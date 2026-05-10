Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

Euractiv: la visita di Fico a Mosca irrita i leader UE. Bruxelles avverte Bratislava su fondi agricoli

1065
Euractiv: la visita di Fico a Mosca irrita i leader UE. Bruxelles avverte Bratislava su fondi agricoli

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

La decisione del primo ministro slovacco Robert Fico di recarsi a Mosca per le commemorazioni del Giorno della Vittoria ha suscitato malcontento tra i leader europei, secondo quanto riportato dal portale Euractiv. Il viaggio, che ha visto Fico come unico capo di governo dell'Unione Europea a partecipare alle celebrazioni nella capitale russa, accentua la frattura tra Bratislava e gran parte dei partner comunitari.

«Il suo tentativo di presentarsi come un ribelle filo-russo all'interno dell'UE è oggetto di verifica da parte di Bruxelles e di pressioni interne», si legge nell'articolo di Euractiv, citato dall'agenzia RIA Novosti.

Secondo quanto riferito dai media europei, Bruxelles avrebbe già avvertito Bratislava di possibili «problemi» relativamente al finanziamento dell'agenzia slovacca per i pagamenti agricoli. Una misura che, se confermata, avrebbe ripercussioni negative sugli agricoltori locali, stretti tra la linea politica del loro premier e le regole comunitarie.

A differenza della maggior parte dei leader europei, Fico si è ripetutamente dichiarato favorevole all'instaurazione di un dialogo con Mosca e alla revoca delle restrizioni sulle forniture di risorse energetiche russe. Il giorno prima della pubblicazione dell'articolo di Euractiv, il premier slovacco ha tenuto colloqui al Cremlino con il presidente russo Vladimir Putin.

Putin ha sottolineato che la Slovacchia cerca di condurre una politica sovrana e sta tracciando una linea pragmatica nei confronti della Russia. I due leader hanno discusso della cooperazione in vari settori e delle prospettive di ripresa dei lavori della commissione intergovernativa bilaterale per la cooperazione economica, le cui riunioni non si tengono dal 2021.

La reazione da parte europea non si è fatta attendere. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che Fico «si aspetta un colloquio» sulla sua visita a Mosca, confermando il malessere crescente nei confronti della linea slovacca. Le parole di Merz, riportate nei giorni scorsi, suggeriscono che il caso Fico sarà oggetto di discussione ai prossimi vertici europei.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Ria Novosti: "Kiev coinvolge i militari nel reclutamento di bambini e adolescenti"

Ria Novosti: "Kiev coinvolge i militari nel reclutamento di bambini e adolescenti"

10 Maggio 2026 10:00
Merz rimprovera Fico per la visita a Mosca. Il Cremlino: «L'Europa si auto-organizza in un campo di concentramento»

Merz rimprovera Fico per la visita a Mosca. Il Cremlino: «L'Europa si auto-organizza in un campo di concentramento»

10 Maggio 2026 10:00
CGRI: «Qualsiasi aggressione contro navi iraniane sarà seguita da un attacco massiccio»

CGRI: «Qualsiasi aggressione contro navi iraniane sarà seguita da un attacco massiccio»

10 Maggio 2026 10:00
Petro paragona Cortés, Hitler e Netanyahu: «Genocidi paragonabili»

Petro paragona Cortés, Hitler e Netanyahu: «Genocidi paragonabili»

10 Maggio 2026 10:00
Putin: «L’asse Russia-Cina è il fattore chiave per la stabilità mondiale»

Putin: «L’asse Russia-Cina è il fattore chiave per la stabilità mondiale»

10 Maggio 2026 10:00
L’Iran annuncia il blocco dello Stretto di Hormuz per le navi dei Paesi alleati degli Usa

L’Iran annuncia il blocco dello Stretto di Hormuz per le navi dei Paesi alleati degli Usa

10 Maggio 2026 09:00
Il Cremlino sulla Germania: "Sta imboccando una strada molto pericolosa"

Il Cremlino sulla Germania: "Sta imboccando una strada molto pericolosa"

09 Maggio 2026 16:52
Lavrov: il nazismo in Europa "sta rialzando la testa"

Lavrov: il nazismo in Europa "sta rialzando la testa"

08 Maggio 2026 17:41
ASIA

Il gioco di potere degli Emirati Arabi Uniti (di Pepe Escobar)

16307
EUROPA

Il fantasma dell’invasione "preventiva": un nuovo 22 giugno contro la Russia?

14688
EUROPA

La NATO scricchiola e Bruxelles punta dritto il baratro finale

12572
RUSSIA

Dalla CNN al Messaggero: come un singolo centro commerciale vuoto (ma scelto ad arte) viene trasformato nella “foto della Russia in crisi”

10613
ITALIA

"Urbs senza civitas": come il turismo di massa ha trasformato i residenti in ingombri

10324
ASIA

Crisi Hormuz: la mossa a sorpresa di Teheran per rompere lo stallo con gli Stati Uniti

9068
ASIA

Battaglia nello Stretto di Hormuz: l’Iran rivendica una pesante sconfitta USA

8833
EUROPA

Erevan come Kiev: la "coalizione dei volenterosi" prepara l’ucrainizzazione dell’Armenia

8784
EUROPA

Euractiv: la visita di Fico a Mosca irrita i leader UE. Bruxelles avverte Bratislava su fondi agricoli

EUROPA

Ria Novosti: "Kiev coinvolge i militari nel reclutamento di bambini e adolescenti"

RUSSIA

Merz rimprovera Fico per la visita a Mosca. Il Cremlino: «L'Europa si auto-organizza in un campo di concentramento»

CGRI: «Qualsiasi aggressione contro navi iraniane sarà seguita da un attacco massiccio»

AMERICA LATINA

Petro paragona Cortés, Hitler e Netanyahu: «Genocidi paragonabili»

CINA

Putin: «L’asse Russia-Cina è il fattore chiave per la stabilità mondiale»

L’Iran annuncia il blocco dello Stretto di Hormuz per le navi dei Paesi alleati degli Usa

RUSSIA

Il Cremlino sulla Germania: "Sta imboccando una strada molto pericolosa"

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
L’operazione segreta USA (fallita) per sequestrare l’uranio iraniano di Alessandro Bartoloni L’operazione segreta USA (fallita) per sequestrare l’uranio iraniano

L’operazione segreta USA (fallita) per sequestrare l’uranio iraniano

  • 08 Maggio 2026 17:00
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Il regista Bayoudh a l'AntiDiplomatico: “L’Algeria nel mirino degli Usa per colpire UE e Cina” di Loretta Napoleoni Il regista Bayoudh a l'AntiDiplomatico: “L’Algeria nel mirino degli Usa per colpire UE e Cina”

Il regista Bayoudh a l'AntiDiplomatico: “L’Algeria nel mirino degli Usa per colpire UE e Cina”

  • 08 Maggio 2026 15:00
Trump alza i dazi mentre la Cina abbatte le barriere e favorisce lo sviluppo dell'Africa di Fabrizio Verde Trump alza i dazi mentre la Cina abbatte le barriere e favorisce lo sviluppo dell'Africa

Trump alza i dazi mentre la Cina abbatte le barriere e favorisce lo sviluppo dell'Africa

  • 02 Maggio 2026 17:48
Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia di Giuseppe Masala Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

  • 24 Aprile 2026 12:00
Nuove testimonianze esclusive da Gaza. “Continueremo a far sentire la nostra voce anche se nessuno ascolterà, tranne noi stessi” di Michelangelo Severgnini Nuove testimonianze esclusive da Gaza. “Continueremo a far sentire la nostra voce anche se nessuno ascolterà, tranne noi stessi”

Nuove testimonianze esclusive da Gaza. “Continueremo a far sentire la nostra voce anche se nessuno ascolterà, tranne noi stessi”

  • 01 Maggio 2026 11:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Ponte tra civiltà: a Beijing i capolavori del Rinascimento italiano   Una finestra aperta Ponte tra civiltà: a Beijing i capolavori del Rinascimento italiano

Ponte tra civiltà: a Beijing i capolavori del Rinascimento italiano

  • 28 Aprile 2026 08:00
Quattro punti chiave sulla performance economica della Cina nel primo trimestre Quattro punti chiave sulla performance economica della Cina nel primo trimestre

Quattro punti chiave sulla performance economica della Cina nel primo trimestre

  • 02 Maggio 2026 17:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia di Francesco Santoianni La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia

La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia

  • 05 Maggio 2026 08:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar di Geraldina Colotti Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar

Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar

  • 04 Maggio 2026 17:56
Fulvio Grimaldi - IL SULTANO BISCAZZIERE. Un ferro di lancia NATO in Medioriente, Asia e Africa Fulvio Grimaldi - IL SULTANO BISCAZZIERE. Un ferro di lancia NATO in Medioriente, Asia e Africa

Fulvio Grimaldi - IL SULTANO BISCAZZIERE. Un ferro di lancia NATO in Medioriente, Asia e Africa

  • 05 Maggio 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
La Flotilla e lo sguardo assente dell'Occidente di Giuseppe Giannini La Flotilla e lo sguardo assente dell'Occidente

La Flotilla e lo sguardo assente dell'Occidente

  • 01 Maggio 2026 07:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Regno Unito 2026: il neoliberismo di Starmer apre le porte all'estrema destra di Michele Blanco Regno Unito 2026: il neoliberismo di Starmer apre le porte all'estrema destra

Regno Unito 2026: il neoliberismo di Starmer apre le porte all'estrema destra

  • 09 Maggio 2026 12:00
Perché il "decreto Primo Maggio" del governo Meloni e' una truffa di Giorgio Cremaschi Perché il "decreto Primo Maggio" del governo Meloni e' una truffa

Perché il "decreto Primo Maggio" del governo Meloni e' una truffa

  • 01 Maggio 2026 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti