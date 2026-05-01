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La stallo di Hormuz e la variabile Indonesia (di Pepe Escobar)

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La stallo di Hormuz e la variabile Indonesia (di Pepe Escobar)

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di Pepe Escobar Sputnik

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

 

Trump è irremovibile: non ci sarà fine alla guerra senza un accordo sul nucleare – che sarà, nella migliore delle ipotesi, una versione annacquata del JCPOA, strappata proprio da Trump.

Da parte sua, Teheran ha ora deciso di non avviare alcuna discussione sul nucleare fino alla fine della guerra.

Anche se il divario potrebbe non essere colmato a breve, l'economia globale paga un prezzo estremamente elevato.

Il blocco navale statunitense dei porti iraniani – e, da lontano, dello Stretto di Hormuz stesso – è solo l'inizio di una "reazione a catena", come è stato definito dai consiglieri stretti del nuovo Leader iraniano, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei.

Il circolo decisivo a Teheran, che esamina la scacchiera, è molto consapevole dei crescenti problemi nelle rotte marittime e nelle catene di approvvigionamento: vedono come INDOPACOM stia prendendo di mira petroliere iraniane dall'Oceano Indiano fino al Sud-est asiatico.

Ciò che vedono a Teheran trova riscontro in ciò che vedono a Pechino. Entra in scena lo Stretto di Malacca: che collega l'Oceano Indiano al Mar Cinese Meridionale; largo solo 2,8 km nel punto più stretto (molto più stretto di Hormuz); attraverso il quale transita il 30% del commercio marittimo mondiale; e che, prima dell'attuale blocco, vedeva transitare fino a 25 milioni di barili di petrolio al giorno.

Fondamentalmente, il transito attraverso Malacca fornisce l’80% di tutte le importazioni petrolifere della Cina; ed è vitale anche per il Giappone, la Corea del Sud, Taiwan e diverse nazioni dell’ASEAN.

"Fuga da Malacca" è stata la principale ossessione per l'approvvigionamento energetico navale cinese dall'inizio del millennio – come ho analizzato nel mio libro del 2014 L’Impero del Caos.

Questo ha portato a un'offensiva cinese a velocità vertiginosa su diversi livelli: diplomazia (coltiva eccellenti relazioni con Malesia e Indonesia); la sostituzione delle importazioni (una spinta verso tutte le forme di fonti di energia verde e rinnovabile); rotte commerciali alternative (Potenza della Siberia I e II con la Russia; il porto di Gwadar in Pakistan; gasdotti provenienti da Turkmenistan e Myanmar).

Ora sia Teheran che Pechino vedono chiaramente attraverso il gioco energetico globale dell'Impero della Pirateria: il blocco navale è solo il primo passo per cercare di distruggere la sicurezza energetica di gran parte dell'Asia e costringere gli "alleati" ad acquistare ciò che gli Stati Uniti commercializzano come propri asset strategici: petrolio e gas.

L'ammiraglio Samuel Paparo, capo di INDOPACOM, ha effettivamente lasciato sfuggire il gioco: "Confermo la capacità degli Stati Uniti di essere sempre più un fornitore netto di energia anche nell'Indo-Pacifico per sfuggire alla vulnerabilità di quei punti chiave di strozzatura."

La 7ª Flotta degli Stati Uniti, in teoria, "pattuglia" le acque intorno allo Stretto di Malacca.

Talassocrazia Remixata

Osservando l'Iran, l'Indonesia ha capito subito da che parte tira il vento: la sovranità sui punti nevralgici.

A proposito, entrambi sono membri a pieno titolo dei BRICS.

Jakarta – tramite il suo Ministero delle Finanze – ha compreso pienamente come Teheran abbia dimostrato in pratica che uno stato costiero può far pagare il passaggio nelle sue acque territoriali. Quando si dice un riposizionamento strategico.

Entra in scena la possibilità di un casello a Malacca. Ministro delle Finanze dell'Indonesia: "Se la dividiamo in tre tra Indonesia, Malesia e Singapore, potrebbe essere piuttosto consistente. Il nostro tratto è il più grande e il più lungo."

Come prevedibile, le reazioni sono state contrastanti. La Malesia sta cercando di mantenere una posizione neutrale, mentre negozia in sordina il passaggio delle proprie petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz. Singapore ha detto “No”. Ovviamente: l’intero modello economico dello Stato insulare si basa sul libero transito e sul suo ruolo di centro finanziario internazionale all’estremità meridionale dello Stretto.

Il Ministro delle Finanze indonesiano ha presto ritrattato questa proposta.

Lo Stretto di Malacca scorre essenzialmente tra la Malesia e Sumatra in Indonesia. Singapore controlla solo un tratto minuscolo all'uscita sud-est. In poche parole: Singapore trae profitto dall'essere un fornitore di servizi all'avanguardia su una via d'acqua cruciale che appartiene essenzialmente ad altri.

Ciò che Giacarta sta pianificando entrerà in netto contrasto con l'INDOPACOM – anche tenendo conto del fatto che gli Stati Uniti e l'Indonesia hanno recentemente firmato un patto di difesa a Washington, per di più nel pieno della guerra contro l'Iran. La Cina non l'ha affatto gradito.

Gli americani si sono affrettati – in teoria – a integrare l’Indonesia nella loro struttura militare prima che Giacarta potesse iniziare a pensare di istituire posti di blocco lungo le altre vie di accesso alle sue risorse territoriali, come lo Stretto di Lombok e lo Stretto di Sunda. Un ulteriore fattore di complicazione è la possibilità di un “accesso illimitato al sorvolo” per gli aerei militari statunitensi: il Ministero degli Esteri di Giacarta è totalmente contrario.

In poche parole: anche se il potere marittimo può essere in fase di rivalutazione del prezzo, il problema è che il processo scorre sotto l'occhio vigile e della diplomazia delle cannoniere dell'Impero Talassocratico.

Queste mosse si estendono anche oltre la Prima Catena di Isole – dove gli Stati Uniti possono usare Giappone, Taiwan e Filippine per limitare l'accesso della Cina non solo al Pacifico occidentale ma anche allo Stretto di Malacca. Il sogno bagnato di INDOPACOM è, ovviamente, quello di controllare Malacca.

Quello che Trump 2.0 sta implementando non è altro che una strategia globale di blocco marittimo. O, per essere schietti, la Pirateria Globale. Il primo test fu il Venezuela. Impotente nel controllare lo Stretto di Hormuz, il Piano B si e rivelato un blocco di tutti i porti iraniani.

Il nocciolo della questione è che il CENTCOM e l’INDOPACOM sono concentrati esclusivamente sulla Cina. La “talassocrazia remixata” collega lo Stretto di Hormuz, lo Stretto di Malacca, lo Stretto di Taiwan e il Mar Cinese Meridionale come nodi chiave per circondare e “contenere” la Cina.

Come giocherà l'Indonesia questo gioco?

Vale la pena di essere posta la questione se il duplice blocco de facto dello Stretto di Hormuz influenzi l'India. Beh, l'India può sempre contare sul Corridoio Marittimo Orientale Chennai-Vladivostok. E qui entriamo più a fondo nelle priorità strategiche Russia-India.

Questa partnership per il corridoio marittimo è stata firmata nel 2019 al Forum di Vladivostok: lunga 10.000 km; Le operazioni sono iniziate due anni fa; il commercio era incentrato su petrolio, gas, metalli, macchinari e attrezzature. E piuttosto importante: immune alla pressione talassocratica imperiale.

E così torniamo a Malacca – e soprattutto a come la superpotenza emergente Indonesia giocherà questo gioco. L'Indonesia è assolutamente fondamentale per la sicurezza energetica globale; detiene fino al 25% delle riserve globali di nichel (essenziale per le batterie dei veicoli elettrici); e, cosa cruciale, detiene la più grande popolazione musulmana al mondo (240 milioni di persone, quasi il 13% del totale globale e molto più grande dell'intera Asia occidentale).

La guerra – di scelta – contro l'Iran da parte del Sindacato Epstein ha mostrato a tutto il Sud Globale che il potere tecnologico, da solo, è inefficiente nel domare la geopolitica.

L'Iran ha dimostrato che si può avere tutte le armi appariscenti e tutta la potenza di fuoco del mondo; ma se uno non capisce la geografia, è spacciato. Qualunque cosa accada dopo, l'ambiente post-bellico, dall'Asia occidentale al Sud-est asiatico, ruoterà attorno allo status di tre punti di strozzatura: Hormuz, il Bab al-Mandeb e Malacca.

Pechino è pienamente consapevole delle poste in gioco. Soprattutto, l'Iran – il principale crocevia dell'Eurasia – era e rimane la tangenziale terrestre delle Nuove Vie della Seta/BRI, il corridoio di connettività che permette alla Cina di mettere davvero in pratica la "fuga da Malacca". Il prossimo passo per l'Iran è risolvere il rompicapo tecnico di trasportare ingenti quantità di greggio verso la Cina attraverso diversi corridoi di collegamento pakistani.

L'Indonesia camminerà sul filo del rasoio: come gestire un impero fuori controllo senza antagonizzare la Cina.

Per quanto riguarda Trump, il prossimo 14 maggio si siederà al tavolo con Xi a Pechino senza praticamente alcuna carta da giocare. Nessun dominio assoluto nel settore energetico. Nessun dominio ibrido petrolio/GNL-dollaro. Nessun dominio derivante dalla distruzione dell’Iran. Nessun dominio sullo Stretto di Hormuz. E – per ora – nessun dominio sullo Stretto di Malacca.

 

Tutto ciò che resta è la pirateria.

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