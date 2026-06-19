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Gli Stati Uniti hanno studiato nei propri laboratori biologici in Ucraina malattie non tipiche della regione. A dichiararlo è stata la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante una conferenza stampa, in cui ha anche avvertito che ci sarà una risposta «devastante» qualora uno qualsiasi dei paesi della NATO attaccasse una regione russa. Lo riporta oggi Tass.

Zakharova ha affermato che gli Stati Uniti hanno cercato in tutti i modi di evitare di discutere il tema dei laboratori biologici situati all'estero, «nella speranza di nascondere all'opinione pubblica e mettere a tacere le prove» dell'esistenza e del finanziamento da parte del governo statunitense, principalmente da parte delle forze armate, di «oltre 130 laboratori biologici in altri paesi, di cui più di 40 in Ucraina».

Più di un terzo di tutti i laboratori statunitensi all'estero si trova in Ucraina, al confine con la Russia, «dove nel 2014 è stato compiuto un colpo di Stato incostituzionale con il sostegno di Washington e delle capitali occidentali». Secondo la portavoce, negli Stati Uniti, nei propri laboratori biologici in Ucraina, sono state studiate malattie non tipiche della regione: «Per ragioni sconosciute, ma in realtà ben comprensibili, hanno studiato qualcosa che non aveva alcuna relazione diretta con l'Ucraina e questa regione, con la nostra regione».

Zakharova ha avvertito che, se uno qualsiasi dei paesi della NATO attaccasse regioni russe, Mosca darà una risposta «devastante»: «Ancora una volta, voglio sottolineare che, in caso di aggressione da parte di qualsiasi Stato della NATO contro qualsiasi regione russa, nessuno dovrebbe avere alcun dubbio sul fatto che la nostra risposta ai promotori di questa folle avventura sarà decisiva e distruttiva per loro».

Le altre dichiarazioni della portavoce

Zakharova ha inoltre affrontato numerosi altri temi. Sulla profanazione del monumento sovietico a Gyumri, ha dichiarato che Mosca ha inviato una nota di protesta a Erevan, definendo il gesto «blasfemo» e un «attacco mirato alla memoria storica comune». Ha respinto i tentativi delle fonti di informazione armene di attribuire la responsabilità alla Russia, definendo tali affermazioni «una menzogna, vile e palesemente inventata di sana pianta».

Sul tentativo del regime di Kiev di attribuire alla Russia la responsabilità per i danni alla Lavra di Kiev-Pechersk, Zakharova ha definito la versione ucraina «poco convincente» e ha ipotizzato che si tratti di un tentativo di «nascondere le tracce dei propri crimini» e di convincere i curatori occidentali ad aumentare il sostegno militare e finanziario a Kiev.

Sulle dichiarazioni di Kaja Kallas riguardo al presunto addestramento da parte della Cina di truppe russe, la portavoce ha definito tali affermazioni «assurde e false», condannando i tentativi di danneggiare le relazioni russo-cinesi. Ha inoltre difeso l'introduzione di una procedura di notifica per l'ingresso in Russia dei diplomatici dell'UE come «una misura di risposta» alle azioni discriminatorie di Bruxelles, ribadendo che la procedura potrebbe essere rivista se gli Stati membri dell'UE smettessero di discriminare il personale diplomatico russo.

Sulle sanzioni contro la Russia, Zakharova ha affermato che Mosca «risponderà in modo efficace e severo» alle misure adottate dall'UE il 15 giugno. Ha accusato i politici britannici di sfruttare la «mitica minaccia russa» per distogliere l'attenzione dalle difficoltà interne, ricordando che «la Russia non ha mai invaso il territorio britannico», mentre «è stata la Gran Bretagna ad agire ripetutamente come aggressore contro il nostro Paese».

In Medio Oriente, la Russia auspica che l'accordo tra Iran e Stati Uniti consenta ai paesi del Mar Caspio di riprendere l'attuazione di misure congiunte per rafforzare la cooperazione e la sicurezza nella regione.

Infine, Zakharova ha denunciato le violazioni dei diritti umani in Ucraina, affermando che la corruzione dell'apparato statale di Kiev ha assunto «una portata e una dimensione senza precedenti», in particolare nei confronti dei cittadini di etnia russa e di lingua russa.