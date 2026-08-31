Lucy Pagoada-Quesada: «Donald Trump ha dichiarato una guerra interna al popolo statunitense»



di Geraldina Colotti e Carlos Aznárez

La presente edizione corrisponde all'intervista realizzata nel programma Abrebrecha Venezuela a Lucy Pagoada-Quesada — insegnante in pensione del Dipartimento dell'Istruzione di New York, coordinatrice del Dipartimento 19 del Partido Libre per gli USA, il Canada e la Costa Rica, e produttrice del programma Voices of Resistance su WBAI 99.5 FM a New York —, ampliata e integrata con le risposte e le riflessioni complementari fornite dalla stessa intervistata.

Per cominciare, qual è stata la tua traiettoria e la tua formazione di coscienza come insegnante e attivista?

Sono una professionista dell'insegnamento, prodotto dell'istruzione pubblica nel mio paese d'origine, l'Honduras, fino all'età di 15 anni, quando mio padre mi ha portata a vivere negli Stati Uniti. Pertanto, la mia coscienza comincia a formarsi quando arrivo negli USA a 15 anni ed entro alla Scuola Secondaria a metà degli anni '80. Lì mi sono resa conto che l'istruzione negli USA era molto disuguale ed escludente. Non avevamo quasi insegnanti latini e persino chi ci insegnava lo spagnolo era composto da insegnanti bianchi educati in Spagna, privi della conoscenza di base della nostra cultura latinoamericana e caraibica. Lì ho iniziato ad accorgermi che c'era qualcosa di molto sbagliato nell'istruzione in questo paese. Entrando all'università la realtà non è cambiata molto e per questo ho preso la decisione deliberata di diventare un'insegnante di spagnolo per fare la differenza. Insegnare a partire dalla coscienza, dalla storia dal punto di vista degli oppressi e non da quello degli oppressori, che è come generalmente si insegna nei programmi educativi negli USA. L'istruzione qui in generale è suprematista e patriarcale. I popoli originari e neri invasi e resi schiavi dai colonizzatori, uomini bianchi europei, non figurano mai nei libri di storia, di lingua o di letteratura come coloro che hanno resistito, ma come i vinti o i perdenti. I nomi dei loro leader emancipatori come Harriet Tubman o Geronimo non figurano nei libri di testo. Promuovono favole come quella del Giorno del Ringraziamento, chiamano scoperta l'invasione del continente e non parlano mai del fatto che il primo genocidio nelle Americhe fu contro gli indigeni e gli africani. Che furono milioni gli assassinati dagli invasori spagnoli, inglesi, portoghesi e francesi. Per questo sono diventata docente, per insegnare la verità storica ai miei studenti, e l'ho fatto. Questo per me è il vero senso dell'educazione: insegnare la coscienza e la verità.

Nel contesto centroamericano e continentale, cosa ha significato il colpo di Stato del 2009 in Honduras e come si inserisce nelle aggressioni imperiali?





Il colpo di Stato militare, corporativo e religioso del 2009 in Honduras, orchestrato dagli USA sotto l'amministrazione del presidente Barack Obama e della Segretaria di Stato Hillary Clinton contro il presidente costituzionale Manuel Zelaya Rosales e il popolo dell'Honduras, ha dato avvio ai colpi di Stato del XXI secolo. Ha rappresentato un arretramento totale del nostro fragile processo democratico e da lì in poi è continuata l'ondata di golpe nel resto del nostro continente, contro i governi progressisti dell'ALBA.

Uno a uno sono caduti nelle grinfie dell'impero nordamericano. Si è messa alla prova, con totale selvaggismo, la lotta della dottrina Monroe di occupazione, invasione, colpi di Stato, sequestri di presidenti, furto sfacciato di elezioni tramite brogli, imposizione di burattini del fascismo e del capitalismo trumpista come Milei in Argentina, Noboa in Ecuador, Paz in Bolivia, Fujimori in Perù, Asfura in Honduras e de la Espriella in Colombia; una dottrina di guerra e violenza contro la dottrina bolivariana di integrazione, solidarietà, collaborazione e pace. È la dimostrazione chiara di un sistema capitalista che viola tutte le leggi per cercare di tenersi a galla e mantenere un'egemonia che a poco a poco ha corso il rischio di perdere di fronte all'emergere delle economie emergenti e alla proposta di multipolarità guidata dai paesi che conformano i nuovi blocchi economici del mondo come i BRICS.

Il capitalismo è un sistema fallito che minaccia di distruggere il pianeta e la nostra umanità a causa della sua natura estrattivista, della produzione sregolata, dell'abuso delle risorse naturali e del conflitto permanente. Il socialismo è quindi la risposta e l'alternativa naturale perché promuove la protezione della natura, delle nostre risorse naturali e di conseguenza della vita. Per fare questo è urgente che i popoli del mondo minacciati dal capitalismo selvaggio si organizzino, si educhino, si coordinino e si mobilitino per la nostra vita e per la pace.

Non possiamo normalizzare la barbarie rappresentata da un sistema in decadenza che minaccia di distruggerci. Dobbiamo agire. Nel caso particolare della comunità honduregna negli USA, il golpe ci ha svegliati di colpo e ci siamo organizzati insieme alla resistenza e al Partido Libre. Tuttavia, lottiamo contro le guerre cognitive che invadono di notizie false e bugie i mezzi di comunicazione e i social network. È una delle grandi sfide da vincere all'interno della comunità immigrata.

Passando alle aggressioni dirette e alle misure coercitive unilaterali, qual è l'impatto del blocco contro Cuba e della guerra economica in America Latina?





Il blocco genocida degli USA contro Cuba e le sanzioni economiche, ovvero le misure coercitive unilaterali e illegali contro i paesi socialisti e progressisti del nostro continente latinoamericano, sono criminali. Migliaia di persone muoiono per l'asfissia economica e la mancanza di scambi commerciali. Queste misure sono talmente impopolari che ogni anno più del 95% dei paesi che compongono le Nazioni Unite condanna in modo quasi unilaterale il blocco contro Cuba.

Credi che delle elezioni di metà mandato sfavorevoli per Donald Trump e per il suo movimento possano indebolire l'estrema destra in America Latina?





In primo luogo, non credo che la caduta dell'impero nordamericano sia una questione legata a un singolo presidente, in questo caso Donald Trump, ma che risponda piuttosto al nuovo ordine che si sta affermando nel mondo intero e che ha come obiettivo la multipolarità. Gli Stati Uniti non possono più sostenere un'unipolarità o quell'egemonia che per molti anni hanno mantenuto nel mondo, e riteniamo che sia a questo che risponda il tentativo di tenere sottomessa l'America Latina con la forza: attraverso i brogli, attraverso la violenza e attraverso il sequestro dei presidenti.

È troppa la disperazione che deve avere l'impero per agire in un modo così erratico. Quindi non credo che si tratti tanto del processo elettorale in sé, che ad ogni modo sta già avendo un effetto. Il Partito Democratico, e soprattutto l'ala non dirò più di sinistra, ma sì più progressista, cioè il settore dei Democratic Socialists of America (DSA), in questo momento sta vincendo tutte le elezioni a livello statale. Questo ci dà un'indicazione del fatto che nelle primarie interne il movimento MAGA avrà una sconfitta assoluta, perché il problema non è solo una questione di elezioni: è come si è approfondita la crisi all'interno degli Stati Uniti.

La crisi del capitalismo a livello globale ha un impatto diretto qui a livello interno. Si è inasprita la povertà; Donald Trump ha dichiarato una guerra interna al popolo statunitense, sia alla comunità immigrata sia alla classe povera. Proprio questa settimana ha lasciato senza aiuti alimentari oltre 6 milioni di statunitensi che non potranno più riceverli. Questo non fa che inasprire la crisi interna, il che significa che il sistema sta crollando dall'interno, che è ciò che realmente deve accadere affinché le cose si risolvano nel resto del mondo. La gente sta vedendo cos'è questo governo fascista e molti si sono già pentiti di aver votato per lui, persino tra gli stessi MAGA. Quindi sì, ritengo che il MAGA subirà una sconfitta molto dura, ma il vero problema è il sistema e ciò che i governi di destra rappresentano per tutto il continente.

Come si vive la situazione per una migrante, insegnante e attivista in questo momento, e come si stanno mobilitando le organizzazioni di fronte all'aggressività dell'imperialismo?





È super complicato per il popolo nordamericano. Dobbiamo fare una distinzione tra ciò che è il governo o lo Stato capitalista rispetto al popolo, che è quello che subisce i colpi di questo sistema che perpetua la povertà, la miseria, la disuguaglianza, il dolore e il genocidio, come nel caso della Palestina, oltre all'estrema povertà dei non documentati. Il punto con i processi politici è che c'è anche molta paura, perché la prima cosa che il fascismo implementa è uno stato di terrore.

Dicono che i terroristi siamo noi che ci difendiamo, ma no: i terroristi sono loro. Noi stiamo difendendo il nostro diritto alla vita, alla giustizia, alla pace, al lavoro, a un tetto e all'alimentazione, cose che milioni di persone in questo paese non hanno. Sebbene sia vero che c'è molto scontento e la gente confida ancora nel sistema elettorale, ci siamo altri che comprendiamo che quella non è l'unica strada e diciamo: Basta! Dopo decenni di resistenza sappiamo che questo paese è stato fondato sulla schiavitù, sia dei popoli originari sia dei popoli africani che sono stati sequestrati dai loro paesi per essere portati qui come schiavi. Qui c'è sempre stata una resistenza: ciò che noi facciamo è aver preso quella bandiera di lotta per applicarla nell'attualità. I popoli nordamericani, indigeni, neri, asiatici, siamo sempre stati in resistenza.

Come impatta l'influenza del sionismo e della lobby ebraica sulle politiche degli USA e sulla repressione sia interna che verso l'America Latina?





Ora più che mai è apparsa chiara quella simbiosi che è sempre esistita tra il governo d'Israele e gli Stati Uniti, indipendentemente dal partito al potere. Coloro che hanno mosso le fondamenta del potere economico in questo paese, le banche e le lobby a Washington, sono stati i sionisti e gli israeliani, così come nel potere militare. Non possiamo escludere che le grandi repressioni contro i nostri popoli latinoamericani siano sempre state motivate e promosse da Israele. Oggi questo è rimasto totalmente al scoperto e ormai nessuno può negare il ruolo che Israele ha giocato insieme agli Stati Uniti: non è che l'uno controlli l'altro, entrambi vanno di pari passo con questa visione coloniale per reprimere i popoli del mondo e controllarli.

In Honduras, ad esempio, è stato svelato un complotto pubblicato con una serie di audio da Canal Red in cui è emerso il ruolo di primo piano d'Israele per imporre i governi di destra in America Latina a scapito di quelli progressisti. È rimasto chiaro, per esempio, che chi ha pagato per la grazia e la liberazione del boss del narcotraffico Juan Orlando Hernández è stato il governo di Netanyahu. È apparsa chiara questa alleanza tra il sionismo, gli archivi di Epstein e la pedofilia con Israele e gli USA.

Con l'arresto di Cerimedo queste alleanze sono venute alla luce e nessuno può più negare il ruolo d'Israele nella repressione. Aver vissuto due amministrazioni Trump è servito ad aprire gli occhi a molta gente che viveva immersa nel bipartitismo pensando che un partito fosse migliore dell'altro, quando alla fine ci rendiamo conto che ciò di cui abbiamo realmente bisogno è un'alternativa vera al bipartitismo: un partito che risponda ai popoli e non agli interessi delle grandi multinazionali come lo sono il Partito Democratico o il Partito Repubblicano.

Come contrastare la disinformazione della guerra cognitiva, che importanza hanno i media alternativi e come si posiziona la resistenza di fronte al sequestro della dirigenza bolivariana?





Non possiamo tacere di fronte a questo abuso contro la democrazia, contro il diritto internazionale e contro la sovranità di un popolo. Sappiamo che non è solo il popolo del Venezuela, ma tutti i popoli dell'America Latina che in questo momento stanno subendo questi attacchi selvaggi da parte dell'impero nordamericano in un modo o nell'altro. Il sequestro del presidente costituzionale della Repubblica Bolivariana del Venezuela Nicolás Maduro Moros e di sua moglie, l'avvocata e deputata Cilia Flores, è un atto di barbarie che viola tutto il diritto internazionale, la sovranità e la democrazia del popolo venezuelano.

Credo che questa situazione di barbarie abbia raggiunto ormai un altro livello, ed è per questo che siamo qui sul piede di guerra, alzando la nostra voce ed esigendo la liberazione sia del presidente sia della primera combatiente Cilia Flores. Per questo noi cittadini statunitensi che paghiamo le tasse in questo paese non possiamo permettere che a nostro nome si commettano questi crimini. In primo luogo dobbiamo essere consapevoli del fatto che esiste molta disinformazione.

I popoli non sono solo vittime di guerre dirette, invasioni, occupazioni, genocidi e bombardamenti, ma anche di una guerra cognitiva a tutti i livelli: guerra cibernetica, notizie false, disinformazione, bot, di cui i media corporativi sono totalmente complici. In questo senso esiste molta disinformazione su ciò che sta accadendo al presidente Nicolás Maduro e alla primera combatiente Cilia Flores.

Il nostro lavoro è soprattutto lottare contro questa disinformazione e dire la verità al popolo. Donald Trump è stato molto chiaro e non ha mai nascosto i suoi veri obiettivi in Venezuela: ha sempre detto che è per il petrolio, perché gli Stati Uniti hanno bisogno del petrolio. Chi non vuole ascoltare Trump è perché non vuole capire, ma lui glielo dice in faccia: l'unica ragione per cui il presidente è sequestrato è perché hanno bisogno di tenerlo fuori dal gioco politico in Venezuela per mettere le mani su quelle risorse e su quel petrolio, dato che hanno una guerra dichiarata che stanno perdendo con l'Iran e hanno perso il controllo del petrolio in Medio Oriente. Che necessità avrebbe il presidente Nicolás Maduro di essere coinvolto in questioni di narcotraffico come dicono loro, quando è il massimo leader di una delle rivoluzioni più importanti dell'America Latina e del mondo come la Rivoluzione Bolivariana? Se la gente si lascia ingannare è perché lo vuole, ma basta ascoltare Marco Rubio o Donald Trump per apprendere dalla loro viva voce ciò che sta realmente accadendo. Sfortunatamente il bombardamento mediatico è così grande che per molti è difficile sfuggire a questa bugia.

Come influisce la struttura ideologica e il razzismo all'interno dell'apparato militare e del sistema negli USA, e come impatta sulla regione?





Dalla mia prospettiva non credo si tratti di un'influenza diretta di Trump, ma piuttosto di come funziona il sistema imperialista nordamericano nella sua essenza: è sempre stato un sistema razzista, suprematista, patriarcale e antipopolo. Ciò che Donald Trump ha fatto è semplicemente mettere in evidenza ciò che il sistema capitalista e imperialista statunitense è sempre stato. Non è qualcosa di nuovo: se leggiamo la storia degli Stati Uniti vediamo come si è fondato questo paese, su basi patriarcali, razziste e suprematiste.

Si vede anche nei programmi educativi qui negli Stati Uniti, contro i quali io stessa, come insegnante, ho dovuto lottare dall'interno del sistema per insegnare la vera storia della resistenza invece del suprematismo bianco. L'esercito risponde perfettamente a questa struttura ideologica; non è un'invenzione o una moda lanciata da Trump, ma il modo in cui funziona da sempre il sistema capitalista imperialista. Gli USA dall'invasione degli europei sono sempre stati un paese razzista.

Questo paese fino al 1950 è stato un paese segregato in cui le persone bianche e nere non potevano occupare gli stessi spazi, scuole, bagni pubblici, ristoranti, ecc. È stato grazie alle grandi lotte per i diritti civili guidate dagli eroi e dalle eroine emancipatrici come Malcolm X, il Dr. Martin Luther King Jr., Rosa Parks e altri/e che la segregazione è giunta al termine. Ciò nonostante, la xenofobia è sempre stata parte di questa società ed è esistita la persecuzione contro diversi gruppi migratori in momenti differenti.

La comunità latinoamericana è sempre stata il bersaglio o capro espiatorio del sistema capitalista che cerca responsabili o colpevoli per il proprio fallimento e per la mancanza di capacità nel risolvere i problemi interni di questo paese. I governi di entrambi i partiti hanno perseguitato, represso e deportato. Il presidente Barack Obama detiene il titolo di essere il presidente che ha deportato più persone. La differenza è il modo in cui lo fa Donald Trump con la sua milizia fascista, repressiva e assassina dell'ICE, alla luce del sole e senza nascondersi, anche se il risultato è lo stesso: deportazioni di massa e separazione delle famiglie.

Esiste oggi negli Stati Uniti una vera rete di media alternativi e come si coordinano concretamente tra loro per dare la battaglia ideologica e contrastare la disinformazione della guerra cognitiva?





Questa è una domanda molto importante. Come movimento di sinistra, movimento popolare, sociale e politico all'interno degli Stati Uniti abbiamo assolutamente bisogno di più media alternativi e di una comunicazione propria. Io appartengo a una rete di media a livello nazionale negli Stati Uniti che fa capo a Pacifica Radio, che collega la costa est e la costa ovest, e qui faccio parte della radio pubblica di New York, WBAI 99.5 FM, una delle poche radio pubbliche esistenti negli Stati Uniti. Abbiamo bisogno di creare i nostri contenuti.

Molti governi di sinistra in America Latina non hanno compreso fino in fondo l'importanza strategica dei media alternativi per portare la verità ai popoli. Ho sempre sottolineato, ad esempio, l'efficacia della strategia del presidente Chávez con Aló Presidente, che è stato un successo totale, o le Mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador in Messico, perché in questo modo i governi parlano direttamente ai loro popoli senza intermediari. Credo che in altri paesi, compreso il nostro in Honduras, la strategia di avere un mezzo diretto attraverso cui il governo parli al popolo sia un aspetto su cui avremmo dovuto lavorare molto di più. Penso che i media alternativi, le radio comunitarie e le televisioni comunitarie siano indispensabili e debbano essere promossi a tutti i livelli.

Quali riflessioni ti lascia l'esperienza diretta nell'osservare altri modelli economici e sociali nel mondo, come in Asia?





Recentemente sono stata in visita nei territori recuperati dalla Cina: Hong Kong e Macao, e mi piacerebbe molto presto visitare Pechino e Shanghai. Questi territori, pur mantenendo ancora il sistema di due sistemi, un paese, mostrano uno sviluppo delle infrastrutture moderne, un'economia forte e sostenibile e dei progressi tecnologici che sono estremamente evidenti. Loro chiamano il loro sistema socialismo con caratteristiche cinesi. Il costo della vita è molto basso rispetto a quello degli USA. Una delle mie prime sorprese a Hong Kong è stata sapere che nei ristoranti non si accettano mance e che il dollaro lì non è popolare. Mi è piaciuto molto il modo in cui a Hong Kong si avanza in armonia con la natura e si dà la priorità al trasporto pubblico rispetto alle auto private.

Geraldina Colotti Giornalista e scrittrice, cura la versione italiana del mensile di politica internazionale Le Monde diplomatique. Esperta di America Latina, scrive per diversi quotidiani e riviste internazionali. È corrispondente per l’Europa di Resumen Latinoamericano e del Cuatro F, la rivista del Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV). Fa parte della segreteria internazionale del Consejo Nacional y Internacional de la comunicación Popular (CONAICOP), delle Brigate Internazionali della Comunicazione Solidale (BRICS-PSUV), della Rete Europea di Solidarietà con la Rivoluzione Bolivariana e della Rete degli Intellettuali in difesa dell’Umanità.