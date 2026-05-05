Ghalibaf avverte gli USA: “Hormuz è solo l’inizio”

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Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha affermato che l'attuale situazione nello Stretto di Hormuz è "insostenibile per gli Stati Uniti", avvertendo al contempo che Teheran "non ha ancora nemmeno iniziato".

"Si sta consolidando il nuovo scenario per lo Stretto di Hormuz. La sicurezza del trasporto marittimo e del transito energetico è caduta nelle mani degli Stati Uniti e dei loro alleati, con la violazione del cessate il fuoco e l'imposizione di un blocco", ha scritto sul suo account X.

"Naturalmente, la loro malvagità verrà fermata", concluse, riferendosi alle azioni di Washington.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) afferma che al presidente degli Stati Uniti Donald Trump restano solo due opzioni riguardo all'attuale confronto con Teheran , e nessuna delle due gli è favorevole. " Trump deve scegliere tra 'un'operazione impossibile o un cattivo accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran'. Il margine di manovra degli Stati Uniti si è ridotto", ha scritto l'organizzazione domenica su X.

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