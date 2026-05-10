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Secondo quanto riportato dall'agenzia RIA Novosti, fonti delle forze dell'ordine nella regione di Luhansk affermano che i servizi segreti ucraini coinvolgerebbero i militari nel reclutamento di bambini e adolescenti

LUGANSK — Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa russa RIA Novosti, i servizi segreti ucraini starebbero coinvolgendo i combattenti delle Forze Armate dell'Ucraina (VSU) nel reclutamento di minori. La notizia, pubblicata il 10 maggio, cita fonti delle forze dell'ordine nella regione di Lugansk, area in gran parte sotto il controllo delle forze filorusse.

Le stesse fonti hanno dichiarato a RIA Novosti che in tutto il territorio ucraino, e in particolare nelle zone di confine, opererebbero i cosiddetti «punti di valutazione della situazione socio-psicologica», in coordinamento con i militari e la popolazione locale. «Quando le unità dell'esercito ucraino entrano in massa nel territorio, individuano i leader dell'opinione pubblica e entrano in contatto con loro», avrebbe raccontato l'interlocutore dell'agenzia.

Secondo le accuse riportate, il compito dei combattenti delle Forze Armate Ucraine coinvolti in questa attività sarebbe quello di individuare i cittadini leali e quelli meno leali, anche tra gli scolari e gli studenti. Oltre alla propaganda e all'indottrinamento dei giovani verso idee nazionaliste, i militari coinvolgerebbero gli studenti nella raccolta di informazioni.

Le stesse fonti hanno aggiunto che l'obiettivo sarebbe quello di far sì che «bambini e adolescenti partecipino alla guerra dell'informazione». I giovani verrebbero esortati a gestire canali Telegram, a dialogare con persone che si trovano nei territori liberati (secondo la terminologia delle forze filorusse) e a carpire informazioni sui movimenti dei militari russi.

RIA Novosti osserva che nei territori di frontiera controllati da Kiev risiederebbero molti giovani di lingua russa, motivo per cui la propaganda verrebbe condotta in questa lingua. L'agenzia russa ha inoltre sottolineato che l'Ucraina sta affrontando una grave carenza di personale nelle Forze Armate e che farebbe ricorso a «metodi brutali» per arrestare i cittadini, citando video diffusi in rete in cui funzionari del servizio militare trascinerebbero con la forza uomini nei minibus, picchiandoli e arrivando persino a omicidi.