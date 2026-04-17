Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS
  • ASIA

L'Iran minaccia di richiudere lo Stretto di Hormuz se Washington mantiene il blocco navale - TASNIM

2747
L'Iran minaccia di richiudere lo Stretto di Hormuz se Washington mantiene il blocco navale - TASNIM

 

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim, la Repubblica Islamica dell'Iran ha subordinato la riapertura dello Stretto di Hormuz al rispetto di una serie di condizioni e ha avvertito che potrebbe chiudere nuovamente la via marittima qualora persista il blocco navale imposto dagli Stati Uniti.

Una fonte citata dall'agenzia ha spiegato che, dall'inizio del piano di cessate il fuoco mediato dal Pakistan, era stato concordato che l'Iran avrebbe consentito il transito giornaliero di un numero prestabilito di navi attraverso lo Stretto. Tuttavia, le medesime fonti indicano che, a seguito della violazione del cessate il fuoco in Libano e della mancata accettazione di una proroga della tregua tra Hezbollah e Israele, Teheran ha deciso di sospendere il transito delle navi precedentemente concordato con gli Stati Uniti.

Persone informate sulla situazione hanno inoltre rivelato che l'Iran ha stabilito tre condizioni, dalle quali dipenderà il passaggio delle imbarcazioni nello Stretto di Hormuz:

  1. Le navi devono essere esclusivamente commerciali, ed è vietato il transito di unità militari. Né le navi né i carichi possono essere collegati a paesi belligeranti.

  2. Le navi devono transitare lungo la rotta designata dall'Iran.

  3. Il passaggio delle imbarcazioni deve avvenire in coordinamento con le forze iraniane responsabili del transito – un controllo che, secondo quanto riconosciuto dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) prima dell'inizio della guerra, spetta al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica sullo Stretto di Hormuz.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Il FMI riprende le relazioni con il Venezuela

Il FMI riprende le relazioni con il Venezuela

17 Aprile 2026 16:47
USA: approvata la proroga della legge sulla sorveglianza (FISA)

USA: approvata la proroga della legge sulla sorveglianza (FISA)

17 Aprile 2026 16:39
Hezbollah ribadisce: il Libano deve la tregua all'Iran e mette in guardia contro il tradimento di Israele

Hezbollah ribadisce: il Libano deve la tregua all'Iran e mette in guardia contro il tradimento di Israele

17 Aprile 2026 12:00
Vittoria storica: Ansar Allah si congratula con Hezbollah per la tregua in Libano

Vittoria storica: Ansar Allah si congratula con Hezbollah per la tregua in Libano

17 Aprile 2026 12:00
L'Iran promette "vendetta" contro gli USA per l'attacco "criminale" al suo cacciatorpediniere

L'Iran promette "vendetta" contro gli USA per l'attacco "criminale" al suo cacciatorpediniere

17 Aprile 2026 12:00
Iran: i piani di aggressione navale e terrestre del nemico sono falliti

Iran: i piani di aggressione navale e terrestre del nemico sono falliti

17 Aprile 2026 12:00
Il fondatore di Telegram denuncia la creazione di uno “strumento di sorveglianza occulto” nell'UE

Il fondatore di Telegram denuncia la creazione di uno “strumento di sorveglianza occulto” nell'UE

17 Aprile 2026 11:00
La Cina mette in guardia su una fase critica nella guerra in Iran

La Cina mette in guardia su una fase critica nella guerra in Iran

16 Aprile 2026 17:00
ITALIA

La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

28552

"Stati Uniti e Iran hanno finalmente riconosciuto il vincitore della guerra" (di K. Strelnikov)

15916

L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica

13821
EUROPA

Le parole di Mattarella sulla Nato? Una lettura che cancella oltre mezzo secolo di storia

13513

La democrazia secondo Bruxelles: quando vince "l'europeista" brogli e ingerenze non esistono più

12752
EUROPA

Chi è Kirill Budanov, l'uomo che Washington vuole al posto di Zelenskij

12497
ASIA

"Cent'anni di dominio". La Casa Bianca ammette il vero obiettivo della guerra all'Iran

11117
NORD-AMERICA

Il fallimento di Islamabad e il dilemma del dollaro (di Alessandro Volpi)

11006
ASIA

L'Iran minaccia di richiudere lo Stretto di Hormuz se Washington mantiene il blocco navale - TASNIM

AMERICA LATINA

Il FMI riprende le relazioni con il Venezuela

NORD-AMERICA

USA: approvata la proroga della legge sulla sorveglianza (FISA)

MEDITERRANEO

Hezbollah ribadisce: il Libano deve la tregua all'Iran e mette in guardia contro il tradimento di Israele

MEDITERRANEO

Vittoria storica: Ansar Allah si congratula con Hezbollah per la tregua in Libano

ASIA

L'Iran promette "vendetta" contro gli USA per l'attacco "criminale" al suo cacciatorpediniere

ASIA

Iran: i piani di aggressione navale e terrestre del nemico sono falliti

EUROPA

Il fondatore di Telegram denuncia la creazione di uno “strumento di sorveglianza occulto” nell'UE

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Come l'Iran sta vincendo la terza guerra del Golfo: difesa a "mosaico" e strategie missilistiche di Alessandro Bartoloni Come l'Iran sta vincendo la terza guerra del Golfo: difesa a "mosaico" e strategie missilistiche

Come l'Iran sta vincendo la terza guerra del Golfo: difesa a "mosaico" e strategie missilistiche

  • 13 Aprile 2026 17:38
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Fino a quando la finanza potrà ignorare le crisi geopolitiche? | Francesco Castelli di Loretta Napoleoni Fino a quando la finanza potrà ignorare le crisi geopolitiche? | Francesco Castelli

Fino a quando la finanza potrà ignorare le crisi geopolitiche? | Francesco Castelli

  • 15 Aprile 2026 07:00
Eduardo Galeano, undici anni dopo: la sua voce contro la dottrina Monroe di Fabrizio Verde Eduardo Galeano, undici anni dopo: la sua voce contro la dottrina Monroe

Eduardo Galeano, undici anni dopo: la sua voce contro la dottrina Monroe

  • 14 Aprile 2026 18:48
L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica di Giuseppe Masala L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica

L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica

  • 13 Aprile 2026 10:00
La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante di Michelangelo Severgnini La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

  • 11 Aprile 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Expo di Hainan: quando l’isola cinese riscrive le regole dei beni di consumo e dell'apertura   Una finestra aperta Expo di Hainan: quando l’isola cinese riscrive le regole dei beni di consumo e dell'apertura

Expo di Hainan: quando l’isola cinese riscrive le regole dei beni di consumo e dell'apertura

  • 16 Aprile 2026 09:00
Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale

Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale

  • 16 Aprile 2026 09:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele... di Francesco Santoianni La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

  • 14 Aprile 2026 14:30
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Venezuela, la lezione d'aprile di Geraldina Colotti Venezuela, la lezione d'aprile

Venezuela, la lezione d'aprile

  • 13 Aprile 2026 17:26
Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

  • 31 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Gli Stati più odiati di Giuseppe Giannini Gli Stati più odiati

Gli Stati più odiati

  • 14 Aprile 2026 09:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità di Michele Blanco Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità

Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità

  • 08 Aprile 2026 11:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti