L'Iran minaccia di richiudere lo Stretto di Hormuz se Washington mantiene il blocco navale - TASNIM

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim, la Repubblica Islamica dell'Iran ha subordinato la riapertura dello Stretto di Hormuz al rispetto di una serie di condizioni e ha avvertito che potrebbe chiudere nuovamente la via marittima qualora persista il blocco navale imposto dagli Stati Uniti.

Una fonte citata dall'agenzia ha spiegato che, dall'inizio del piano di cessate il fuoco mediato dal Pakistan, era stato concordato che l'Iran avrebbe consentito il transito giornaliero di un numero prestabilito di navi attraverso lo Stretto. Tuttavia, le medesime fonti indicano che, a seguito della violazione del cessate il fuoco in Libano e della mancata accettazione di una proroga della tregua tra Hezbollah e Israele, Teheran ha deciso di sospendere il transito delle navi precedentemente concordato con gli Stati Uniti.

Persone informate sulla situazione hanno inoltre rivelato che l'Iran ha stabilito tre condizioni, dalle quali dipenderà il passaggio delle imbarcazioni nello Stretto di Hormuz:

Le navi devono essere esclusivamente commerciali, ed è vietato il transito di unità militari. Né le navi né i carichi possono essere collegati a paesi belligeranti. Le navi devono transitare lungo la rotta designata dall'Iran. Il passaggio delle imbarcazioni deve avvenire in coordinamento con le forze iraniane responsabili del transito – un controllo che, secondo quanto riconosciuto dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) prima dell'inizio della guerra, spetta al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica sullo Stretto di Hormuz.