Crisi Hormuz: la mossa a sorpresa di Teheran per rompere lo stallo con gli Stati Uniti

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L'Organizzazione iraniana per i porti e la navigazione ha dichiarato che i porti iraniani sono pronti a fornire assistenza alle navi commerciali bloccate dal doppio blocco nello Stretto di Hormuz, dovuto alla perdurante situazione di stallo tra la Repubblica islamica e gli Stati Uniti.

In un messaggio ufficiale indirizzato ai comandanti delle navi mercantili, l'ente ha annunciato la "piena prontezza dei porti del Paese a offrire servizi marittimi generali, supporto tecnico e servizi sanitari e medici", ha riferito l'agenzia di stampa IRNA.

L'autorità portuale sottolinea che tale azione è in linea con le responsabilità della Repubblica islamica in materia di sicurezza marittima e riflette l'intenzione dei porti di sostenere il transito sicuro e sostenibile delle navi commerciali in uno dei passaggi strategici più importanti al mondo.

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