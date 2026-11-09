La tavolinizzazione del turismo rischia di provocare il disastro

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di Augusto Grandi - Electo Magazine

Palermo è sempre stata una città attraente. Non aveva alcun bisogno di diventare attrattiva per allinearsi alle indicazioni neoliberiste che puntano alla dissoluzione dell’identità per trasformare la capitale siciliana nell’ennesima località turistica per croceristi e per stranieri altospendenti. “Pietre senza popolo”, il libro di Angela Fais (Lad edizioni), è dedicato alla realtà palermitana ma dovrebbe diventare il manuale di “resistenza attiva alla turistificazione neoliberale” ormai in atto in tutta Italia, Isole comprese.

Un processo che favorisce gli investimenti di grandi gruppi finanziari, meglio se internazionali, e che comporta l’espulsione dei ceti popolari ed anche borghesi sopravvissuti dai centri storici destinati alla gentrificazione. E per raggiungere l’obiettivo vanno bene la movida senza controllo ma, principalmente, la delinquenza lasciata libera di agire e di spaventare. Obbligando i residenti a trasferirsi per lasciar spazio agli affitti brevi per turisti, sicuramente più redditizi.

Ma anche un rischio, sul medio periodo. Perché, privata di identità, incapace di produrre cultura, una città perde anche capacità di attrazione. Ed anche la follia dell’alimentazione come grande risorsa, quella che Fais definisce tavolinizzazione, porta a cancellare la bellezza degli edifici, delle strade e delle piazze sommerse da tavoli e tende dei dehors dei ristoranti. Che, peraltro, offrono sempre meno menù tipici, sostituiti da cibi standard, cibi spazzatura perfetti per turisti di ogni parte del mondo abituati agli alimenti delle multinazionali.

E spariscono le botteghe artigianali, i negozi di vicinato. Tutto ciò che rappresenta la vita reale del commercio urbano.

Senza identità, senza comunità, senza cultura, senza diversità, si è davvero sicuri che il turismo continuerà ad essere attratto da proposte omogeneizzate?