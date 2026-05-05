Crisi di Hormuz, l’Iran gela gli USA: “Il piano di Trump è destinato a fallire”

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Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha definito il cosiddetto "Progetto Libertà", annunciato dal presidente statunitense Donald Trump per lo Stretto di Hormuz, come un "Progetto Stagnazione".

"Il progetto Libertà è il progetto Stagnazione", ha scritto il capo della diplomazia persiana sul suo account X, dove ha anche osservato che "gli eventi di Hormuz dimostrano chiaramente che non esiste una soluzione militare a una crisi politica".

Araghchi ha aggiunto che "sebbene i colloqui stiano progredendo grazie ai generosi sforzi del Pakistan, gli Stati Uniti dovrebbero fare attenzione a non farsi trascinare nuovamente nel pantano da coloro che nutrono cattive intenzioni nei loro confronti", e che "gli Emirati Arabi Uniti dovrebbero fare lo stesso".

Il ministro ha rilasciato queste dichiarazioni dopo che Trump ha annunciato il piano domenica, piano che è stato avviato lunedì e che mira a scortare e "liberare" le navi di paesi terzi bloccate nello Stretto di Hormuz .

Nel corso dell'operazione, gli Stati Uniti hanno riferito di aver affondato almeno sei piccole imbarcazioni iraniane nei pressi dello stretto, oltre ad aver intercettato missili da crociera e droni lanciati da Teheran.

Anche dopo l'annuncio del "Progetto Libertà" da parte di Trump, Teheran aveva avvertito che qualsiasi "interferenza" da parte di Washington nel nuovo regime marittimo di quello stretto sarebbe stata considerata "una violazione del cessate il fuoco". "Lo Stretto di Hormuz e il Golfo Persico non saranno gestiti dalle deliranti dichiarazioni di Trump!", ha affermato Ebrahim Azizi, capo della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano.

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