Vittoria storica: Ansar Allah si congratula con Hezbollah per la tregua in Libano

Il movimento yemenita Ansar Allah ha salutato il cessate il fuoco israeliano in Libano come una "vittoria storica" ??per la "fermezza" del movimento Hezbollah.

Il movimento Ansar Allah, in un comunicato, ha affermato che "le gravi perdite umane e materiali hanno costretto il nemico israeliano a ritirarsi e ad accettare l'opzione del cessate il fuoco in Libano", in vigore dalla mezzanotte di giovedì.

"Il nemico sionista ha subito una sconfitta umiliante e non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi dichiarati, e il suo prestigio è stato infranto dalla fermezza dei combattenti di Hezbollah ", ha affermato Ansar Allah.

Secondo il movimento yemenita, questa vittoria storica è uno dei grandi frutti dell'unità dei campi che vanno dalla Palestina all'Iran, al Libano, allo Yemen e all'Iraq.

«La posizione dell'Asse della Resistenza è stata sconvolgente e la risposta militare è stata energica e al di là di ogni aspettativa, al punto da costringere i nemici ad accettare un cessate il fuoco generale in Iran e su altri fronti», osserva.