Il futuro è il nuovo souvenir: viaggio nella Cina hi-tech

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di CGTN

La Cina non è solo Grande Muraglia e Città Proibita. Oggi sempre più viaggiatori stranieri scelgono il turismo tecnologico: fabbriche di auto elettriche, showroom intelligenti, robot umanoidi e scenari spaziali. Non è fantascienza: è la Cina che sorprende.

A Beijing, Shanghai, Shenzhen e Hangzhou si visitano linee di produzione, si prova la mobilità intelligente, il pagamento mobile e l'interazione con l'AI. E i souvenir? Dispositivi indossabili, robot AI, elettrodomestici smart e gadget hi-tech.

Il motivo è semplice: la Cina è il primo produttore manifatturiero mondiale da 16 anni consecutivi. Prodotti vari, affidabili, innovativi e convenienti, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Fiere come la Fiera di Canton, giunta alla 140ª edizione, e il World Robot Conference uniscono business, turismo e ricerca. Anche i blogger stranieri raccontano tutto sui social, conquistando milioni di visualizzazioni.

Dal passato al futuro, il turismo tecnologico mostra una Cina moderna, autentica e a tutto tondo.