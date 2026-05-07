Crisi Hormuz: la mossa a sorpresa di Teheran per rompere lo stallo con gli Stati Uniti
L'Organizzazione iraniana per i porti e la navigazione ha dichiarato che i porti iraniani sono pronti a fornire assistenza alle navi commerciali bloccate dal doppio blocco nello Stretto di Hormuz, dovuto alla perdurante situazione di stallo tra la Repubblica islamica e gli Stati Uniti.
In un messaggio ufficiale indirizzato ai comandanti delle navi mercantili, l'ente ha annunciato la "piena prontezza dei porti del Paese a offrire servizi marittimi generali, supporto tecnico e servizi sanitari e medici", ha riferito l'agenzia di stampa IRNA.
L'autorità portuale sottolinea che tale azione è in linea con le responsabilità della Repubblica islamica in materia di sicurezza marittima e riflette l'intenzione dei porti di sostenere il transito sicuro e sostenibile delle navi commerciali in uno dei passaggi strategici più importanti al mondo.