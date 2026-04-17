Il FMI riprende le relazioni con il Venezuela

Il Venezuela ha annunciato ufficialmente la ripresa dei rapporti con il Fondo Monetario Internazionale (FMI), interrotti da sei anni a causa di un "blocco istituzionale". L'annuncio è stato dato il 16 aprile dalla presidente incaricata Delcy Rodríguez, attraverso la televisione di Stato.

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La riapertura delle relazioni, confermata anche dalla direttrice del FMI Kristalina Georgieva, rappresenta una vittoria diplomatica per Caracas - secondo quanto afferma teleSUR - e apre la strada allo sblocco di oltre 5 miliardi di dollari in Diritti Speciali di Prelievo (SDR). Rodríguez ha dichiarato che tali fondi saranno destinati al recupero dei servizi pubblici.

I welcome the decision to resume IMF dealings with Venezuela. This important step, guided by the views of our members, allows the Fund to re?engage in a way that can ultimately benefit the Venezuelan people. https://t.co/YH1ZCX8tAU https://t.co/lwHYEHcyml — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) April 17, 2026

Parallelamente, anche la Banca Mondiale ha annunciato la ripresa dei rapporti con il governo venezuelano. La svolta arriva dopo mesi di trattative, facilitate da Stati Uniti (il presidente Trump e il segretario di Stato Rubio), Emirati Arabi Uniti, Brasile e Qatar. Rodríguez ha denunciato i tentativi dell'opposizione di estrema destra di sabotare l'accordo.

La sospensione dei rapporti con il FMI risaliva al marzo 2019, quando l'ente aveva riconosciuto rotto i rapporti con Caracas su indicazione di Washington.

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