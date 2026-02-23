L'Alto Rappresentante dell'Unione Europea (UE) per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Kakha Kallas, ha ammesso che il ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia non sarebbe stato adottato nell'immediatezza.

"Certo, ci sarà un dibattito sul ventesimo pacchetto di sanzioni, ma come tutti sanno, credo che oggi (lunedì) non ci saranno progressi", ha annunciato Kallas in un'intervista pubblicata sul sito web ufficiale dell'Unione.

"Ma porteremo sicuramente avanti questo processo", ha aggiunto.

Mosca ha ripetutamente affermato che sono proprio i Paesi che ricorrono a misure anti-russe a subirne le conseguenze.

Allo stesso tempo viene sottolineato che le sanzioni occidentali non possono influenzare la politica russa e sono quindi inefficaci al raggiungimento dello scopo dichiarato.

