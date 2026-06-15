Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED

La Russia sfida le sanzioni: asse economico e tecnologico sempre più stretto con il Sud-Est asiatico

466
La Russia sfida le sanzioni: asse economico e tecnologico sempre più stretto con il Sud-Est asiatico

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Daniele Lanza

Grande occasione per la Federazione Russa, che è riuscita nell’intento di incrementare  gli scambi con i paesi ASEAN (Associazione delle nazioni del sud-est asiatico): al prima posto tra le priorità stabilite dal capo di stato russo il quale si è assunto la responsabilità di proporre un partenariato equo in in ogni sua parte. In pratica, nessuna traccia di neocolonialismo, espansione aggressiva di capitali, acquisizioni e sequestri di beni: massimo riguardo sulla natura equa di sviluppo del partenariato.

Il filippino Ferdinand Marcos alla guida dell’ ASEAN, sarà l'ospite d'onore del vertice di Kazan, cui gli osservatori di svariati altri paesi parteciperanno: grande è l’interesse per l’evento dal momento che Brunei, Vietnam, Indonesia, Cambogia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Tailandia, Filippine e Timor Est guardano all’Eurasia russa per opportunità di partenariato di lungo termine in settori come sicurezza, commercio, investimenti e altre forme di cooperazione. Il vertice Russia-ASEAN previsto per la prossima prossima settimana si prospetta pertanto molto ricco di attesa e riflessione per il futuro.

La Russia – occorre ricordare - è leader mondiale in materia di tecnologia nucleare tramite la società Rosatom che costruisce circa l'80% delle centrali nucleari su scala mondiale. Fattore nevralgico se si considera che negli ultimi anni si è registrata una domanda particolarmente elevata di tecnologie di questo genere si osserva tra le maggiori economie dell'ASEAN, ovvero Indonesia e Malesia. A tal proposito, di recente a margine del Forum sull’energia in Malesia, è stato creato un memorandum di cooperazione con il Centro energetico dell’ASEAN, dove ci si focalizza sul nucleare in quanto  motore della sicurezza nell’areaasiatica alla luce della crisi del Medio Oriente e dei problemi potenziali di carenza energetica che ne derivano.

In questo contesto i porti dell’estremo oriente russo al confine con Cina, Corea e Giappone risultano quindi essere un fondamentale hub logistico e di trasporto sicuro tanto per i paesi dell’organizzazione quanto – in generale - come corridoio di transito tra Europa e Asia. I flussi di risorse energetiche russe, ormai respinte dall'occidente vengono pertanto indirizzate a tutti quei paesi facenti parte ad organizzazioni che intrattengono relazioni con Mosca, come il SCO, il BRICS e per l’appunto l’ASEAN.

Da notare che il vertice di Kazan ha avviato anche la creazione di un’alleanza multilaterale tra Russia e paesi Asean nel campo dell’esplorazione dello spazio a scopi pacifici: la Roscosmos Corporation in primo luogo è pronta ad offrire le sue soluzioni tecnologiche per lo sviluppo di programmi spaziali nazionali a favore dei propri partner, inclusa la formazione dei cosmonauti e la produzione di satelliti per comunicazioni e telerilevamento. Oltre a questo, nell’ambito del Business Forum dedicato, verranno prese in considerazione opportunità di sviluppo nel campo della tecnologia dell’informazione e dell’intelligenza artificiale: piani per le tecnologie finanziarie e costruzione delle “città intelligenti” del 21° secolo (in tal senso vale la pena di ricordare cove Mosca risulti al secondo posto nella classifica mondiale di tali città in base a criteri di governance urbana, stile di vita, accessibilità ai trasporti, ambiente imprenditoriale innovativo e aree di sviluppo sostenibile, tra cui qualità dell’aria, parchi e risorse idriche, gestione dei rifiuti ed efficienza energetica).

Da ricordare ancora come l'odierno programma dell'ASEAN preveda lo sviluppo di progetti nel campo della cooperazione tecnico-difensiva: i paesi del sud-est asiatico costituiscono quasi il 50% del totale dell’export militare russo senza contare che le questioni di sicurezza nella regione indo-pacifica – che include gli stretti di Malacca e Taiwan – determinano la necessità di un ampio partenariato di difesa internazionale cui la partecipano gli stati SCO e BRICS. Infine la cooperazione sul piano culturale e turistico, della quale si nota lo sviluppo: Il flusso turistico tra sud-est asiatico e area russa nei primi 9 mesi del 2025 ha raggiunto i 2,5 milioni di persone, tornando quasi ai livelli pre-Covid, mentre la previsione per l'anno in corso è di oltre 3 milioni di turisti che viaggeranno dalla Russia verso i paesi dell'ASEAN (flusso che l'Europa ha perso ormai da tempo, per via di politiche sui visti sempre più restrittive).

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Mali: il gioco francese a mani sporche (e per interposta persona)

Mali: il gioco francese a mani sporche (e per interposta persona)

14 Giugno 2026 14:57
Caitlin Johnstone - Dal caso Assange alla censura sui campus: come l'Impero occidentale reprime il dissenso interno

Caitlin Johnstone - Dal caso Assange alla censura sui campus: come l'Impero occidentale reprime il dissenso interno

13 Giugno 2026 12:30
Vertice Russia-ASEAN 2026: gli artefici di un nuovo modello di sviluppo globale in un mondo multipolare

Vertice Russia-ASEAN 2026: gli artefici di un nuovo modello di sviluppo globale in un mondo multipolare

13 Giugno 2026 09:00
La Cina non i USA (né si racconta per slogan)

La Cina non i USA (né si racconta per slogan)

12 Giugno 2026 18:00
Pepe Escobar - Il Blues dell'escalation

Pepe Escobar - Il Blues dell'escalation

12 Giugno 2026 12:00
La mia Onu avrebbe salvato l'Ucraina (di Pino Arlacchi)

La mia Onu avrebbe salvato l'Ucraina (di Pino Arlacchi)

11 Giugno 2026 14:00
Il "punto critico" dell'approdo di Space X al Nasdaq (di Alessandro Volpi)

Il "punto critico" dell'approdo di Space X al Nasdaq (di Alessandro Volpi)

11 Giugno 2026 13:00
Caitlin Johnstone - USA contro l'Iran: la sovranità di Teheran scambiata per aggressione

Caitlin Johnstone - USA contro l'Iran: la sovranità di Teheran scambiata per aggressione

11 Giugno 2026 11:30

Lancio di missili contro Israele. Il vero messaggio di Teheran al mondo

21224
ASIA

"Distrutti F-35 e F-15". L'Iran bombarda con missili balistici la base dei caccia USA

10598
MEDITERRANEO

Non è questa la coresistenza

9961
NORD-AMERICA

Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

9668

Le esultanze de il Corriere per il “Supermissile Flamingo” (e i pruriti del PD)

9232
NORD-AMERICA

Bufera al Tribeca Film Festival: attore e influencer ridono sul red carpet di stupri e violenze a Gaza

9160
ASIA

Il Wall Street Journal ammette: la Corea del Nord è un successo economico

8826
NORD-AMERICA

Alberto Negri: "La Signora Meloni mi deve spiegare perché le sanzioni alla Russia o all'Iran vanno bene e ad Israele no?"

7800
ASIA

Finisce il transito gratis a Hormuz: ecco l'accordo USA-Iran che cambierà i costi del commercio marittimo

Il Cremlino rivela i dettagli della conversazione tra Putin e Trump

Capo negoziatore Iran: La tattica del «poliziotto buono e poliziotto cattivo» di Stati Uniti e Israele è ormai superata

ASIA

Il Giappone amplia l'alleanza navale con un altro paese asiatico: Cina nel mirino?

ASIA

Il Somaliland apre un'ambasciata sull'isola cinese di Taiwan

EUROPA

Si dimette il ministro della difesa inglese

ASIA

Yemen: "l'Iran ha il diritto di difendersi dagli USA, a rischio i mercati del petrolio"

ASIA

"Distrutti F-35 e F-15". L'Iran bombarda con missili balistici la base dei caccia USA

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
La "Nuova Europa" dopo la guerra alla Russia di Alessandro Bartoloni La "Nuova Europa" dopo la guerra alla Russia

La "Nuova Europa" dopo la guerra alla Russia

  • 05 Giugno 2026 17:21
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Alberto Negri: "La Signora Meloni mi deve spiegare perché le sanzioni alla Russia o all'Iran vanno bene e ad Israele no?" di Loretta Napoleoni Alberto Negri: "La Signora Meloni mi deve spiegare perché le sanzioni alla Russia o all'Iran vanno bene e ad Israele no?"

Alberto Negri: "La Signora Meloni mi deve spiegare perché le sanzioni alla Russia o all'Iran vanno bene e ad Israele no?"

  • 13 Giugno 2026 09:00
Intelligence USA conferma: i biolaboratori esistono e sono pericolosi di Fabrizio Verde Intelligence USA conferma: i biolaboratori esistono e sono pericolosi

Intelligence USA conferma: i biolaboratori esistono e sono pericolosi

  • 13 Giugno 2026 15:39
Pechino annuncia il fallimento della controffensiva statunitense di Giuseppe Masala Pechino annuncia il fallimento della controffensiva statunitense

Pechino annuncia il fallimento della controffensiva statunitense

  • 15 Giugno 2026 10:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Mondiali 2026: il calcio incontra l’IA   Una finestra aperta Mondiali 2026: il calcio incontra l’IA

Mondiali 2026: il calcio incontra l’IA

  • 08 Giugno 2026 11:30
Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

  • 27 Maggio 2026 14:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe? di Raffaella Milandri Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

  • 09 Giugno 2026 09:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus) di Paolo Desogus 2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

  • 02 Giugno 2026 11:00
Cuba-Venezuela. Il fucile, la penna e il dovere di non tradire: giugno, mese di esempi e rotture di Geraldina Colotti Cuba-Venezuela. Il fucile, la penna e il dovere di non tradire: giugno, mese di esempi e rotture

Cuba-Venezuela. Il fucile, la penna e il dovere di non tradire: giugno, mese di esempi e rotture

  • 14 Giugno 2026 14:04
Fulvio Grimaldi - DA GERMANIA ANNO ZERO – A GERMANIA ANNO 2.0? C’ero, ci risiamo, ci sono Fulvio Grimaldi - DA GERMANIA ANNO ZERO – A GERMANIA ANNO 2.0? C’ero, ci risiamo, ci sono

Fulvio Grimaldi - DA GERMANIA ANNO ZERO – A GERMANIA ANNO 2.0? C’ero, ci risiamo, ci sono

  • 09 Giugno 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2" di Marinella Mondaini Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2"

Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2"

  • 15 Giugno 2026 07:00
La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze di Giuseppe Giannini La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

  • 13 Giugno 2026 18:30
L'UE e la sinistra di Antonio Di Siena L'UE e la sinistra

L'UE e la sinistra

  • 26 Maggio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Dal Classico alle Scienze Umane: come la classe sociale dei genitori sceglie la scuola dei figli di Michele Blanco Dal Classico alle Scienze Umane: come la classe sociale dei genitori sceglie la scuola dei figli

Dal Classico alle Scienze Umane: come la classe sociale dei genitori sceglie la scuola dei figli

  • 10 Giugno 2026 14:30
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti