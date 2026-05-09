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Regno Unito 2026: il neoliberismo di Starmer apre le porte all'estrema destra

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Regno Unito 2026: il neoliberismo di Starmer apre le porte all'estrema destra

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di Michele Blanco 
 
Solo pochi mesi fa esultavano per  la cacciata del leader di vera sinistra Jeremy Corbyn dai laburisti inglesi, esultando per il ‘salvatore’ centrista e liberista Starmer come nuova guida dei laburisti: Elly Schlein saltellava di gioia.
 
Perde il partito della guerra, del riarmo, dei tagli al Welfare. 
 
Ottimi risultati invece per la Sinistra che fa la sinistra, la formazione di Zack Polanski - contraria al riarmo, sostenitrice di soluzioni negoziali in Ucraina, a favore della Patrimoniale per le grandi ricchezze - aumenta considerevolmente i propri voti.
Il prossimo "volenteroso" che deve essere mandato a casa è Macron. Poi deve toccare alla peggiore Commissione Europea di sempre, quella presieduta dall'indegna Von Der Leyen.
Ieri, alle elezioni amministrative nazionali del Regno Unito, il partito Laburista è ai minimi storici e il partito di destra estrema di Nigel Farage è primo partito, in un sistema elettorale uninominale secco, come quello inglese, significa che alle elezioni politiche potrebbe vincere facilmente.
Perde il partito della guerra, del riarmo, dei tagli al Welfare. 
Ottimi risultati invece per la Sinistra che fa la sinistra, la formazione di Zack Polanski - contraria al riarmo, sostenitrice di soluzioni negoziali in Ucraina, a favore della Patrimoniale per le grandi ricchezze - aumenta considerevolmente i propri voti.
 
Il prossimo "volenteroso" che deve essere mandato a casa è Macron. Poi deve toccare alla peggiore Commissione Europea di sempre, quella presieduta dall'indegna Von Der Leyen.
 
Le elezioni amministrative del 2026 nel Regno Unito hanno dato esattamente lo scenario da incubo che era prevedibile  per il partito Laburista di Starmer. 
Eppure si comportano come se non capissero perché gli elettori li abbiano abbandonati. Questa non è solo un brutto risultato alle urne, è la prova di quanto i neoliberali guerrafondai e corrotti che governano il Paese siano veramente fuori dal contatto con il popolo ormai lontano dal Partito Laburista guerrafondaio. Il progetto Starmer sta crollando sotto il peso del proprio vuoto.
 
Il Labour party sembra essere in rotta per perdere fino a tre quarti dei seggi che aveva, potenzialmente 1.900 consiglieri. Il partito ha perso il controllo dei collegi  storici, come Tameside, Hartlepool e Wigan, e delle fasce del Nord e delle Midlands. I dati mostrano che i laburisti hanno perso la maggior parte dei loro voti.
 
Il leader dei verdi Zack Polanski ha raggiunto il risultato elettorale  più importante di sempre dei Verdi, nonostante un'implacabile campagna diffamatoria. L'assurdità dell'accusa di antisemitismo una volta utilizzata contro Jeremy Corbyn non è stata così efficace contro l'unico leader politico ebreo del Regno Unito.
 
Gli exit poll mostrano che il 42% dei 18-34enni ha sostenuto i Verdi, rispetto al 28% dei laburisti, una differenza di ben 14 punti dalle elezioni generali del 2024. Le famiglie dei lavoratori storicamente laburiste hanno respinto definitivamente i laburisti. Il labour party non è più il partito del lavoro.
 
Il professor Sir John Curtice ha dichiarato a ITV News: "Il calo della quota dei voti dei laburisti è il più grande per un partito al governo nelle elezioni locali dal 2010. I Verdi si sono posizionati con successo come l'autentica voce degli elettori progressisti preoccupati per il clima e la disuguaglianza. ”
Starmer è ormai letteralmente perseguitato dalla sua famigerata linea della campagna elettorale: "Se non vi piacciono i cambiamenti che abbiamo fatto, dico che la porta è aperta e potete andarvene". Gli elettori sono scappati da quella porta aperta. 
 
 L'ironia è che i laburisti non hanno un sostituto credibile quindi sono bloccati con il neoliberista che hanno aiutato a salire al potere. 
 
Dopo 14 anni di governo conservatore, l'opinione pubblica inglese avrebbe voluto un cambiamento reale. Invece Starmer ha offerto la solita
ricetta antipopolare e neoliberista: più privatizzazione, più austerità, più autoritarismo. La sconfitta elettorale era del tutto prevedibile dal momento in cui la destra laburista ha sabotato Corbyn nel 2017.
 
La destra laburista ha trascorso anni a distruggere sistematicamente l'influenza della sinistra e dei suoi programmi  sociali, senza alcun piano reale oltre a quello di continuare a distruggere il WelfareState. Starmer non è stata solo consegnata la leadership del partito  Laburista, è stato sostenuto da una rete di lobbisti e finanziatori che hanno truccato le regole, epurato il partito e rubato il potere dei membri di scegliere un leader trasformista.
 
Tra i principali sostenitori di Starmer c'era il lobbista filo-Israele Trevor Chinn, che ha donato silenziosamente 50.000 sterline alla campagna di leadership di Starmer (una donazione dichiarata solo dopo). La lobby israeliana ha finanziato circa metà del gabinetto di Starmer. Gli interessi aziendali e i think-tank come Labour Together hanno fatto la loro parte. Il piano ha funzionato benissimo, tutti  gli ideali storici  a favore delle classi  meno abbienti sono stati messi da parte per favorire uno stato canaglia genocida, e il Labour di Starmer è diventato un partito  senza  etica e guerrafondaio.
 
Nel partito Laburista sono state censurate le critiche a Israele, so o stati censurate i dissenso e il diritto di protesta, sono stati ha trattati pensionati e attivisti come "terroristi", hanno censurato le notizie  reali, hanno assecondato l'ambasciatore israeliano e il governo laburista ha continuato le forniture di armi a Israele. Chi può dimenticare l' agghiacciante affermazione di Starmer secondo cui Israele ha il diritto di trattenere cibo, acqua ed energia ai palestinesi?
È stata presa una decisione terribile per proteggere Israele a tutti i costi, privando il Regno Unito di un cambiamento progressivo tanto urgente quantonecessario. La lobby israeliana è più che felice di veder sparire il partito laburista perché anche i conservatori e altre forze politiche sono dalla loro parte. I media mainstream non parlano di questo, ovviamente.
 
Non è nemmeno permesso riconoscere l'esistenza della lobby sionista o menzionare il rapporto Forde. Invece, dipingono falsamente Starmer come un uomo perbene in una situazione difficile. La verità è che Starmer non ha alcun desiderio di migliorare la vita di nessuno se non la propria. Ha mentito ai membri laburisti per diventare leader e all'elettorato per diventare primo ministro. Ancora peggio, i giornalisti mainstream lo hanno appoggiato e sostenuto oltre ogni misura.
 
Da quando ha fatto le suoe famose  dieci promesse, il comportamento di Starmer è stato caratterizzato da lamentele e continue inversioni politiche e tradimenti delle promesse fatte. Ha cancellato l'impegno di investimenti green da 28 miliardi di sterline, ha tagliato i pagamenti per il carburante invernale per milioni di pensionati, ha mantenuto il tetto dei sussidi per due figli (fino a quando non è stato forzato a farlo), ha spinto per inutili e crudeli tagli al welfare e sulla disabilità. Proprio come il governo di destra italiano. 
 
Aggiungiamoci continui scandali, la nomina ambasciatore di Peter Mandelson, il servizio sanitario nazionale e i contratti militari per Palantir. Con  Trump che usa le basi aeree del Regno Unito per bombardare illegalmente l'Iran, e tutte le promesse infrante sui diritti dei lavoratori, e il crollo dei laburisti non è un mistero è una conseguenza.
 
Starmer insiste sul fatto di restare al suo posto di primo ministro perché la preoccupazione dell'opinione pubblica è semplicemente il "cambiamento", ma tutti in tutto lo spettro politico lo stanno respingendo, compresi i centristi che hanno sostenuto la sua campagna per il voto alle politiche.
Tutto quello che Starmer ha ottenuto è rovinare e soffocare l'energia e l'entusiasmo dell'era Corbyn, facendo passare i voti tradizionali dei laburisti ai Verdi mentre dà all'estrema destra una grande possibilità di arrivare al potere.  Egli ha sempre attaccato la sinistra con estrema brutalità, cosa che non ha mai fatto con la destra estrema.
 
La politica britannica attuale è il risultato di 47 anni di fallimento della Thatcherite.  
 
Il rifiuto di Starmer di dimettersi potrebbe essere la cosa migliore per i Verdi in questo momento. Più Starmer si aggrappa al potere, più emorragia di voti progressisti avrà  alle prossime elezioni.
 
Un altro fattore positivo, per sconfiggere l'estrema destra di  Farage è che i giovani elettori sono più propensi a votare alle elezioni generali che alle elezioni locali. Una maggiore affluenza di giovani elettori significa una maggiore quota di voti per i Verdi.
 
Chiaramente, i Verdi hanno bisogno di più tempo per costruire una proposta politica adeguata, ma questo clima politico rende un aumento del 5-10% entro le prossime elezioni generali del tutto realistico. Le elezioni comunali sono l'inizio di un riallineamento politico, che potrebbe portare alla vittoria  di forze realmente progressiste o al fascismo di Farage. 
 

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