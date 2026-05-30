Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • ASIA

Il blocco continua, Trump smentito dai fatti. L’Iran: non vuole negoziare

Dopo l’annuncio del presidente Usa sulla revoca, i marinai iraniani denunciano l’intercettazione delle navi nel Mar Arabico

1042
Il blocco continua, Trump smentito dai fatti. L’Iran: non vuole negoziare

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

La tensione tra Stati Uniti e Iran non accenna a diminuire nonostante le dichiarazioni pubbliche, spesso contraddittorie, del presidente USA Donald Trump. Il blocco navale nel Mar Arabico e nel Golfo Persico continua. I marinai iraniani hanno raccontato all’agenzia Tasnim che le navi mercantili fermate nello Stretto di Hormuz, dopo aver ricevuto l’annuncio di Trump sulla revoca del blocco, sono state intercettate da unità militari statunitensi e costrette a invertire la rotta sotto minaccia di fuoco.

Trump aveva scritto venerdì sul suo social Truth Social che le navi intrappolate a causa dell’incredibile blocco navale, destinato ad essere rimosso, potevano iniziare il processo di rientro a casa. Le parole del presidente non hanno trovato riscontro nei fatti.

Mohsen Rezaee, consigliere militare della guida suprema iraniana ed ex comandante dei Guardiani della Rivoluzione, ha commentato la situazione con un post su X. Secondo Rezaee, Trump non è interessato a negoziare. Il proseguimento del blocco navale e le richieste eccessive presentate al tavolo dimostrerebbero che il presidente statunitense persegue ben altri obiettivi. Rezaee ha parlato di un tradimento della diplomazia, per la terza volta. Con l'Iran che adesso è praticamente costretto a non fidarsi degli Stati Uniti che continuano a lanciare attacchi proditori mentre fingono di trattare.

Nei giorni scorsi il consigliere iraniano aveva dichiarato alla rete cinese CGTN che l’Iran romperà il blocco o attraverso la negoziazione o, se necessario, con azioni dirette. Aveva anche aggiunto che gli USA non hanno altra scelta che trattare, e che proseguire su questa strada li condurrebbe in un tunnel molto buio.

Le ostilità più intense sono cessate il 7 aprile con una tregua. Ma le tensioni restano alte. Il blocco navale reciproco delle navi commerciali prosegue. Teheran mantiene condizioni non negoziabili per qualsiasi accordo: cessazione del blocco, revoca di tutte le sanzioni e liberazione dei propri asset congelati.

Il 23 maggio scorso Trump aveva annunciato che un accordo di pace con l’Iran era molto vicino. Aveva parlato di una telefonata con alcuni capi di Stato del Medio Oriente e della riapertura dello Stretto di Hormuz. Lo stesso giorno, però, aveva anche affermato che esisteva una possibilità su due di raggiungere un accordo o, in alternativa, di far saltare tutto riprendendo la guerra.

Il 25 maggio ci sono stati attacchi statunitensi nel sud dell’Iran. Secondo fonti ufficiali, l’obiettivo era proteggere le truppe statunitensi da minacce provenienti dal territorio iraniano. Successivamente, Reuters ha riportato che l’esercito nordamericano ha bombardato un impianto militare iraniano nell’area dello Stretto di Hormuz. Le forze iraniane hanno risposto il giorno successivo con un attacco contro posizioni statunitensi nella regione.

Secondo quanto riferito da Axios, i negoziatori di Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum di intesa di sessanta giorni per prorogare il cessate il fuoco e avviare negoziati sul programma nucleare iraniano. L’approvazione finale di Trump non sarebbe ancora arrivata. Teheran non ha confermato la notizia.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

ITALIA I doppi standard di Giorgia Meloni

I doppi standard di Giorgia Meloni

  • 29 Maggio 2026 19:23

di Fabrizio Verde Le parole di Giorgia Meloni sul drone precipitato in Romania suonano come l’ennesimo atto di fedeltà a una linea che di pacato e ragionevole non ha nulla. La presidente...

RUSSIA Medvedev: "L'Europa è in guerra con la Russia. L'Ucraina è solo un burattino"

Medvedev: "L'Europa è in guerra con la Russia. L'Ucraina è solo un burattino"

  • 29 Maggio 2026 16:49

I paesi dell'Unione Europea sono direttamente coinvolti nella guerra contro la Russia: l'Ucraina è solo un burattino, ha affermato il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev. "I...

AMERICA LATINA Brasile nel mirino degli Usa, la mossa su PCC e CV è solo l'inizio

Brasile nel mirino degli Usa, la mossa su PCC e CV è solo l'inizio

  • 29 Maggio 2026 16:36

A meno di ventiquattr’ore dall’annuncio di Washington, il nervosismo cresce in quel di Brasilia. Gli Stati Uniti hanno deciso che il Comando Vermelho e il Primo Comando Capitale, le due più...

AMERICA LATINA Il Guatemala autorizza esercito USA a condurre operazioni sul suo territorio

Il Guatemala autorizza esercito USA a condurre operazioni sul suo territorio

  • 28 Maggio 2026 17:35

Il Guatemala ha accettato di condurre operazioni militari congiunte con gli Stati Uniti sul proprio territorio per colpire i gruppi di narcotrafficanti, secondo quanto riportato dal quotidiano New York...

RUSSIA Ucraina: Kallas smentita dall'ambasciata USA a Kiev

Ucraina: Kallas smentita dall'ambasciata USA a Kiev

  • 28 Maggio 2026 17:12

L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri Kaja Kallas ha collezionato un'altra magra figura. Ha infatti affermato che il personale diplomatico statunitense avrebbe lasciato la sede...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

La nuova cortina di ferro: il terrore del giorno prima

La nuova cortina di ferro: il terrore del giorno prima

30 Maggio 2026 18:00
“Stanno ingannando i loro cittadini”. L'accusa di Putin ai media occidentali

“Stanno ingannando i loro cittadini”. L'accusa di Putin ai media occidentali

30 Maggio 2026 16:18
Nuovi raid di Israele in Libano: il cessate il fuoco è già un miraggio, decine di vittime

Nuovi raid di Israele in Libano: il cessate il fuoco è già un miraggio, decine di vittime

30 Maggio 2026 12:00
Missioni di pace ai minimi storici da 25 anni: cosa c'è dietro il passo indietro di Washington

Missioni di pace ai minimi storici da 25 anni: cosa c'è dietro il passo indietro di Washington

30 Maggio 2026 12:00
Putin in Kazakhstan: si rafforza l’asse eurasiatico mentre emerge il nodo Armenia

Putin in Kazakhstan: si rafforza l’asse eurasiatico mentre emerge il nodo Armenia

30 Maggio 2026 07:00
Chi guadagna dalla crisi iraniana? Trump finisce nel mirino

Chi guadagna dalla crisi iraniana? Trump finisce nel mirino

30 Maggio 2026 07:00
Starobilsk e la doppia morale occidentale: quando le vittime non fanno notizia

Starobilsk e la doppia morale occidentale: quando le vittime non fanno notizia

30 Maggio 2026 07:00
Putin: "Pronti a indagare sul drone in Romania. Ma servono le prove"

Putin: "Pronti a indagare sul drone in Romania. Ma servono le prove"

29 Maggio 2026 18:07
EUROPA

La strage di Starobelsk e il silenzio dell'Occidente: anatomia di una censura selettiva

19152
EUROPA

I primi due paesi pronti ad entrare (per trattato) in guerra contro la Russia

13890
ITALIA

Cosa accadrà all'Italia in autunno con la "dottrina Dombrovskis" (di Alessandro Volpi)

12485
EUROPA

La mossa della Nato per trascinare la Russia in una guerra aperta

11475
RUSSIA

Zakharova: “L’Occidente usa il drone in Romania per nascondere il massacro di Starobelsk”

10043
MEDITERRANEO

Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

8839
RUSSIA

Eccidio di Starobel'sk: ennesima “linea rossa” di prova della reazione russa

8020
AFRICA

Difendere l’indifendibile

7461
AMERICA LATINA

Elezioni in Colombia: ingerenze dell'ecuadoriano Noboa

RUSSIA

La Russia lancia un attacco di rappresaglia contro obiettivi militari ucraini

NORD-AMERICA

USA e Israele, l'accordo segreto per fondere gli eserciti: ecco cosa prevede il piano NDAA

ASIA

Nuovo asse Mosca-Kabul: Russia e Talebani firmano un accordo di cooperazione militare

RUSSIA

Medvedev: "L'Europa è in guerra con la Russia. L'Ucraina è solo un burattino"

EUROPA

La "più grande stupidità" dell'UE secondo il Cremlino

MEDITERRANEO

Onu, Israele inserito nella lista nera per violenze sessuali: scatta il boicottaggio di Tel Aviv

MEDITERRANEO

Netanyahu annuncia il nuovo piano per Gaza: "Pronti a controllare il 70% della Striscia"

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea di Alessandro Bartoloni Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

  • 27 Maggio 2026 19:06
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini di Loretta Napoleoni Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

  • 28 Maggio 2026 10:00
I doppi standard di Giorgia Meloni di Fabrizio Verde I doppi standard di Giorgia Meloni

I doppi standard di Giorgia Meloni

  • 29 Maggio 2026 19:23
La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà" di Giuseppe Masala La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà"

La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà"

  • 30 Maggio 2026 12:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio   Una finestra aperta Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

  • 26 Maggio 2026 10:00
Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

  • 27 Maggio 2026 14:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Ci ricorderemo dei loro nomi... di Paolo Desogus Ci ricorderemo dei loro nomi...

Ci ricorderemo dei loro nomi...

  • 29 Maggio 2026 09:00
José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali di Geraldina Colotti José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

  • 20 Maggio 2026 17:17
Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

  • 26 Maggio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
Drone in Romania. La traduzione completa delle dichiarazioni di Putin di Marinella Mondaini Drone in Romania. La traduzione completa delle dichiarazioni di Putin

Drone in Romania. La traduzione completa delle dichiarazioni di Putin

  • 30 Maggio 2026 11:00
Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie di Giuseppe Giannini Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

  • 29 Maggio 2026 18:00
L'UE e la sinistra di Antonio Di Siena L'UE e la sinistra

L'UE e la sinistra

  • 26 Maggio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione di Michele Blanco I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione

I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione

  • 29 Maggio 2026 12:30
Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro" di Giorgio Cremaschi Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro"

Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro"

  • 23 Maggio 2026 10:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti