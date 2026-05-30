Il blocco continua, Trump smentito dai fatti. L’Iran: non vuole negoziare

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La tensione tra Stati Uniti e Iran non accenna a diminuire nonostante le dichiarazioni pubbliche, spesso contraddittorie, del presidente USA Donald Trump. Il blocco navale nel Mar Arabico e nel Golfo Persico continua. I marinai iraniani hanno raccontato all’agenzia Tasnim che le navi mercantili fermate nello Stretto di Hormuz, dopo aver ricevuto l’annuncio di Trump sulla revoca del blocco, sono state intercettate da unità militari statunitensi e costrette a invertire la rotta sotto minaccia di fuoco.

Trump aveva scritto venerdì sul suo social Truth Social che le navi intrappolate a causa dell’incredibile blocco navale, destinato ad essere rimosso, potevano iniziare il processo di rientro a casa. Le parole del presidente non hanno trovato riscontro nei fatti.

Mohsen Rezaee, consigliere militare della guida suprema iraniana ed ex comandante dei Guardiani della Rivoluzione, ha commentato la situazione con un post su X. Secondo Rezaee, Trump non è interessato a negoziare. Il proseguimento del blocco navale e le richieste eccessive presentate al tavolo dimostrerebbero che il presidente statunitense persegue ben altri obiettivi. Rezaee ha parlato di un tradimento della diplomazia, per la terza volta. Con l'Iran che adesso è praticamente costretto a non fidarsi degli Stati Uniti che continuano a lanciare attacchi proditori mentre fingono di trattare.

Nei giorni scorsi il consigliere iraniano aveva dichiarato alla rete cinese CGTN che l’Iran romperà il blocco o attraverso la negoziazione o, se necessario, con azioni dirette. Aveva anche aggiunto che gli USA non hanno altra scelta che trattare, e che proseguire su questa strada li condurrebbe in un tunnel molto buio.

Le ostilità più intense sono cessate il 7 aprile con una tregua. Ma le tensioni restano alte. Il blocco navale reciproco delle navi commerciali prosegue. Teheran mantiene condizioni non negoziabili per qualsiasi accordo: cessazione del blocco, revoca di tutte le sanzioni e liberazione dei propri asset congelati.

Il 23 maggio scorso Trump aveva annunciato che un accordo di pace con l’Iran era molto vicino. Aveva parlato di una telefonata con alcuni capi di Stato del Medio Oriente e della riapertura dello Stretto di Hormuz. Lo stesso giorno, però, aveva anche affermato che esisteva una possibilità su due di raggiungere un accordo o, in alternativa, di far saltare tutto riprendendo la guerra.

Il 25 maggio ci sono stati attacchi statunitensi nel sud dell’Iran. Secondo fonti ufficiali, l’obiettivo era proteggere le truppe statunitensi da minacce provenienti dal territorio iraniano. Successivamente, Reuters ha riportato che l’esercito nordamericano ha bombardato un impianto militare iraniano nell’area dello Stretto di Hormuz. Le forze iraniane hanno risposto il giorno successivo con un attacco contro posizioni statunitensi nella regione.

Secondo quanto riferito da Axios, i negoziatori di Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum di intesa di sessanta giorni per prorogare il cessate il fuoco e avviare negoziati sul programma nucleare iraniano. L’approvazione finale di Trump non sarebbe ancora arrivata. Teheran non ha confermato la notizia.

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