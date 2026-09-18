USA e Israele: la spaccatura politica che sta cambiando la storia

Hamid Dabashi* - Middle East Eye

Gli Stati Uniti e la loro cultura politica potranno mai liberarsi dalle zanne e dai tentacoli del sionismo genocida? Vedremo mai un giorno in cui gli Stati Uniti saranno decolonizzati e dichiareranno la propria indipendenza da Israele e dagli operativi israeliani all'interno dei loro stessi confini?

Qualcosa sta tremando profondamente negli Stati Uniti, con la loro proverbiale anima in gioco. Continueranno ad agire come un complesso militare-industriale, muovendo guerre goffe e invincibili contro l'intero mondo, incapaci di portarle a termine in modo significativo, finendo per arricchire ancora di più una classe di uomini e donne oscenamente ricchi come Donald Trump, Elon Musk, Larry Ellison, Miriam Adelson, ad nauseam - la maggior parte dei quali sionisti genocidi legati con le unghie e con i denti alla colonia di insediamento israeliana? O correggeranno la rotta e metteranno il benessere immediato di quasi 350 milioni di esseri umani della propria popolazione al centro della loro idea di se stessi? Ho sempre pensato che la cosa peggiore degli Stati Uniti sia che c'è sempre speranza per essi.

Ora siamo nel mezzo di quella disperata speranza. Si consideri solo una statistica vitale: secondo Feeding America, circa 14 milioni di bambini americani vivono in nuclei familiari con insicurezza alimentare, il che significa che questi bambini affrontano l'incertezza quotidiana su dove arriverà il loro prossimo pasto. Allo stesso tempo, questo stesso paese concede a Israele 3,8 miliardi di dollari ogni anno in aiuti militari di base nell'ambito di un memorandum d'intesa decennale che il codardo presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha regalato ai sionisti genocidi, dal 2019 al 2028. Questo accadeva prima che Israele iniziasse a massacrare i palestinesi a Gaza a decine di migliaia, scopo per il quale gli aiuti militari statunitensi allo "Stato ebraico", come lo chiamano falsamente, sono stati enormemente ampliati.

Israele ha commesso un genocidio a Gaza dall'ottobre 2023 con le armi che Obama gli ha messo lucrativamente a disposizione. Questo massacro di massa sarà la sua eredità presidenziale duratura, non quel sfarzoso centro presidenziale che ha costruito nel South Side di Chicago. Che oscenità è mai questa? Gli americani a milioni se lo sono sempre chiesto, e ora lo chiedono pubblicamente, apertamente, senza timore che organizzazioni sioniste di stampo gestapiano come la Anti-Defamation League (ADL) li calunnino e diffamino i loro buoni nomi.

Perdere il mondo

La rabbia a cui assistiamo negli Stati Uniti contro le oscenità di Trump è la rabbia contro la morsa che Israele ha mantenuto su questo paese per generazioni. Gli americani, di destra e di sinistra, conservatori o liberali, si stanno ribellando contro Israele. Il New York Times lo sa ed è disperatamente mobilitato per nasconderlo, mimetizzarlo, screditarlo, diffamarlo o liquidarlo. Insieme a Israele, anche il New York Times sta affondando. Si noti come, ora che la guerra all'Iran sta andando in modo calamitoso per Trump e Israele, il New York Times sta guidando i media statunitensi nel disaccoppiare Israele dagli Stati Uniti. "Abbiamo perso gli Stati Uniti, abbiamo perso il mondo."

Questo è Naftali Bennett, l'ex primo ministro israeliano - un altro politico genocida che desidera succedere a Netanyahu. Loro, ovviamente, non hanno mai avuto il mondo da perdere, ma sì, hanno perso la leadership politica statunitense che gli operativi israeliani un tempo avevano in pugno. Che abbiano perso il popolo americano molto tempo fa è ormai cosa nota a tutti. Immaginate se la guerra stesse andando secondo le allucinazioni deliranti del Mossad, echeggiate nelle pagine delle rubriche di Bret Stephens: tutto il merito sarebbe andato a Israele. Dobbiamo tenere i piedi di Stephens e Benjamin Netanyahu vicino al fuoco. Questa è la guerra che hanno scatenato e imposto a milioni di cittadini americani.

Gli operativi israeliani guidati dal gruppo di pressione filo-israeliano, Aipac, stanno passando un brutto momento in questi giorni cercando di scegliere a mano il numero sempre più ridotto di politici corrotti, come Hakeem Jeffries, il principale democratico alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, che possono ancora ignorare il genocidio israeliano a Gaza e il bellicismo israeliano altrove. La guerra che Israele ha spinto Trump a muovere contro l'Iran è ora emersa come il banco di prova di questa battaglia fatidica. Gli americani non torneranno mai più a dormire prima di aver abbattuto l'Aipac, quella quinta colonna israeliana negli Stati Uniti — "Sto arrivando per abbattere il tuo regno", come ha espresso la brillante e audace ex deputata Cori Bush. La guerra che Israele ha maliziosamente mosso contro l'Iran è la guerra che Israele ha mosso contro la maggioranza degli americani, che si oppongono a questo volgare atto di teppismo militare contro una nazione sovrana.

Rivolta politica

Gli Stati Uniti stanno cambiando, e stanno cambiando rapidamente. Nel futuro di questo paese, Israele e gli operativi israeliani al lavoro nelle sue varie istituzioni non avranno mai più il potere e l'influenza di cui la sventurata colonia di insediamento ha goduto un tempo, grazie ad operativi sionisti genocidi che mascheravano il loro incessante bellicismo come fosse nel migliore interesse degli americani. Quello che fanno, è ormai cosa nota a tutti, è esattamente contro il miglior interesse della maggioranza degli americani, che ora stanno dichiarando ad alta voce e pubblicamente che non desiderano più essere i burattini della colonia di insediamento europea. Quando importanti artisti americani come Mark Ruffalo, Susan Sarandon e Macklemore parlano apertamente e ne accettano le conseguenze, si capisce che la malvagia spauracchio della falsa accusa di "antisemitismo" ha perso il suo potere di spaventare.

Gli israeliani e i loro editorialisti della quinta colonna al New York Times, al Wall Street Journal e a Fox News, ad nauseam, lo sanno bene. Sono disperati nel cercare di eluderlo, liquidarlo o denigrarlo — ma lo sanno per certo. La cultura politica americana viene decolonizzata proprio davanti ai nostri occhi. Nomi emergenti con una politica liberata — Zohran Mamdani, Brad Lander, Claire Valdez, Aber Kawas, Chris Rabb — stanno spingendo figure nazionali come il senatore Bernie Sanders e la rappresentante Alexandria Ocasio-Cortez ad assumere posizioni politiche più audaci. Si consideri il fatto che in uno storico voto a luglio, 103 democratici della Camera si sono uniti a un repubblicano, Thomas Massie, per votare a favore di un emendamento radicale per bloccare 3,3 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele.

Operativi israeliani come Thomas Friedman, Bret Stephens e Bari Weiss stanno soffrendo d'insonnia in queste notti tormentate. Dalla vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, ai corrotti politici di Chicago come l'ex sindaco Rahm Emanuel, fino al repubblicano Massie e all'intera base del Partito Democratico; dall'elezione del sindaco a New York, alle elezioni congressuali nel New Jersey, all'elezione del Senato nel Michigan e all'elezione del governatore in Colorado — Israele e gli operativi israeliani sono in fuga. Kamala Harris, l'ex vicepresidente che ha aiutato e favorito il genocidio israeliano a Gaza, sta ora tendendo la mano a Mamdani. Lo scrittore felicemente e recentemente liberato Ta-Nehisi Coates è ora una delle voci più eloquenti e potenti che smascherano i sionisti genocidi. Non c'è modo di fermare questo coro. Nessun carrierista corrotto come la Weiss, indipendentemente dai milioni che il proprietario di Paramount David Ellison le mette a disposizione, nessuna nuova propaganda generata dall'IA — nulla fermerà questa marea improvvisa.

Cambio di regime in patria

Gli americani si stanno decolonizzando dalle estese zanne di Israele e possono individuare immediatamente gli agenti stranieri tra di loro — persone come il senatore statunitense Ted Cruz, il governatore della Florida Ron DeSantis e l'ambasciatore statunitense in Israele Mike Huckabee. La coda non può più scuotere il cane. Qual è il cane e qual è la coda? Israele ha fatto sganciare agli Stati Uniti così tante bombe sull'Iran che l'organo di controllo dello stesso Pentagono rileva ora "carenze strategiche negli inventari". Quale arroganza, quale incredibile volgarità, quale bizzarro senso di privilegio permette agli operativi israeliani, molti dei quali impiegati nei media e nel settore dell'intrattenimento statunitensi, di fare questo a una nazione colonizzata? Gli americani vogliono essere liberati dalla tutela israeliana.

L'incredibile vittoria di Abdul El-Sayed alle primarie democratiche per il Senato nel Michigan è un'altra indicazione che i soldi spesi dagli operativi israeliani mascherati da americani per mantenere gli Stati Uniti colonizzati dalla colonia di insediamento israeliana non funzionano più. A nome di questi operativi israeliani, l'Aipac ha speso milioni di dollari per sconfiggere El-Sayed — e ha fallito miseramente. Perché? Perché gli americani sono disgustati dall'essere ingannati in una guerra dopo l'altra, nella falsa speranza di placare la sete dei sionisti genocidi per la carne, il sangue e le ossa dei bambini palestinesi morti. Quando l'ultimo capitolo della micidiale disavventura chiamata "Israele" sarà finalmente scritto un giorno, la sua sfacciata e brutta audacia nello spingere Trump ad attaccare l'Iran — sulla scia del suo genocidio in Palestina e del furto di terre in Libano e Siria — sarà il punto più profondo della sua depravazione politica. L'idea che un disprezzabile piccolo stato-guarnigione possa smantellare la volontà di una vasta potenza civilizzatrice non è solo infinitamente stupida; è un segno supremo di un'intera storia di arroganza omicida, che finalmente mostra tutta la profondità della sua malignità.

Pensavano davvero di essere capaci di rovesciare il governo iraniano, smantellare il suo programma di energia nucleare sviluppato internamente e portare al potere un regime pro-Israele ossequioso. Nel bene e nel male, la Repubblica Islamica è la punta dell'iceberg di una vasta cultura politica, della quale l'intero stato-guarnigione di Israele, da un'estremità all'altra, è tristemente ignorante. Quella ignoranza ora risuona anche negli Stati Uniti, dove la cabala sionista sta perdendo la presa sulla realtà. Nel suo abituale conteggio delle guerre che ha iniziato, Netanyahu non menziona il fronte in assoluto più importante: gli Stati Uniti d'America. Lì, una quinta colonna sionista lo sta aiutando a muovere una guerra mortale contro il popolo americano, che è stanco e stufo di dare le proprie risorse, oltre alle vite dei propri figli e figlie, per combattere per Israele. In questo, i popoli iraniano, palestinese, libanese e siriano sono uniti al popolo americano. È imperativo per le persone in tutto il mondo non confondere e sovrapporre la corruzione di una piccola banda di élite politiche con le voci nascenti degli americani che si oppongono al bellicismo israeliano.

Ritorno a casa

Gli Stati Uniti stanno vivendo uno dei momenti più fatidici della loro storia. Per generazioni, il sionismo genocida si è infiltrato nelle sue istituzioni democratiche e ha preso in ostaggio la cultura politica americana per la sua politica genocida, dominando i sentimenti manipolati dei mezzi di informazione di massa e del settore dell'intrattenimento, mettendo al silenzio e intimidendo ogni singola voce solitaria che osasse dire la verità alla sua insaziabile e psicotica sete di potere.

La figura straordinaria dell'intellettuale palestinese-americano Edward Said svetta gigante, mentre le generazioni successive ricordano con venerazione e ammirazione il lavoro che ha svolto, di fronte a malvagie ferocie, difendendo la causa palestinese, che ha reso emblematica del più ampio mondo colonizzato. Per generazioni, i sionisti pro-Israele si sono infiltrati in ogni aspetto della vita americana, dall'istruzione superiore ai media fino all'industria dello spettacolo e tutto ciò che sta nel mezzo — e da lì hanno normalizzato il massacro di massa di palestinesi, libanesi e siriani, e il furto in atto delle loro patrie. Nelle principali organizzazioni d'informazione come il New York Times, la CNN e il Wall Street Journal, in una componente significativa dell'industria cinematografica di Hollywood, fino ai consigli di amministrazione delle principali università, i sionisti pro-Israele hanno reso la sola menzione della parola Palestina un reato.

Fino ad oggi, rappresentanti eletti squilibrati come il deputato statunitense Brian Mast dicono che i bambini palestinesi uccisi a Gaza non sono "civili innocenti", mentre tristi scuse di comici come Jerry Seinfeld dicono apertamente che la Palestina non esiste. Ebbene, la Palestina sta ora trovando un terreno morale vasto e fertile su cui crescere negli Stati Uniti. Gli americani si stanno ora svegliando — di destra e di sinistra, cristiani, musulmani ed ebrei, afroamericani e latini, vecchi e nuovi immigrati. Un movimento decoloniale sta prendendo forma in questo paese, e il mondo deve prenderne atto. I clamori idioti di Trump e dei suoi sostenitori e manovratori sionisti non dovrebbero distogliere l'attenzione da questo momento storico. I volgari editorialisti del New York Times sono gli accurati barometri del panico che i custodi sionisti dei media avvertono arrivare nella loro direzione. L'elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York è stato un evento sismico.

Ci sono migliaia di Mamdani che fluiscono verso il compimento morale e politico. Generazioni di pensatori postcoloniali e decoloniali, prima e dopo Said, hanno prodotto le loro opere più significative in inglese e negli Stati Uniti — il dono duraturo dei pensatori globali al loro habitat americano. Quel percorso continuo di pensiero critico sta finalmente tornando a casa nel suo terreno fertile in America.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Hamid Dabashi è professore ordinario di Studi iraniani e Letteratura comparata presso la Columbia University di New York, dove insegna Letteratura comparata, Cinema mondiale e Teoria postcoloniale. Tra le sue pubblicazioni più recenti figurano: After Savagery: Gaza, Genocide, and the Illusion of Western Civilization (2025); Iran in Revolt: Revolutionary Aspirations in a Post-Democratic World (2025); The Persian Prince: The Rise and Resurrection of an Imperial Archetype (2023); The Future of Two Illusions: Islam after the West (2022); Reversing the Colonial Gaze: Persian Travelers Abroad (2020). I suoi libri e saggi sono stati tradotti in numerose lingue.