il piano in 10 punti di Teheran, che prevedeva un cessate il fuoco in Libano, per poi fare marcia indietro in seguito alle pressioni di Israele.

Secondo diverse fonti, l'Iran avrebbe minacciato di boicottare i colloqui della scorsa settimana a Islamabad se gli attacchi al Libano non fossero cessati, spingendo gli Stati Uniti a fare pressione su Israele in merito.

Violazioni immediate

Nonostante l'annuncio di mezzanotte, il cessate il fuoco ha dovuto affrontare immediate difficoltà sul campo. L'agenzia di stampa nazionale libanese (NNA) ha riferito che i bombardamenti israeliani su due città meridionali, Khiam e Dibbine, sono continuati nonostante la tregua.

Il rapporto ha inoltre segnalato un'intensa attività di droni nemici su altre località del sud-est, pur non fornendo dettagli su danni materiali o vittime.

Hezbollah: Israele è un traditore e dobbiamo rimanere vigili.

Prevedendo tali violazioni, Hezbollah ha rilasciato una dichiarazione esortando i suoi seguaci a esercitare la massima cautela.

"A seguito dell'annuncio del cessate il fuoco, e di fronte a un nemico infido abituato a violare patti e accordi, vi esortiamo a esercitare moderazione e a non dirigervi verso le zone bersaglio nel sud, nella Bekaa e nei sobborghi meridionali di Beirut finché la situazione non sarà completamente chiara", ha dichiarato il gruppo di resistenza.

Il parlamentare Husein Hajj Hasan ha ribadito questo avvertimento, sottolineando che il nemico è "perfido" e ha già violato l'attuale cessate il fuoco in diverse occasioni.

"Stiamo verificando se il nemico rispetterà il cessate il fuoco e si asterrà dall'attaccare i villaggi e dal riprendere le uccisioni", ha affermato.

Ha delineato obiettivi specifici per la fase attuale, tra cui il ritiro israeliano, il ritorno dei prigionieri e degli sfollati, la ricostruzione e la cessazione degli attacchi. Ha sottolineato che il nemico ha fallito nel raggiungimento dei suoi obiettivi dichiarati, poiché città come Bint Jbeil e Khiam non sono cadute sotto il suo controllo.