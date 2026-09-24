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LAD Edizioni debutta al Book Pride Genova 2026

Quattro autori, due giornate, un mistero da svelare

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LAD Edizioni debutta al Book Pride Genova 2026

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Per la prima volta LAD Edizioni sarà al Book Pride Genova, la Fiera Nazionale dell’Editoria Indipendente che dal 9 all’11 ottobre torna negli spazi di Palazzo Ducale. Organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino insieme a Palazzo Ducale, Comune di Genova e Regione Liguria, la manifestazione giunge quest’anno alla sua decima edizione genovese e riunisce oltre cento marchi editoriali, migliaia di titoli e tre giorni di talk, dialoghi, presentazioni e laboratori. Un debutto a cui teniamo molto: il tema scelto per il 2026, “La speranza è la cosa con le piume” di Emily Dickinson, ci sembra la cornice ideale per libri che non smettono di interrogare il presente.

Al nostro stand, il numero C57, troverete il catalogo completo della casa editrice e i Quaderni de l’AntiDiplomatico, un’iniziativa fortemente voluta dal giornale: fissare su carta una fotografia della realtà storica mentre accade, prima che i vincitori la riscrivano piegandola alla propria narrazione. Pagine pensate per restare, come memoria e come strumento per leggere il presente.

E c’è una sorpresa in più: tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre avrete l’occasione di incontrare di persona quattro nostri autori. Chi saranno? A che ora? Per ora non possiamo svelarlo: il calendario arriverà nei prossimi giorni, sui nostri canali e nella prossima newsletter. Intanto, tenete libere quelle due giornate.

Palazzo Ducale si trova in Piazza Giacomo Matteotti 9, nel cuore di Genova, a circa dieci minuti a piedi dalla stazione Brignole e quindici da Piazza Principe; si arriva comodamente anche in metropolitana o in autobus, con fermata De Ferrari. La fiera è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20, l’ingresso è gratuito così come la partecipazione agli appuntamenti. Vi aspettiamo allo stand C57.

Luca Busca

Luca Busca

Inizio il mio percorso giornalistico nel 1982, nel 1984 ottengo l’iscrizione all’albo dei pubblicisti come collaboratore del quotidiano La Repubblica e dell’Agenzia Giornalistica Telegraph. Entrato nel mondo musicale live come ufficio stampa, fondo, alla fine del 1984, la mia prima azienda di organizzazione di eventi musicali.  Dal 1987 al 2002 ho curato sei edizioni del Roma Live Festival, la rassegna Rock della capitale.
Come direttore di produzione ho poi partecipato alla realizzazione di Reality show, lavorando in Messico, Santo Domingo, Kenya, Sudafrica e India. Sono stato
commerciante, e amministratore di un’azienda che si occupava di fotovoltaico. Nel frattempo sono tornato a fare il giornalista occupandomi prima di arte (Next Exit), di viaggi (omonimo inserto di Repubblica) e ora di vino e olio per la rivista e la guida Bibenda. Sono anche docente presso la Fondazione Italiana Sommelier. Da un paio di anni scrivo per il blog Sinistrainrete e l’AntiDiplomatico

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