Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Erevan come Kiev: la "coalizione dei volenterosi" prepara l’ucrainizzazione dell’Armenia

910
Erevan come Kiev: la "coalizione dei volenterosi" prepara l’ucrainizzazione dell’Armenia

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Fabrizio Poggi per l'AntiDiplomatico

 

5 maggio. Se si ignorano le zotiche allucinazioni di quel fogliaccio milanese “uso a ubbedir” a fascisti di ieri e di oggi e che, mentre riesce a farneticare di «brutalismo sovietico» in un edificio di Erevan, sentenzia che l'Armenia «prova a fare la pace con Azerbaijan», rimane ben poco da constatare sul vertice della Commissione politica europea tenutosi il 4 maggio a Erevan, se non che la presenza praticamente di tutti i leader dei paesi europei e NATO aveva tra gli obiettivi primari quello di dar man forte al premier Nikol Pašinjan, in vista delle elezioni del 7 giugno. Ripetendo gli scenari delle prove elettorali in Moldavia, Romania e, con molti distinguo, Ungheria, i furfanti delle cancellerie europee puntano ora sulla pedina armena, dando per acquisito il versante azero e in attesa di rinnovare lo scontro, per ora rinviato, in Georgia. Quanto a «fare la pace» con l'Azerbajdžan, c'è da ribadire che i disegni euro-atlantici riguardanti l'Armenia la configurano sempre più al di fuori delle alleanze con Moskva e sempre più integrata col mondo turco e, attraverso questo, verso il controllo statunitense. La “pace” di cui vaneggia l'articolista del Corriere della Sera, tacendo sulla resa incondizionata alle mire turco-azere da parte del governo di Nikol Pašinjan, è già stata da tempo servita sul tavolo delle condanne all'ergastolo inflitte dai tribunali azeri agli ex leader del Nagorno-Karabakh, dopo che la Repubblica di Artsakh era stata proditoriamente abbandonata da Erevan.

Di fatto, il 4 maggio si sono ritrovati nella capitale armena il Segretario della NATO, i vertici di Ucraina, Francia, Gran Bretagna, Canada e di quasi tutti i paesi europei, impegnati, direttamente o indirettamente, nelle operazioni militari contro la Russia per mano dei giovani e meno giovani ucraini, mandati al macello dal regime nazigolpista di Kiev.

L'evento, sintetizza Mikhail Rjabov su PolitNavigator, può essere considerato la risposta dimostrativa di Pašinjan ai recenti avvertimenti di Putin, secondo cui l'Armenia non può continuare a essere membro dell'Unione Eurasiatica, perseguendo al contempo la nuova rotta «verso l'Europa». Nello specifico del vertice, il politologo Semën Uralov vi scorge, a livello strategico, un'espansione della “coalizione dei volenterosi”, coi «“padroni bianchi” ben visibili che finanziano e supportano la guerra, parallelamente a un gruppo di “capi indiani con il cilindro” che tradiscono i loro compagni di tribù e i loro territori». Da una parte, c'è Pašinjan che, per continuare l'avanzata “verso l'Europa”, deve vincere le elezioni; dall'altra, c'è la “coalizione dei volenterosi” che combatte la Russia per procura. La guerra in Transcaucasia, pronostica Uralov, è prevista dopo il 2030, subito dopo il coinvolgimento degli Stati baltici. Ma il fronte transcaucasico potrebbe essere aperto anche prima, «se la situazione nell'Ucraina post-bellica dovesse sgretolarsi».

D'accordo anche l'attivista armeno Mika Badaljan, secondo il quale Erevan si sta trasformando in un campo di prova e Pašinjan viene condotto apertamente «al macello per provocare la Russia... Il prezzo di questo gioco è l'ucrainizzazione dell'Armenia, le cui conseguenze saranno tragiche. Veniamo usati come materiale sacrificabile nella guerra di qualcun altro».

La guerra di chi, è cosa nota, purtroppo, anche se taciuta dai farabutti dei media di regime. Pazienza; al loro posto, c'è chi si incarica di dirlo apertamente, come ha fatto Emmanuel Macron: «Penso che il lavoro svolto da Nikol in Armenia negli ultimi anni sia impressionante. Siamo onesti, otto anni fa nessuno sarebbe venuto qui. E il fatto che così tanti alti esponenti visitino il vostro Paese è un buon segno. Otto anni fa, molti paesi percepivano questo paese come una sorta di satellite russo. Nikol ha organizzato la "Rivoluzione di Velluto" e ha deciso di liberare il paese dall'influenza russa: per questo continua a essere criticato quotidianamente. E il fatto che abbia scelto la pace e l'Europa è un segnale molto forte». Il neo-napoleone ha fatto capire come ciò che accade in Ucraina, Moldavia, Armenia sia orchestrato da un'unica regia: «la guerra di resistenza in Ucraina, la strategia dell'Armenia, ciò che accade in Moldavia, così come ciò che fanno molti paesi intorno a noi, è anche perché noi europei abbiamo deciso negli ultimi anni di compiere un passo collettivo verso il risveglio e di smettere di dipendere da una qualche grande potenza», ha detto Macron, assestando così un colpo a est e uno a ovest.

E il “padrone di casa” ha detto “orgogliosamente” che i ministri degli esteri armeno e azero hanno «siglato un accordo per l'instaurazione di relazioni pacifiche tra la Repubblica di Armenia e la Repubblica dell'Azerbajdžan». Con ciò, ha omeliato, «siamo sulla buona strada per realizzare un progetto importantissimo: la Trump Route for International Peace and Prosperity, che promuove la pace sbloccando le vie di trasporto regionali e creando nuove rotte internazionali da est a ovest e da sud a nord, contribuendo notevolmente alla stabilità delle catene di approvvigionamento internazionali». Eccoci al dunque.

E a proposito della presenza del nazigolpista-capo a Erevan, a parte i suoi deliri sui droni ucraini da lanciare il 9 maggio contro Moskva, c'è da osservare che da moltissimi anni non c'erano state visite ufficiali di leader ucraini in Caucaso e ora, nel giro di dieci giorni, Zelenskij è volato prima a Baku e ora a Erevan. Se la visita dello scorso 25 aprile in Azerbajdžan riguardava, ufficialmente, «l'espansione della cooperazione nel settore energetico» - semi ufficialmente, sin dal 2022 l'Azerbajdžan collabora con Kiev nelle forniture militari e nei dati di intelligence – il clown ucraino non poteva mancare a un vertice che vedeva una così ampia presenza di suoi finanziatori e padrini bellici.

Ora, c'è da dire che l'Armenia, insieme a Russia, Bielorussia, Kazakhstan e Kirghyzstan, è membro fondatore dell'Unione economica eurasiatica e, sebbene abbia sospeso la propria adesione, rimane formalmente membro dell'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (ODKB), di cui fanno parte anche Russia, Kazakhstan, Kirghyzstan e Tadžikistan. Appare dunque evidente come uno degli obiettivi principali dell'evento fosse appunto quello di accelerare il processo di scadimento del partenariato politico-economico armeno-russo; non a caso, nell'occasione, Londra ha firmato un accordo di partenariato strategico con Erevan. Lo ha detto esplicitamente il presidente del parlamento armeno, Alen Simonjan: «Non permetteremo che l'Armenia venga trasformata in un governatorato. Non ci faremo dirigere come viene diretta la Bielorussia».

In questo contesto, scrive Dmitrij Ševcenko su Fond Strateghiceskoj Kul'tury, la visita ostentata di Zelenskij è diventata una sorta di dimostrazione delle intenzioni europee, del tipo "non abbiamo paura di Putin e non avete nulla da temere se persino il suo nemico dichiarato si reca coraggiosamente nel Caucaso", dove ha nuovamente esortato i propri sponsor a rafforzare la cooperazione con Kiev nel settore energetico e a produrre congiuntamente droni.

A proposito dell'incontro Zelenskij-Pašinjan, non ha usato mezzi termini Dmitrij Medvedev, ironizzando che «a Erevan, due minorati russofobi, che parlano un russo eccellente, hanno conversato in un inglese scadente... anche se è possibile che lo abbiano fatto a favore di telecamere, per poi continuare nella lingua a loro familiare»; cioè in russo. Nella sua solita posa da gradasso, sfoderata come di consueto di fronte ai propri padroni, el jefe de la junta ha lasciato intendere che droni ucraini avrebbero potuto comparire durante la parata del 9 maggio a Moskva. Rispondendogli indirettamente, il ministero della difesa russo ha avvertito che, in caso di tentativi di sabotare le celebrazioni del Giorno della Vittoria, Moskva lancerebbe «un massiccio attacco missilistico di rappresaglia sul centro di Kiev».

Senza nominare direttamente il vertice di Erevan, il leader della DNR Denis Pušilin ha dichiarato di ritenere che l'Occidente stia valutando diverse opzioni per la creazione di blocchi militari: «esistono effettivamente opzioni aggressive per la creazione di questi blocchi, anche intercontinentali, dato che si sta cercando di coinvolgere l'Australia in modo particolare, insieme a diversi altri paesi». Le parole di Pušilin fanno seguito alle dichiarazioni del ministro degli esteri russo Serghej Lavrov che, a metà aprile, aveva parlato della possibilità che diversi paesi occidentali, vista la situazione “traballante” della NATO, diano vita a un nuovo blocco militare che comprenda anche l'Ucraina.

Non ci è dato sapere se, a Erevan, le canaglie guerrafondaie delle cancellerie europee, a porte chiuse ne abbiano discusso col nazigolpista-capo. La presenza anche di Mark Carney, primo ministro di un Canada, a suo tempo tra i paesi fondatori della NATO, che è uso osannare in parlamento i reduci filo-nazisti ucraini, qualche ipotesi in proposito la consente. 

Tutt'al più, si tratterebbe di un'ipotesi, crediamo, appena un po' più verosimile della novella – che lo stesso Corriere dice doversi trattare «con una certa cautela» - di un «Putin chiuso in un bunker per timore di un colpo di Stato» ma che, d'altra parte, assicura l'articolista, vivrebbe da sempre rinchiuso nei sotterranei del Cremlino. Ora, poste le debite differenze e distanze, temporali ma soprattutto politiche tra le due figure, tornano in mente le identiche novelle diffuse a suo tempo dai trotskisti a proposito di Iosif Stalin, terrorizzato, dicevano, al solo pensiero di dover uscire in strada. Oggi, scrive quel fogliaccio di via Solferino, Putin «sa a malapena cos’è internet, non sa usare un computer, si informa con i tazebai compilati da collaboratori compiacenti che gli fanno leggere solo quel che lui desidera leggere. Il grande problema per tutti non è che Putin sia ritornato nel bunker. È il fatto che in tutti questi anni non ne sia mai uscito». Potremmo limitarci a far notare al degno articolista che, tanto in russo quanto in italiano, esiste il modo congiuntivo. Ma tant'è. Pare chiaro che, tra tutte le magagne e i mali terminali che gli sono stati appioppati, il peggiore che affligge il presidente russo sia una grave cecità, tanto che le comunicazioni gli debbano essere confezionate a caratteri da manifesti murali: non stupisce che i redattori del foglio milanese mutuino le proprie narrazioni dal fu nazi-nazionalista Aleksej Naval'nyj.

 

https://politnavigator.news/pashinyan-otverg-predosterezheniya-putina-sobrav-v-erevane-vragov-rossii.html

https://politnavigator.news/makron-nakhvalivaet-pashinyana-nikol-vyvel-armeniyu-iz-pod-vliyaniya-rossii.html

https://politnavigator.news/pashinyan-teper-my-vmeste-s-azerbajjdzhanom-v-orbite-zapada-budem-stroit-marshrut-trampa-u-granic-irana.html

https://www.fondsk.ru/news/2026/05/05/desant-globalistov-v-armeniyu-ili-zelenskiy-v-zakavkaze.html

https://tass.ru/politika/27307597

Fabrizio Poggi

Fabrizio Poggi

Ha collaborato con “Novoe Vremja” (“Tempi nuovi”), Radio Mosca, “il manifesto”, “Avvenimenti”, “Liberazione”. Oggi scrive per L’Antidiplomatico, Contropiano e la rivista Nuova Unità.  Autore di "Falsi storici" (L.A.D Gruppo editoriale)

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

La Cina punta sulle nuove generazioni. Il messaggio di Xi per la Festa della Gioventù

La Cina punta sulle nuove generazioni. Il messaggio di Xi per la Festa della Gioventù

05 Maggio 2026 17:19
Inchiesta Citizen Lab: così 15.000 utenti sono stati tracciati tramite reti israeliane

Inchiesta Citizen Lab: così 15.000 utenti sono stati tracciati tramite reti israeliane

05 Maggio 2026 12:30
Giorno della Vittoria, Putin annuncia una tregua: cresce il rischio provocazioni

Giorno della Vittoria, Putin annuncia una tregua: cresce il rischio provocazioni

05 Maggio 2026 07:00
Missili e droni su Hormuz: segnale forte dell’Iran agli Stati Uniti

Missili e droni su Hormuz: segnale forte dell’Iran agli Stati Uniti

05 Maggio 2026 07:00
Il fantasma dell’invasione "preventiva": un nuovo 22 giugno contro la Russia?

Il fantasma dell’invasione "preventiva": un nuovo 22 giugno contro la Russia?

04 Maggio 2026 21:00
Hormuz: l'illusione del "Project Freedom" e l'insidia asimmetrica dell'Iran

Hormuz: l'illusione del "Project Freedom" e l'insidia asimmetrica dell'Iran

04 Maggio 2026 20:00
Dalla CNN al Messaggero: come un singolo centro commerciale vuoto (ma scelto ad arte) viene trasformato nella “foto della Russia in crisi”

Dalla CNN al Messaggero: come un singolo centro commerciale vuoto (ma scelto ad arte) viene trasformato nella “foto della Russia in crisi”

04 Maggio 2026 19:00
L'Europa ha buttato via il gas russo. E adesso vuole tornare al nucleare

L'Europa ha buttato via il gas russo. E adesso vuole tornare al nucleare

04 Maggio 2026 16:17
EUROPA

Merz (alla fine) dice la verità sui 90 miliardi di euro a Kiev

36123
MEDITERRANEO

Esercito israeliano sotto shock: impennata di suicidi tra i soldati nel mese di aprile

20934
RUSSIA

No alla guerra alla Russia. Appello dell'intellettualità libera

16527
ASIA

Il gioco di potere degli Emirati Arabi Uniti (di Pepe Escobar)

13257
ITALIA

Perché il "decreto Primo Maggio" del governo Meloni e' una truffa

11342
EUROPA

La NATO scricchiola e Bruxelles punta dritto il baratro finale

11120
EUROPA

Il fantasma dell’invasione "preventiva": un nuovo 22 giugno contro la Russia?

10240
RUSSIA

Dalla CNN al Messaggero: come un singolo centro commerciale vuoto (ma scelto ad arte) viene trasformato nella “foto della Russia in crisi”

8232
AMERICA LATINA

La Cina esorta gli USA a porre immediatamente fine al blocco di Cuba

ASIA

Gli USA attaccano navi mercantili nello Stretto di Hormuz, uccidendo cinque persone

EUROPA

Spagna nel mirino: dopo le basi, Washington punta il dito su Gibilterra

NORD-AMERICA

Midterm: amministrazione Trump studia lo scenario di una maggioranza democratica

ASIA

Crisi di Hormuz, l’Iran gela gli USA: “Il piano di Trump è destinato a fallire”

ASIA

Ghalibaf avverte gli USA: “Hormuz è solo l’inizio”

ASIA

Scontro totale all'ONU: l'Iran respinge le accuse della Lega Araba e punta il dito contro gli USA

Tasnim: Teheran avverte che se gli Emirati Arabi Uniti commettono un errore, «riceveranno una lezione che non dimenticheranno mai»

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA di Alessandro Bartoloni L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA

L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA

  • 21 Aprile 2026 15:02
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Fiammetta Cucurnia: "Ma che vuol dire prestito in un paese che non c'è più?" di Loretta Napoleoni Fiammetta Cucurnia: "Ma che vuol dire prestito in un paese che non c'è più?"

Fiammetta Cucurnia: "Ma che vuol dire prestito in un paese che non c'è più?"

  • 26 Aprile 2026 17:30
Trump alza i dazi mentre la Cina abbatte le barriere e favorisce lo sviluppo dell'Africa di Fabrizio Verde Trump alza i dazi mentre la Cina abbatte le barriere e favorisce lo sviluppo dell'Africa

Trump alza i dazi mentre la Cina abbatte le barriere e favorisce lo sviluppo dell'Africa

  • 02 Maggio 2026 17:48
Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia di Giuseppe Masala Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

  • 24 Aprile 2026 12:00
Nuove testimonianze esclusive da Gaza. “Continueremo a far sentire la nostra voce anche se nessuno ascolterà, tranne noi stessi” di Michelangelo Severgnini Nuove testimonianze esclusive da Gaza. “Continueremo a far sentire la nostra voce anche se nessuno ascolterà, tranne noi stessi”

Nuove testimonianze esclusive da Gaza. “Continueremo a far sentire la nostra voce anche se nessuno ascolterà, tranne noi stessi”

  • 01 Maggio 2026 11:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Ponte tra civiltà: a Beijing i capolavori del Rinascimento italiano   Una finestra aperta Ponte tra civiltà: a Beijing i capolavori del Rinascimento italiano

Ponte tra civiltà: a Beijing i capolavori del Rinascimento italiano

  • 28 Aprile 2026 08:00
Quattro punti chiave sulla performance economica della Cina nel primo trimestre Quattro punti chiave sulla performance economica della Cina nel primo trimestre

Quattro punti chiave sulla performance economica della Cina nel primo trimestre

  • 02 Maggio 2026 17:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia di Francesco Santoianni La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia

La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia

  • 05 Maggio 2026 08:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar di Geraldina Colotti Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar

Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar

  • 04 Maggio 2026 17:56
Fulvio Grimaldi - IL SULTANO BISCAZZIERE. Un ferro di lancia NATO in Medioriente, Asia e Africa Fulvio Grimaldi - IL SULTANO BISCAZZIERE. Un ferro di lancia NATO in Medioriente, Asia e Africa

Fulvio Grimaldi - IL SULTANO BISCAZZIERE. Un ferro di lancia NATO in Medioriente, Asia e Africa

  • 05 Maggio 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
La Flotilla e lo sguardo assente dell'Occidente di Giuseppe Giannini La Flotilla e lo sguardo assente dell'Occidente

La Flotilla e lo sguardo assente dell'Occidente

  • 01 Maggio 2026 07:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Contro la 'Legge Truffa' 2.0: perché la riforma Meloni violerebbe l'Articolo 92 di Michele Blanco Contro la 'Legge Truffa' 2.0: perché la riforma Meloni violerebbe l'Articolo 92

Contro la 'Legge Truffa' 2.0: perché la riforma Meloni violerebbe l'Articolo 92

  • 02 Maggio 2026 12:00
Perché il "decreto Primo Maggio" del governo Meloni e' una truffa di Giorgio Cremaschi Perché il "decreto Primo Maggio" del governo Meloni e' una truffa

Perché il "decreto Primo Maggio" del governo Meloni e' una truffa

  • 01 Maggio 2026 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti