La Germania non si unirà all'azione militare contro l'Iran

La Germania ha chiarito che non prenderà parte alle operazioni militari contro l'Iran, nonostante alcuni governi occidentali si stiano avvicinando al sostegno delle azioni statunitensi e israeliane contro la Repubblica Islamica.

Il Ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha dichiarato a Deutschlandfunk, secondo quanto riportato da Al Mayadeen, che "il governo federale non ha alcuna intenzione di partecipare", osservando che "non disponiamo nemmeno delle risorse militari necessarie" per intraprendere un'azione offensiva. Allo stesso tempo, ha sottolineato che le forze tedesche all'estero non rimarranno senza protezione, aggiungendo che "i nostri soldati della Bundeswehr si difenderebbero se venissero attaccati".

La posizione di Berlino giunge in un contesto di crescenti tensioni a seguito della campagna militare statunitense-israeliana contro l'Iran, che ha attirato critiche internazionali per aver destabilizzato la regione e causato danni alla popolazione civile all'interno del Paese. Il Ministero degli Esteri iraniano ha difeso la sua risposta definendola una legittima resistenza a un'aggressione illegale, insistendo sul fatto che "risponderà con fermezza agli aggressori", pur affermando di aver fatto "tutto il necessario per evitare la guerra".

