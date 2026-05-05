Midterm: amministrazione Trump studia lo scenario di una maggioranza democratica

Secondo quanto riportato dal quotidiano Washington Post, che cita fonti a conoscenza delle discussioni, l'amministrazione Trump ha iniziato a prepararsi alla possibilità di significative vittorie democratiche nelle elezioni di medio termine di novembre.

Secondo il quotidiano, l'Ufficio del Consigliere legale della Casa Bianca sta offrendo sessioni private ai funzionari nominati dall'amministrazione su come prepararsi al controllo del Congresso. Le presentazioni, della durata di circa 30 minuti, includono materiale sul funzionamento di tale controllo, nonché raccomandazioni su come gestirlo, hanno affermato due persone in condizione di anonimato.

In quelle riunioni, lo staff legale ha esortato i funzionari a prestare attenzione a ciò che mettevano per iscritto e ha offerto indicazioni su come rispondere tempestivamente alle richieste del Congresso, secondo quanto riferito da alcune fonti. "È ovvio a tutti che è molto probabile", ha affermato un funzionario che ha partecipato a una riunione, riferendosi alla possibilità che i Repubblicani possano perdere almeno una delle due camere. "È stata una conversazione seria", ha aggiunto.

Analogamente, un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato che l'ufficio legale "ha fornito indicazioni alle parti interessate per garantire il rispetto delle norme di controllo e l'adozione delle migliori prassi a partire da gennaio 2025". "Non è una novità", ha affermato.

Tuttavia, una delle persone consultate dal media ha indicato che le sessioni più recenti, alcune delle quali si sono svolte nell'ultimo mese, si stanno svolgendo in un contesto diverso e hanno un "forte tono elettorale". Secondo il giornale, all'interno dell'amministrazione si sta diffondendo la percezione che il Partito Repubblicano stia affrontando delle difficoltà e che sia giunto il momento di prepararsi agli scenari peggiori.

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