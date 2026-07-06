I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha denunciato che il "partito internazionale della guerra" sta cercando di prolungare il conflitto in Ucraina, mentre Minsk mantiene la sua posizione a favore di una soluzione pacifica.

"La principale fonte di tensione nella regione è il conflitto in Ucraina. Il partito internazionale della guerra sta facendo tutto il possibile per prolungare questo scontro armato", ha dichiarato.

"Mentre proclama ipocritamente il suo impegno per la pace, l'Unione Europea ha apertamente intrapreso la strada della militarizzazione. Ma questa è, di fatto, la NATO", ha aggiunto.

In questo contesto, ha sottolineato che "vengono spesi miliardi per l'acquisto di armi offensive e d'attacco", mentre "si alimenta un'assurda isteria attorno a una presunta minaccia proveniente da est".

A questo proposito, il presidente ha sottolineato che la Bielorussia non ha bisogno della guerra e sostiene una soluzione pacifica. "Ma, come ho già detto, la macchina bellica internazionale non la vuole", ha lamentato.

"È evidente che gli eredi del Terzo Reich sono perseguitati dai dolori fantasma delle sconfitte militari subite dai loro nonni e bisnonni. La sete di vendetta non dà loro pace", ha affermato.

Inoltre, ha indicato che la sua nazione ha imparato bene "le lezioni della storia": "Il popolo bielorusso ha vissuto prove inimmaginabili durante gli anni dell'occupazione fascista e, a livello genetico, non accetta la guerra".

Ha inoltre affermato che contro la Bielorussia è in corso una "guerra ibrida" e ha osservato che alcuni politici occidentali sono irritati dall'indipendenza di Minsk, dalla sua alleanza con la Russia e dalla sua posizione a favore di una soluzione pacifica in Ucraina.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it