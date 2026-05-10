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La decisione del primo ministro slovacco Robert Fico di recarsi a Mosca per le commemorazioni del Giorno della Vittoria ha suscitato malcontento tra i leader europei, secondo quanto riportato dal portale Euractiv. Il viaggio, che ha visto Fico come unico capo di governo dell'Unione Europea a partecipare alle celebrazioni nella capitale russa, accentua la frattura tra Bratislava e gran parte dei partner comunitari.

«Il suo tentativo di presentarsi come un ribelle filo-russo all'interno dell'UE è oggetto di verifica da parte di Bruxelles e di pressioni interne», si legge nell'articolo di Euractiv, citato dall'agenzia RIA Novosti.

Secondo quanto riferito dai media europei, Bruxelles avrebbe già avvertito Bratislava di possibili «problemi» relativamente al finanziamento dell'agenzia slovacca per i pagamenti agricoli. Una misura che, se confermata, avrebbe ripercussioni negative sugli agricoltori locali, stretti tra la linea politica del loro premier e le regole comunitarie.

A differenza della maggior parte dei leader europei, Fico si è ripetutamente dichiarato favorevole all'instaurazione di un dialogo con Mosca e alla revoca delle restrizioni sulle forniture di risorse energetiche russe. Il giorno prima della pubblicazione dell'articolo di Euractiv, il premier slovacco ha tenuto colloqui al Cremlino con il presidente russo Vladimir Putin.

Putin ha sottolineato che la Slovacchia cerca di condurre una politica sovrana e sta tracciando una linea pragmatica nei confronti della Russia. I due leader hanno discusso della cooperazione in vari settori e delle prospettive di ripresa dei lavori della commissione intergovernativa bilaterale per la cooperazione economica, le cui riunioni non si tengono dal 2021.

La reazione da parte europea non si è fatta attendere. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che Fico «si aspetta un colloquio» sulla sua visita a Mosca, confermando il malessere crescente nei confronti della linea slovacca. Le parole di Merz, riportate nei giorni scorsi, suggeriscono che il caso Fico sarà oggetto di discussione ai prossimi vertici europei.