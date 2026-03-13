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La pianificazione del futuro: la Cina traccia la rotta verso la modernizzazione

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La pianificazione del futuro: la Cina traccia la rotta verso la modernizzazione

Mentre il mondo attraversa una fase di crescente instabilità geopolitica ed economica, dalla Cina arriva un segnale di segno opposto: pianificazione di lungo periodo, continuità strategica e una visione dello sviluppo che guarda oltre le turbolenze immediate. Con la chiusura della quarta sessione della 14ª Assemblea Nazionale del Popolo, il massimo organo legislativo del paese, Pechino ha approvato il quadro del 15° Piano Quinquennale per il periodo 2026-2030, un documento destinato a orientare la traiettoria economica e sociale di quasi un quinto della popolazione mondiale. Nel grande Palazzo del Popolo di Pechino, alla presenza del presidente Xi Jinping e dei principali dirigenti dello Stato, i deputati hanno votato non soltanto il nuovo piano di sviluppo ma anche una serie di leggi considerate fondamentali per la fase successiva della modernizzazione cinese. Tra queste figurano il nuovo Codice ecologico e ambientale, destinato a rafforzare la governance ambientale del paese, e una legge per la promozione dell’unità tra i diversi gruppi etnici che compongono la società cinese. Si tratta di provvedimenti che riflettono una strategia più ampia: costruire uno sviluppo che non sia misurato soltanto in termini di crescita economica, ma anche di equilibrio sociale, sostenibilità e benessere collettivo.

Il nuovo Piano Quinquennale rappresenta un passaggio cruciale in una traiettoria storica iniziata molto prima dell’attuale fase di sviluppo. Dopo il trauma dell’Ottocento, quando la Cina fu piegata dalle potenze coloniali e precipitò in una lunga fase di debolezza e frammentazione, la modernizzazione è diventata una delle aspirazioni più profonde del popolo cinese. Negli ultimi decenni, attraverso una strategia di sviluppo graduale e pianificata, il paese è riuscito a compiere una trasformazione economica che ha pochi precedenti nella storia contemporanea. Oggi la Cina è la seconda economia del pianeta e il suo settore manifatturiero mantiene il primato mondiale da oltre quindici anni. Il nuovo piano mira a consolidare questa posizione rafforzando la base industriale e spingendo l’economia verso segmenti sempre più avanzati della catena del valore. L’obiettivo è costruire un sistema produttivo moderno, capace di combinare industria tradizionale, tecnologie emergenti e settori del futuro come l’intelligenza artificiale, l’energia pulita e la manifattura ad alta tecnologia. Uno degli aspetti più rilevanti della strategia delineata riguarda il passaggio da un modello centrato esclusivamente sulla crescita del prodotto interno lordo a una visione più equilibrata dello sviluppo.

Gli indicatori del piano includono infatti parametri legati alla qualità della vita, alla protezione ambientale, alla sicurezza economica e alla distribuzione dei benefici della crescita. Il messaggio è chiaro: lo sviluppo deve tradursi in miglioramento concreto delle condizioni di vita della popolazione. In un contesto internazionale segnato da tensioni commerciali, frammentazione delle catene di approvvigionamento e ritorno del protezionismo, la leadership cinese punta invece su una combinazione di apertura economica e innovazione tecnologica. Il vasto mercato interno viene presentato come una piattaforma di cooperazione globale, capace di offrire nuove opportunità a partner economici e paesi emergenti. Proprio dal cosiddetto Sud Globale arrivano molte delle aspettative legate al nuovo piano.

Diversi paesi vedono nella trasformazione industriale cinese un’occasione per rafforzare legami economici e tecnologici. In Asia, Africa e Medio Oriente la crescita della Cina continua a essere percepita come un motore di sviluppo condiviso, soprattutto nei settori delle infrastrutture, della produzione industriale e delle tecnologie verdi. La pianificazione quinquennale resta uno degli strumenti più distintivi del modello cinese. In un mondo in cui molte economie sono guidate da cicli politici brevi e da decisioni spesso dettate dall’urgenza del momento, Pechino continua a ragionare su orizzonti temporali di decenni. Il periodo 2026-2030 avrà un ruolo decisivo in questo percorso, perché rappresenta una tappa intermedia verso l’obiettivo di realizzare una modernizzazione socialista entro il 2035. Per la leadership cinese, la sfida non è soltanto economica ma anche storica. Dopo aver compiuto in pochi decenni un percorso di sviluppo che ad altre potenze industriali è costato secoli, la Cina si prepara ora a una nuova fase della propria trasformazione. Il 15° Piano Quinquennale non è soltanto un documento programmatico: è la mappa di una strategia nazionale che mira a consolidare stabilità interna, innovazione tecnologica e cooperazione internazionale in un’epoca segnata da profonde incertezze globali.



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La Redazione de l'AntiDiplomatico

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