La Cina esorta gli USA a porre immediatamente fine al blocco di Cuba

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Pechino ha esortato Washington a revocare immediatamente il blocco contro Cuba e a ritirare le recenti sanzioni imposte dagli Stati Uniti, ha dichiarato un portavoce del Ministero degli Esteri cinese.

"La Cina sostiene fermamente Cuba nella difesa della sua sovranità e sicurezza nazionale, si oppone risolutamente all'ingerenza negli affari interni di Cuba e sollecita gli Stati Uniti a porre immediatamente fine al blocco, alle sanzioni contro Cuba e a ogni forma di pressione coercitiva", ha affermato il portavoce.

Secondo quanto dichiarato venerdì scorso dalla Casa Bianca, le nuove misure ampliano le restrizioni già in vigore ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act.

In questo contesto, il portavoce cinese ha affermato che "gli Stati Uniti hanno ulteriormente intensificato le sanzioni unilaterali e illegali contro Cuba, violando gravemente il diritto alla sopravvivenza e allo sviluppo del popolo cubano, nonché le norme fondamentali delle relazioni internazionali".

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