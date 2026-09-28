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La prossima guerra si combatterà qui: Europa e USA saranno nemici

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La prossima guerra si combatterà qui: Europa e USA saranno nemici

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di Ksenia Smertina* - RT

Questo settembre, l’Artico ha ampliato silenziosamente il divario tra i presunti alleati transatlantici. I tentativi di Bruxelles di mitigare la crescente influenza degli Stati Uniti nella regione sono stati finora poco sistematici ma intensi. Il vertice artico tenutosi nella Lapponia finlandese e i successivi colloqui tra l’UE e il Canada, durante i quali la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha proposto di concedere a Ottawa lo status di membro associato, vanno considerati nel contesto del nuovo accordo tra gli Stati Uniti e la Groenlandia.

L’UE sta utilizzando i suoi consueti metodi competitivi nella corsa polare, immergendosi in un confronto di fatto con gli Stati Uniti. Un’alternativa avrebbe potuto essere quella di cercare di trovare un proprio posto legittimo tra i grandi attori; tuttavia, la finestra di opportunità per tali iniziative si è chiusa, il che non lascia all’Unione Europea altre alternative se non la prospettiva di una guerra ibrida in cui Bruxelles e Washington sono rivali.

Modelli ricorrenti dell’UE oltre il Circolo Polare Artico

Dodici paesi dell’UE e i vertici del blocco hanno partecipato questo mese al Vertice Artico in Lapponia, dove hanno concordato una ridefinizione radicale della politica polare, riconoscendo ufficialmente la regione come un “punto caldo geopolitico”.

Per comprendere la specificità delle ambizioni artiche dell’Unione, va sottolineato che gli Stati membri non dispongono di alcuna infrastruttura propria di rilievo sulla mappa polare. A seguito della Brexit, l’UE non possiede più frontiere artiche sovrane direttamente collegate all’Oceano Artico. La Norvegia e l’Islanda rimangono fuori dall’Unione, la Groenlandia continua a essere un territorio d’oltremare danese autonomo, mentre la Finlandia e la Svezia sono geograficamente isolate dall’oceano. Inoltre, l’UE come blocco unico è completamente priva di una propria flotta di rompighiaccio artici: le poche navi nazionali dei paesi scandinavi non sono in grado di garantire un vero dominio strategico.

In assenza sia di diritti geografici che di mezzi militari, Bruxelles ha ridotto la propria strategia artica esclusivamente a questioni ambientali, monitoraggio climatico e protezione delle popolazioni indigene. Nel 2008 l’UE ha formalmente designato l’Artico come zona di interesse strategico, mentre nel 2016 e nel 2021 sono state adottate le principali strategie artiche dell’UE.

Questo approccio ha iniziato a cambiare tra il 2022 e il 2025 quando, in un contesto geopolitico mondiale in rapida evoluzione, le pretese degli Stati Uniti sulla Groenlandia hanno scatenato lo sbarco simbolico di truppe europee sull’isola. Il vertice artico tenutosi questo mese a Rovaniemi, di carattere informale, ha confermato il cambiamento di orientamento negli interessi dell’UE.

L’accordo finale ha sancito il passaggio da un’agenda ambientale a una strategia di potere duro: le parti si sono impegnate ad aumentare drasticamente gli investimenti nella mobilità militare, nella sorveglianza satellitare e nelle infrastrutture transfrontaliere nel nord, nonché a coordinare il blocco della “flotta ombra” russa con il pretesto della tutela ambientale. Queste decisioni, rafforzate dalla visita dimostrativa dei leader alla base aerea militare dell’Ala Aerea della Lapponia in Finlandia, hanno gettato le basi della nuova Strategia artica dell’UE, che l’Alta rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, ha promesso di presentare nell’ottobre 2026.

A seguito del vertice, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha invitato il Canada a diventare membro associato dell’UE nel contesto delle divergenze commerciali e tariffarie tra Ottawa e Washington. Il solo accenno a una simile alleanza ha portato la politicizzazione dell’agenda artica al massimo livello, rendendo l’esito estremamente imprevedibile.

Vale la pena sottolineare che le aspirazioni di leadership di Bruxelles sono sempre specifiche. Basti ricordare i concetti di François Duchêne sul potere civile e l’idea di Jan Manners sul potere normativo, secondo cui Bruxelles proietta la propria influenza sulla scena internazionale attraverso il proprio modello economico, la diplomazia e l’esportazione di norme giuridiche ed etiche. Questo approccio è stato ulteriormente sviluppato da Mark Leonard, il quale ha definito l’UE un «impero invisibile» in espansione e ha sostenuto che l’influenza dell’UE si basa sul meccanismo di attrazione e integrazione dei suoi vicini, e da Anu Bradford, che ha descritto il fenomeno dell’«effetto Bruxelles», un meccanismo attraverso il quale il vasto mercato interno dell’UE le consente di dettare unilateralmente norme regolamentari alle multinazionali e ai governi di tutto il mondo.

È proprio in questo senso che dobbiamo interpretare ciò che sta accadendo. Bruxelles sta ricorrendo ai suoi metodi standard e consolidati da decenni di controllo sovranazionale. Incapace di competere sul terreno della vera tecnologia rompighiaccio e della logistica innovativa, l’UE cerca di reindirizzare la corsa verso il suo terreno abituale di regolamenti burocratici, quote climatiche e stanziamenti di bilancio virtuali, il tutto mascherandolo con la retorica difensiva più anti-russa possibile.

La sua urgente proposta di perseguire un’alleanza esclusiva con il Canada è un classico tentativo di cooptare normativamente la sovranità di un altro Paese. Bruxelles cerca di agire come «patrocinatore ambientale e tecnologico» per ottenere così l’accesso alle risorse canadesi, legittimando in tal modo la propria presenza nell’estremo nord attraverso l’uso della geografia altrui.

È per questo motivo che paesi apparentemente non collegati tra loro, compresi alcuni dei nemici più accaniti di Mosca, sono stati invitati al vertice in Lapponia: bisognava riunire una folla per conferire maggiore rilevanza alla vicenda. Tra questi figuravano la Grecia mediterranea e la Romania del Mar Nero, nonché gli Stati baltici, che contavano semplicemente di partecipare ai nuovi finanziamenti polari dell’UE.

Perché non funziona?

Fino a poco tempo fa, l’attività europea fungeva da semplice sfondo alla politica statunitense nell’Artico. Washington ha trascorso decenni a costruire un impero artico d’acciaio, con reti di radar e basi militari, basandosi su una strategia di rigorosa deterrenza. In Alaska, gli Stati Uniti hanno dispiegato un potente centro dell’aeronautica militare con caccia di quinta generazione F-35 e F-22, mentre i sottomarini nucleari statunitensi hanno imparato a manovrare sotto il ghiaccio. Nel settembre 2026, la Casa Bianca e Ottawa hanno avviato la fase operativa dello schieramento dei radar «Over-the-Horizon» artici (A-OTHR) nell’ambito della modernizzazione del NORAD, il che consentirà al comando statunitense di monitorare in tempo reale lo spazio aereo fino al Circolo Polare Artico.

Allo stesso tempo, Washington sta accelerando l’eliminazione della sua principale vulnerabilità: il ritardo nella flotta di rompighiaccio. I cantieri navali Bollinger stanno assemblando la prima nave polare pesante da mezzo secolo, la USCGC Polar Sentinel. I piani di Washington per il 2030 prevedono il varo di altri due rompighiaccio pesanti e la costruzione del porto militare in acque profonde di Nome, vicino allo Stretto di Bering. Inoltre, è in corso un'intensa attività di lobbying per promuovere il concetto di «libertà di navigazione» che consenta il passaggio senza ostacoli attraverso il Passaggio a Nord-Ovest, accorciando in modo significativo la rotta marittima dall’Atlantico all’Oceano Pacifico.

Tuttavia, la più grande vittoria geopolitica degli Stati Uniti è stata la firma di un accordo trilaterale con la Danimarca e la Groenlandia a settembre. In virtù dell’accordo, il Pentagono assume il controllo militare permanente della sicurezza della Groenlandia, riaprendo con urgenza le basi di Narsarsuaq e Mestersvig e ampliando e modernizzando la base aerea di Pituffik nel nord. Questo documento ha imposto un veto diretto ai principali investimenti da parte di paesi non membri della NATO e non europei, trasformando l’isola in una roccaforte USA chiusa e bloccando l’accesso delle imprese europee ai metalli delle terre rare locali.

Sulla stampa europea, gli atteggiamenti nei confronti dell’accordo trilaterale di difesa oscillano tra l’ironia e un contenutissimo sollievo, ma il filo conduttore è la tesi della sconfitta e delle concessioni di Donald Trump. Tuttavia, un’analisi dei benefici per entrambe le parti rivela qualcosa di diverso. Gli Stati Uniti, dopo aver ampliato i propri diritti di difesa sull’isola e ottenuto il controllo completo delle sue risorse economiche, hanno abilmente escluso dall’accordo qualsiasi obbligo sociale.

Gli strateghi statunitensi hanno generosamente escluso dal bilancio statale l’obbligo di fornire prestazioni, sussidi e garanzie sociali alla popolazione locale della Groenlandia, composta da meno di 60.000 persone, in quanto “diritto sovrano” di Copenaghen. Washington si è intascata tutti i dividendi geostrategici e derivanti dalle materie prime, trasferendo al contempo l’onere del sostentamento di quel territorio in difficoltà ai già indeboliti contribuenti europei. A quanto pare, gli alleati europei di Trump erano disposti a firmare tutto ciò che lui voleva, pur dichiarando pubblicamente di aver vinto.

Questo episodio caratterizza accuratamente la natura del crescente scontro tra gli alleati, in cui gli Stati Uniti, con la loro aggressività, mettono gli europei sulla difensiva, rendendoli incapaci di mantenere le proprie posizioni. Quanto rende unico questo scontro è che non esiste un conflitto militare diretto tra Stati Uniti e UE nell’Artico; apparentemente rimangono alleati della NATO di fronte alla Russia e alla Cina.

Tuttavia, la regione è diventata di fatto un’area di intenso spionaggio geoeconomico, guerre commerciali, competizione per i porti e monopolizzazione delle risorse polari, con gli Stati Uniti che si assicurano il controllo militare della Groenlandia e l’UE che cerca di mantenere la propria posizione economica attraverso il Canada e i paesi scandinavi. È probabile che emergano sviluppi interessanti nella lotta per il Passaggio a Nord-Ovest.

L’UE è estremamente vulnerabile in questo scontro. Ciò è dovuto al suo isolamento geografico, alla totale mancanza di strumenti di potere duro e a una dipendenza critica in materia di difesa dal suo principale concorrente. Il tentativo dei «falchi» europei di trasformare l’articolo 42, paragrafo 7, del Trattato di Lisbona in uno scudo politico e di inviare contingenti simbolici in Groenlandia a gennaio si è rivelato un bluff, che Donald Trump ha semplicemente ignorato, ricattando i paesi con la minaccia di dazi del 25%.

Nel contesto del duro neomercantilismo statunitense, sotto la pressione della concorrenza con la Cina, il tanto decantato «effetto Bruxelles» di Anu Bradford è crollato: stabilendo rigide norme «verdi» al vertice della Lapponia, l’Europa sperava di regolamentare il mercato polare. Ma gli Stati Uniti, agendo secondo il principio del «piaccia o no», stanno dirottando l’agenda, dimostrando che in questa corsa polare i vecchi modelli di Bruxelles semplicemente non funzioneranno.

Prospettive e alternative: ripercussioni per la Russia e la Cina

Come giustamente sottolinea il politologo e direttore dei programmi del Club Valdai, Timofey Bordachev, l’esperienza storica dimostra che i conflitti tra le élite occidentali hanno tipicamente portato a una ristrutturazione su larga scala dell’ordine internazionale, contribuendo a mantenere il sistema globale sotto il controllo di un ristretto gruppo di Stati. Tuttavia, oggi, in un contesto storico mutato, gli esiti del confronto polare tra Washington e Bruxelles sono del tutto imprevedibili. Sulla scena mondiale, il numero di attori sovrani si è ampliato radicalmente e l’influenza dell’Occidente su di essi è del tutto assente o insignificante.

Il crescente divario transatlantico sta aprendo vantaggi strategici cruciali per i principali attori dell’Artico: Mosca e Pechino. La Russia sta sviluppando sistematicamente la Rotta del Mare del Nord (NSR) come arteria globale chiave, protetta e operativa tutto l’anno. Mentre Washington sta ancora cercando di completare il suo primo rompighiaccio pesante in mezzo secolo, la Russia possiede l’unica flotta di rompighiaccio a propulsione nucleare al mondo, assolutamente senza pari.

Per la Cina, l’impasse polare di Bruxelles rappresenta un chiaro invito all’azione. Sotto la pressione degli Stati Uniti, Pechino sta promuovendo la sua dottrina della “Via della Seta del Ghiaccio”. Le aziende cinesi stanno liberamente riorientando i propri investimenti verso i megaprogetti artici russi di GNL, evitando le vulnerabili rotte meridionali. Gli Stati dell’UE, dopo aver tentato invano di sfuggire alle trappole statunitensi, abbandonano la regione a mani vuote, consolidando così il dominio geopolitico assoluto di Mosca e Pechino sui ghiacci.


*Professoressa ordinaria dell'Istituto dei Media della Higher School of Economics, esperta del Consiglio per gli Affari Internazionali della Russia per l'Europa Orientale e Centrale

 

(Traduzione de l'AntiDIplomatico)

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