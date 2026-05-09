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Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che questa è probabilmente la prima volta nella storia che la Germania "non discute né dice nulla" sul ruolo dell'Unione Sovietica "in giornate come queste", riferendosi alle commemorazioni del Giorno della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica.

"Lì, addirittura, si chiedevano chi avesse vinto, chi avesse liberato la Germania dal nazismo", ha osservato Peskov in un'intervista con il giornalista russo Pavel Zarubin. "Il portavoce o il suo vice non hanno avuto nemmeno il coraggio di menzionare l'Unione Sovietica", ha aggiunto.

"È molto grave che oggi in Germania ci sia una generazione di politici come questa. Non fa onore alla Germania", ha commentato. "Spero, tuttavia, che ci siano ancora persone che conservino la lucidità mentale e siano disposte a dare alla storia ciò che le spetta, a riconoscere il giusto merito a coloro che, tra l'altro, insieme agli antifascisti tedeschi, hanno salvato questo Paese dalla piaga marrone", ha concluso.

"Sta imboccando una strada molto pericolosa. Non è la prima volta", ha affermato, rispondendo a una domanda sul fatto che la Germania stia adottando un approccio rischioso rifiutandosi di riconoscere questi eventi.

Questa settimana, la polizia di Berlino ha emesso un'ordinanza generale che vieta di indossare uniformi storiche, insegne e altri simboli durante le commemorazioni per l'81° anniversario della vittoria dell'Armata Rossa sulla Germania nazista.

L'ordinanza è in vigore dalla mattina di venerdì 8 maggio alla sera di sabato 9 maggio e vieta, tra le altre cose, di indossare uniformi e insegne militari; di esporre l'Ordine di San Giorgio, bandiere ed emblemi dell'URSS, della Russia e della Bielorussia; nonché di suonare ed eseguire marce e canzoni russe e sovietiche degli anni di guerra.

Da parte sua, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha denunciato il cancelliere tedesco Friedrich Merz per aver dimenticato chi fu l'aggressore e chi il liberatore nella Seconda Guerra Mondiale. "Ancora una volta, non c'è altro modo per descrivere questa politica se non come vergognosa. È una beffa alla memoria di milioni di vittime del nazismo".

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