Lo Yemen rivendica abbattimento jet saudita Typhoon

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Le forze armate yemenite hanno annunciato di aver abbattuto un aereo da combattimento Eurofighter Typhoon dell'aeronautica saudita nello spazio aereo della provincia di Sa'da, impiegando un missile terra-aria.

Secondo quanto dichiarato mercoledì sera dal portavoce militare, il generale di brigata Yahya Saree, il velivolo saudita — decollato dalla base aerea di Ta'if — è stato colpito in pieno ed è precipitato nella zona.

Attacchi balistici su Riad e sulle truppe saudite

In una seconda nota, il generale Saree ha riferito che le forze yemenite hanno sferrato un attacco contro l'aeroporto internazionale Re Khalid di Riad utilizzando un missile balistico, sostenendo che l'impatto sia stato "preciso e diretto".

Inoltre, il comunicato menziona un'ulteriore operazione condotta con tre missili balistici contro varie concentrazioni di truppe saudite nelle aree di Ras al-Ara e Al-Mudarabah. "Grazie a Dio, gli impatti sono stati accurati e hanno causato un elevato numero di morti e feriti, oltre alla distruzione di diversi veicoli militari", ha aggiunto il portavoce.

Raid su vasta scala contro i siti strategici di Aramco

Mercoledì mattina, l'esercito yemenite ha rivendicato un'operazione militare ad alto impatto contro le infrastrutture della compagnia petrolifera statale Saudi Aramco a Dhahran (nella Provincia Orientale), una raffineria Aramco e nuovamente l'aeroporto Re Khalid nella capitale Riad.

L'attacco di ritorsione avrebbe provocato vasti incendi presso le strutture di Saudi Aramco. Le forze yemenite hanno rivendicato la responsabilità degli attacchi, preannunciando ulteriori azioni militari all'interno del territorio saudita.

Le origini della ritorsione: bombardamenti e blocco navale

La nuova fiammata del conflitto fa seguito ai bombardamenti condotti dall'Arabia Saudita a luglio contro l'aeroporto di Sana'a, che avevano innescato la reazione yemenita contro basi, porti, scali aeroportuali e petroliere nel Mar Rosso.

Il 20 luglio, le autorità yemenite avevano annunciato un'intensificazione delle operazioni militari in risposta al sostegno fornito da Riad al governo con sede ad Aden, imponendo a loro volta un blocco navale all'Arabia Saudita in risposta all'embargo subito dallo Yemen sin dal marzo 2015.

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