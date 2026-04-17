Iran: i piani di aggressione navale e terrestre del nemico sono falliti

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) ha affermato venerdì che i piani nemici di aggressione terrestre e navale sono falliti .

"I piani nemici di aggressione terrestre e navale, compresi i tentativi di occupare le isole del Golfo Persico , sono falliti grazie alla preparazione dell'Esercito e al suo coordinamento con le Guardie Rivoluzionarie", hanno affermato in una dichiarazione.

Hanno inoltre sottolineato il "ruolo chiave" dell'esercito iraniano nella difesa dell'indipendenza, della sicurezza e dell'integrità territoriale, in "stretto coordinamento" con le Guardie Rivoluzionarie.

"Insieme, formano una forza unificata , considerata un risultato fondamentale dell'architettura di difesa moderna dell'Iran", hanno aggiunto.

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