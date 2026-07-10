Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • ASIA

L'addio a Khamenei rilancia la dottrina dell'autosufficienza strategica iraniana

310
L'addio a Khamenei rilancia la dottrina dell'autosufficienza strategica iraniana

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Con la sepoltura nel mausoleo dell'Imam Reza a Mashhad si è concluso il lungo e imponente addio ad Ali Khamenei, la Guida della Rivoluzione Islamica uccisa lo scorso febbraio durante l'attacco condotto da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Un funerale che, secondo le autorità iraniane, ha coinvolto milioni di persone e si è trasformato in una manifestazione politica e religiosa destinata a consolidare l'eredità del leader e il progetto strategico costruito in quasi quattro decenni di guida della Repubblica Islamica. L'ultima tappa delle esequie si è svolta nella città santa di Mashhad, dove una folla immensa ha accompagnato il feretro lungo le vie che conducono al santuario dell'ottavo Imam sciita. Le autorità sono state costrette a rinviare la processione di alcune ore a causa dell'enorme afflusso di fedeli, mentre bandiere rosse, simbolo del martirio e della richiesta di giustizia, hanno dominato il corteo. Il funerale era iniziato nei giorni precedenti a Teheran, proseguendo poi a Qom e successivamente nelle città irachene di Najaf e Karbala. Un percorso che ha voluto sottolineare la dimensione regionale della figura di Khamenei e il legame tra Iran, Iraq e il cosiddetto Asse della Resistenza. La partecipazione di delegazioni straniere, capi di Stato e autorità religiose, come evidenziato da Teheran, rappresenta la dimostrazione del fallimento dei tentativi occidentali di isolare diplomaticamente la Repubblica Islamica.

Ma le esequie hanno rappresentato soprattutto il punto di partenza di una nuova narrazione politica. La morte della Guida Suprema, invece di indebolire il sistema, viene descritta dalle autorità iraniane come un fattore di coesione nazionale, capace di rafforzare la determinazione del Paese nel difendere la propria indipendenza di fronte alle pressioni esterne. L'eredità di Khamenei viene infatti identificata con il principio dell'autosufficienza strategica. Quando assunse la guida dell'Iran nel 1989, il Paese usciva devastato dalla guerra con l'Iraq, sottoposto a sanzioni e isolamento internazionale. Nei successivi trentasette anni Teheran ha trasformato quelle limitazioni in una politica di sviluppo fondata sulla produzione interna, sull'autonomia tecnologica e sul rafforzamento delle capacità militari. Uno dei pilastri di questa strategia è stato il programma missilistico. Dai primi sistemi derivati da tecnologie straniere, l'Iran è arrivato a sviluppare una vasta gamma di missili balistici a combustibile solido e liquido, come Shahab, Sejjil, Khorramshahr, Kheibar Shekan e Fattah, quest'ultimo è il primo missile ipersonico prodotto dal Paese. Parallelamente è cresciuto anche il programma dei droni, con piattaforme come gli Shahed, diventate uno dei simboli dell'industria militare iraniana.

Anche il settore spaziale ha conosciuto un'accelerazione significativa. Dal lancio del satellite Omid nel 2009 fino alle più recenti missioni con vettori sviluppati internamente, Teheran ha cercato di dimostrare la propria capacità di operare autonomamente anche in un settore ad alta tecnologia, affiancando al programma civile quello militare sviluppato dai Guardiani della Rivoluzione. Lo stesso approccio ha caratterizzato il programma nucleare. Nonostante il ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare del 2015 e il ripristino delle sanzioni, l'Iran ha proseguito lo sviluppo del proprio ciclo del combustibile, sostenendo che la tecnologia nucleare rappresenta un diritto sovrano destinato a scopi civili, scientifici ed energetici. Accanto ai programmi militari, la leadership di Khamenei ha promosso anche la crescita della ricerca scientifica, delle nanotecnologie, della biotecnologia e delle imprese innovative.

Come evidenzia la Repubblica Islamica, il Paese ha costruito un modello di sviluppo capace di trasformare le sanzioni in uno stimolo all'innovazione, riducendo progressivamente la dipendenza dall'estero. Per la Repubblica Islamica, dunque, il lascito politico di Khamenei non coincide soltanto con la resistenza alle pressioni di Stati Uniti e Israele, ma con la costruzione di un sistema fondato su deterrenza militare, progresso scientifico e autonomia tecnologica. Una strategia che oggi viene rilanciata proprio mentre il confronto con Washington e Tel Aviv torna ad aggravarsi dopo il fallimento del recente cessate il fuoco. La grande mobilitazione popolare registrata durante i funerali e il richiamo costante all'unità nazionale indicano che Teheran intende trasformare il martirio della sua Guida in un nuovo elemento di legittimazione politica. In un Medio Oriente nuovamente attraversato dalla guerra, l'Iran presenta la continuità del progetto avviato da Khamenei come la principale garanzia della propria sovranità e della capacità di resistere alle sfide dei prossimi anni.



LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DELLE "TRE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA SETTIMANA" - LA NEWSLETTER CHE OGNI SABATO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI. 

SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA

CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

LA TRILOGIA DEL RIMOSSO - 3 DOCUMENTARI DELL’ANTIDIPLOMATICO

LA TRILOGIA DEL RIMOSSO - 3 DOCUMENTARI DELL’ANTIDIPLOMATICO

10 Luglio 2026 10:00
Iran, la svolta dopo i funerali record: "Inizia una nuova era di forza sotto Mojtaba Khamenei"

Iran, la svolta dopo i funerali record: "Inizia una nuova era di forza sotto Mojtaba Khamenei"

10 Luglio 2026 09:00
Summit NATO di Ankara. L'Italia quanti soldi taglierà al welfare per la difesa?

Summit NATO di Ankara. L'Italia quanti soldi taglierà al welfare per la difesa?

10 Luglio 2026 09:00
“Le donne sono come i fiori”: il punto di vista di Khamenei sull'emancipazione femminile

“Le donne sono come i fiori”: il punto di vista di Khamenei sull'emancipazione femminile

10 Luglio 2026 07:00
Trump promette i Patriot "ucraini", ma la produzione richiederà anni

Trump promette i Patriot "ucraini", ma la produzione richiederà anni

10 Luglio 2026 07:00
La Russia rafforza la sua posizione nella regione africana del Sahel

La Russia rafforza la sua posizione nella regione africana del Sahel

09 Luglio 2026 17:34
Messico, 17 morti sotto custodia Usa: il governo annuncia azioni legali contro l'ICE

Messico, 17 morti sotto custodia Usa: il governo annuncia azioni legali contro l'ICE

09 Luglio 2026 17:15
Mohamed Fawaz al-Wahidi e il modello israeliano dell’assassinio

Mohamed Fawaz al-Wahidi e il modello israeliano dell’assassinio

09 Luglio 2026 17:00
NORD-AMERICA

Ma perché Donald Trump continua ad insultare l'Italia? La risposta è molto semplice

39467
RUSSIA

Il messaggio di Putin ai soldati e ai "pseudo-pacificatori europei"

16108
NORD-AMERICA

Mondiale della Vergogna: la polizia di Dallas aggredisce lo staff della nazionale egiziana (VIDEO)

14219
EUROPA

Nato per leccare (di Marco Travaglio)

13080

Il Lussemburgo fa (definitivamente) cadere la maschera sul riarmo della NATO

13006
RUSSIA

Konstantinovka: l'Ucraina perde il suo baluardo e il fronte si sgretola verso Kramatorsk

12571
RUSSIA

Da Mosca su Kiev la risposta russa al vertice NATO a Ankara

10207
EUROPA

Sugli "inesistenti progressi militari russi": la propaganda liberal-atlantista vs la realtà dei numeri

9543
RUSSIA

L'Ucraina intensifica le sue attività terroristiche contro la più grande centrale nucleare d'Europa

NORD-AMERICA

«Fermate la macchina da guerra contro l'Iran»: la rivolta bipartisan a Washington dopo i nuovi bombardamenti di Trump

NORD-AMERICA

Donald Trump ha investito milioni in aziende di armi: ecco quali titoli sono volati con le sue guerre

MEDITERRANEO

La nuova Siria: Washington revoca il bando sul terrorismo mentre Mosca blinda il porto di Tartus

AMERICA LATINA

Il Venezuela reclama a Carlo III l'oro bloccato nella Banca d'Inghilterra

CINA

Dura risposta della Cina alle critiche USA sul test missilistico

RUSSIA

Attacchi ai civili: duro monito del Cremlino al regime di Kiev

CINA

Guerra USA-Iran, Pechino frena l'escalation: 'La forza non serve a nessuno'

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia di Alessandro Bartoloni I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia

I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia

  • 06 Luglio 2026 15:52
L'illusione dell’alleato privilegiato L'illusione dell’alleato privilegiato

L'illusione dell’alleato privilegiato

  • 09 Luglio 2026 08:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Porfirio Hernández: un maestro, un amico, un militante di Fabrizio Verde Porfirio Hernández: un maestro, un amico, un militante

Porfirio Hernández: un maestro, un amico, un militante

  • 10 Luglio 2026 14:55
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
Dorsi e ridorsi della storia di Michelangelo Severgnini Dorsi e ridorsi della storia

Dorsi e ridorsi della storia

  • 06 Luglio 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre   Una finestra aperta Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

  • 08 Luglio 2026 14:30
Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

  • 25 Giugno 2026 12:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Il "dissenso" e le prossime elezioni di Francesco Santoianni Il "dissenso" e le prossime elezioni

Il "dissenso" e le prossime elezioni

  • 09 Luglio 2026 17:00
250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono di Raffaella Milandri 250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

  • 30 Giugno 2026 12:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano di Paolo Desogus Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

  • 06 Luglio 2026 12:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - Da Gaza al Corno e a Suez, la geopolitica dell’infanticidio. EGITTO, L’OTTAVA PIAGA Fulvio Grimaldi - Da Gaza al Corno e a Suez, la geopolitica dell’infanticidio. EGITTO, L’OTTAVA PIAGA

Fulvio Grimaldi - Da Gaza al Corno e a Suez, la geopolitica dell’infanticidio. EGITTO, L’OTTAVA PIAGA

  • 07 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
L'estate degli italiani tra vacanze e sfruttamento di Giuseppe Giannini L'estate degli italiani tra vacanze e sfruttamento

L'estate degli italiani tra vacanze e sfruttamento

  • 09 Luglio 2026 17:30
La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia di Antonio Di Siena La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

  • 28 Giugno 2026 16:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari di Michele Blanco Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari

Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari

  • 07 Luglio 2026 14:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti