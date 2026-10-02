Nablus. Le immagini shock dell'ennesimo linciaggio dei "soldati" israeliani (VIDEO)

Un video girato durante un'operazione dell'esercito israeliano nel mercato ortofrutticolo "Hisbah" di Nablus, in Cisgiordania, mostra un soldato dell'occupazione mentre aggredisce e cerca di umiliare un uomo palestinese tra i banchi commerciali.

Surveillance footage shows Israeli soldiers hitting and kicking Palestinian men while searching them during a raid on a vegetable market in Nablus, in the occupied West Bank. https://t.co/0HkH5xXSfI — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 1, 2026

L'episodio si inserisce in una più ampia e capillare ondata di blitz condotti dalle forze di occupazione siraeliana in tutta la Cisgiordania. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, le operazioni hanno portato all'arresto di sei palestinesi: tra loro il diciassettenne Mahmoud Daher Mahmoud Daoud a Beita, Majed Dabas insieme al figlio ventenne Ahmed nel sobborgo di Shuweika a Tulkarem, e tre uomini — Issam Rasem, Khaled Farouq e Hani Abu al-Rub — prelevati nel villaggio di Masliya, nei pressi di Jenin. Parallelamente agli arresti militari, si registrano nuovi episodi di violenza da parte dei coloni israeliani, che hanno attaccato una comunità beduina alla periferia di Asira al-Qibliya, a sud di Nablus, sottraendo un trattore e diversi capi di bestiame.

Israelis set 100s of olive trees ablaze in Deir Sharaf near Nablus: if you don’t care about Palestinians, then at least care about the environment https://t.co/heAh3ZZIdN — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) October 1, 2026

L'insieme di questi eventi evidenzia la crescente pressione quotidiana esercitata sulla popolazione palestinese nei territori occupati, tra raid dell'esercito, violenze dei coloni e sistematici abusi di potere.

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