Gli USA attaccano navi mercantili nello Stretto di Hormuz, uccidendo cinque persone

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Almeno cinque persone sono rimaste uccise in un attacco statunitense contro due navi mercantili nello Stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim, che cita una fonte militare.

Secondo la fonte, le navi, che trasportavano merci civili, erano in viaggio dal porto omanita di Khasab verso la costa iraniana. L'incidente è emerso dopo aver verificato le notizie relative all'affondamento di diverse imbarcazioni iraniane da parte degli Stati Uniti.

In precedenza, l'agenzia Associated Press aveva citato il comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti, l'ammiraglio Brad Cooper, il quale aveva affermato che elicotteri militari statunitensi avevano affondato sei piccole imbarcazioni iraniane nello Stretto di Hormuz.

L'Iran ha smentito la notizia, dichiarando che nessuna nave della Marina iraniana è stata affondata dagli Stati Uniti nella giornata di lunedì.

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