USA: approvata la proroga della legge sulla sorveglianza (FISA)

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato la proroga di una controversa disposizione del Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) fino al 30 aprile.

"Ci siamo andati molto vicini stasera. Ci sono alcune sfumature nella formulazione e alcune domande a cui bisogna rispondere, ma ce la faremo. La proroga ci dà il tempo di farlo", ha dichiarato il Presidente Mike Johnson ai giornalisti dopo la votazione.

Politico ha riportato che i membri della Camera hanno approvato la proroga della Sezione 702 del FISA dopo che le lotte intestine tra i Repubblicani avevano fatto naufragare i rinnovi quinquennali proposti dal Presidente Donald Trump e dal Presidente Mike Johnson. I Repubblicani più intransigenti avevano bloccato le votazioni procedurali per proroghe più lunghe, a causa di preoccupazioni relative alla privacy dei cittadini statunitensi coinvolti in attività di sorveglianza straniera senza mandato.



Johnson ha descritto la controversa Sezione 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act come uno strumento di sicurezza fondamentale e una legge complessa, che autorizza la sorveglianza di individui stranieri al di fuori degli Stati Uniti per scopi di intelligence, tra cui la lotta al terrorismo e la sicurezza informatica.



I sostenitori, sia all'interno della comunità dell'intelligence che al di fuori di essa, affermano che contribuisce a combattere il terrorismo e lo spionaggio straniero. I critici sostengono che ciò consenta una sorveglianza elettronica di massa che colpisce milioni di statunitensi che interagiscono con obiettivi stranieri.

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