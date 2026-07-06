L'Ucraina ha attaccato un autobus a Belgorod: ci sono bambini feriti

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Un drone ucraino ha attaccato un autobus di linea su una strada nel distretto di Belgorod, ferendo sei persone, tra cui due bambini, come ha riferito il governatore ad interim della regione di Belgorod, Alexander Shuvayev.

Entrambi i bambini sono stati ricoverati presso l'ospedale pediatrico regionale, dove stanno ricevendo tutte le cure mediche necessarie.

"Una bambina di un anno ha riportato multiple ferite non penetranti da schegge al viso, al collo, alla testa e al torace. I medici considerano le sue condizioni gravi", ha spiegato.

Il funzionario ha aggiunto che l'altro bambino, un bambino di 10 anni, ha riportato lesioni da esplosione e barotrauma acustico.

Secondo Shuvayev, tre degli adulti feriti sono stati trasportati in un ospedale locale, mentre una donna ha ricevuto assistenza medica sul posto.

Il funzionario ha inoltre diffuso le immagini dell'autobus di linea colpito dal drone.

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