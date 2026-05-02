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"Lo Yemen è oggi un simbolo di resistenza globale" Intervista esclusiva con l'Ambasciatore Abdul-Ilah Muhammad Hajar

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"Lo Yemen è oggi un simbolo di resistenza globale" Intervista esclusiva con l'Ambasciatore Abdul-Ilah Muhammad Hajar

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di Geraldina Colotti

Lo Yemen si trova oggi al centro degli equilibri geopolitici globali. Quella che per anni è stata descritta come una guerra dimenticata è ora il baricentro di una sfida diretta all'egemonia occidentale nelle rotte strategiche del Mar Rosso. In questo scenario, il movimento Ansar Allah (noto come Houthi) ha trasformato la resistenza locale in un fattore determinante per la politica internazionale, legando indissolubilmente la propria sovranità nazionale alla solidarietà con la causa palestinese.

La rilevanza di questa posizione è confermata dai recenti rapporti del Ministero dell'Interno di Sana'a, che ha appena rivelato lo smantellamento di una rete di spionaggio legata a una sala di intelligence congiunta tra Stati Uniti, Mossad israeliano e intelligence saudita. Questa operazione, denominata "E il loro complotto fallirà", ha svelato come il nemico utilizzi mercenari e infiltrati per raccogliere le coordinate di strutture vitali e militari, con l'obiettivo esplicito di dissuadere lo Yemen dal suo sostegno a Gaza.

La seguente intervista con l'Ambasciatore Abdul-Ilah Muhammad Hajar, Consigliere del Presidente del Consiglio Politico Supremo per gli Affari Diplomatici, ci permette di approfondire i principi che guidano questa lotta e di comprendere che, dietro le azioni militari e i tentativi di destabilizzazione interna, esiste una visione politica che cerca il riconoscimento di un nuovo ordine multipolare. Comprendere il ruolo di Sana'a significa decodificare le tensioni di un Sud Globale che non accetta più ordini unilaterali e che esige di essere un interlocutore con pieno diritto nello scacchiere mondiale.

Ambasciatore, lo Yemen è oggi un simbolo di resistenza globale. Come definisce i principi umanitari e rivoluzionari che guidano la lotta di Ansar Allah contro quello che voi definite l'asse dell'imperialismo e del sionismo?

Nel nome di Dio, il più clemente, il più misericordioso. La ringrazio per lo sforzo volto ad approfondire la consapevolezza e a rivelare i fatti ai popoli e al Sud globale. I principi umanitari e morali che governano e guidano Ansar Allah nella sua guerra di resistenza contro l'asse del male rappresentato dagli Stati Uniti e dal sionismo, derivano dalla fondazione della rivoluzione popolare di Ansar Allah nel 2002; essa si basa sull'allertare la nazione sul pericolo delle politiche statunitensi-israeliane nei confronti dello Yemen, del suo popolo e dei paesi della regione. Queste ingiustizie vanno affrontate rifiutando l'egemonia, sviluppando la consapevolezza del pericolo e lanciando una parola d'ordine comune. Il grido di morte agli Stati Uniti e a Israele, e questa consegna rivoluzionaria hanno ricevuto risposta dall'autorità allora al potere con guerre diseguali contro un piccolo numero di membri del popolo (gli Houthi, che si autodefiniscono Ansar Allah) che invocavano l'ostilità verso gli Stati Uniti, le loro politiche e la loro interferenza negli affari yemeniti; per questo l'esercito affiliato all'autorità lanciò sei guerre contro di loro, proseguite dal 2004 al 2009 e concluse con la vittoria del gruppo Houthi, che da allora ha ottenuto vittorie in tutto lo Yemen grazie alla sua difesa degli oppressi e alla sua posizione contro gli oppressori che rappresentano lo strumento del sionismo e degli Stati Uniti.

Storicamente, lo Yemen è stato frammentato da interessi esterni. Come si costruisce oggi la sovranità nazionale di fronte a un assedio che non è solo militare, ma anche mediatico ed economico?

La costruzione della sovranità nazionale è stata portata avanti secondo principi umanitari che eguagliano tutti i membri del popolo e mirano a raggiungere la piena sovranità nazionale sul suolo yemenita. Da questo punto di vista, la rivoluzione del 21 settembre 2014 è riuscita a espellere dallo Yemen l'ambasciatore statunitense e gli ambasciatori dei paesi imperialisti e degli stati dipendenti del Golfo, ottenendo una vera unità nazionale in Yemen; ciò ha infastidito gli statunitensi, che hanno spinto l'Arabia Saudita a lanciare una guerra contro lo Yemen nel 2015 alleandosi con essa. Diciassette paesi, nonostante il loro misero fallimento, continuano a imporre un blocco allo Yemen.

La posizione dello Yemen riguardo a Gaza ha cambiato lo scacchiere internazionale. Il controllo del Mar Rosso è uno strumento di pressione umanitaria o un passo verso un confronto diretto e definitivo con gli Stati Uniti?

La posizione dello Yemen sulla questione palestinese si basa su principi umanitari, morali, religiosi e legali. Il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite impongono che ogni attore internazionale agisca non appena venga a conoscenza del pericolo di genocidio, in conformità con la Convenzione per la prevenzione del crimine di genocidio del 1948, così come con la Carta delle Nazioni Unite, il suo articolo 51 e il Primo Protocolo Addizionale del 1977 alla Convenzione di Ginevra. Per quanto riguarda ciò che è accaduto nel Mar Rosso, si basa su quanto stipulato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare: il diritto di passaggio in transito attraverso gli stretti internazionali rimane condizionato al non minacciare né utilizzare la forza contro la sovranità o l'integrità degli Stati. Di conseguenza, lo Yemen ha adottato misure per fermare tutte le navi dirette in Israele, revocare l'assedio al popolo palestinese e fermare il genocidio a Gaza. È una posizione sostenuta da tutti i popoli liberi del mondo ed è riuscita a imporre un blocco navale all'entità sionista di Israele. Questa pressione, unita alla forza deterrente dell'unità Radwan, è stata una delle ragioni fondamentali per fermare l'escalation e cercare un cessate il fuoco.

Recentemente, il Leader Abdul Malik al-Houthi ha dichiarato che lo Yemen non è neutrale di fronte all'aggressione contro l'Iran. Come si coordina la risposta yemenita in caso di un'escalation totale nella regione?

La posizione di Sana'a sull'aggressione statunitense contro l'Iran si basa sui principi della Carta delle Nazioni Unite, che sancisce il diritto dei paesi a difendersi. Lo Yemen, l'Iran, il Libano, l'Iraq e il popolo palestinese rifiutano l'aggressione israeliano-statunitense lanciata dalle basi negli stati del Golfo. Ritengo che le alleanze e i blocchi in tutto il mondo siano una realtà geopolitica tangibile; la prova maggiore è la stessa NATO. In questo contesto, lo Yemen, l'Iran e i paesi arabi e islamici affrontano la minaccia dell'espansione israeliana, il che conferisce loro il diritto legittimo di difendere congiuntamente la sovranità regionale, nonostante tutte le pressioni esercitate dagli Stati Uniti e dai loro alleati.

Voi condividete con il Venezuela e con Cuba l'esperienza delle misure coercitive unilaterali (sanzioni). Che messaggio invia il popolo yemenita alla Rivoluzione Bolivariana e alla Rivoluzione Cubana in questo momento di comune assedio imperiale?

I popoli yemenita, venezuelano e cubano soffrono per le misure coercitive unilaterali e per l'assedio da parte degli Stati Uniti d'America e dei loro agenti. Queste misure non hanno giustificazione né formulazione giuridica, morale o umanitaria. Credo che il modo più efficace per affrontare e spezzare queste misure e questi assedi sia attivare la cooperazione economica tra questi paesi e adottare e imporre politiche nazionali di sviluppo economico volte a far crescere l'economia e a migliorare l'uso delle risorse e l'autosufficienza. Abbiamo l'esempio e l'esperienza di ciò che ha ottenuto l'Iran islamico che, nonostante il blocco da più di 45 anni, è stato in grado di ottenere una rinascita economica, industriale e militare con cui ha affrontato l'aggressione statunitense-israeliana. Credo che ciò che unisce i paesi sopra menzionati sia il possesso di capacità umane ed economiche che permettono loro di raggiungere una rinascita e uno sviluppo integrale e sostenibile.

Esiste una diplomazia dei popoli tra Sana'a, Caracas e L'Avana? Come possono questi poli di resistenza cooperare per spezzare il blocco economico e diplomatico?

In effetti, il sistema internazionale si è sviluppato fino a un punto che richiede a tutti i paesi del mondo di muoversi verso la liberazione dall'egemonia statunitense, che priva i paesi e i popoli del mondo del diritto di utilizzare le proprie risorse per sviluppare le proprie economie. Credo che il gruppo BRICS e le alleanze latinoamericane avranno un ruolo efficace nel liberare le loro economie dallo sfruttamento statunitense, che desidera controllare i fattori dell'economia globale rappresentati dall'energia e dal commercio mondiale e adottare politiche che contraddicono l'Accordo Commerciale Mondiale e impongano il diritto dei popoli all'autodeterminazione. Credo che l'asse della resistenza abbia dato una lezione agli Stati Uniti e ai loro agenti quando ha resistito all'aggressione e ha imposto misure che hanno limitato l'egemonia statunitense sull'economia globale.

Infine, Ambasciatore, qual è l'orizzonte di pace per lo Yemen? È possibile un dialogo con gli attori regionali mentre continua la presenza militare dell'Occidente nelle vostre acque?

Riguardo alle prospettive di pace per il popolo yemenita e alla possibilità di un dialogo reale con gli attori regionali di fronte alla continua presenza militare straniera, credo fermamente che l'orizzonte di pace sia vicino e positivo grazie alla coesione delle forze nazionali, il cui nucleo risiede a Sana'a. Nonostante tutte le sfide, manteniamo la volontà di trattare con i paesi vicini sulla base del principio di buon vicinato. Siamo consapevoli che l'aggressione e l'assedio ingiusto contro il popolo yemenita non possono essere ignorati; tuttavia, non abbiamo interrotto le vie di comunicazione per convincere lo Stato aggressore, l'Arabia Saudita, della necessità di soddisfare le nostre legittime richieste. Queste includono la revoca del blocco, lo scambio di prigionieri, la cessazione delle interferenze negli affari interni e il necessario risarcimento per tutte le conseguenze della guerra, come la morte e il ferimento di centinaia di migliaia di civili innocenti. Allo stesso modo, è imperativo l'impegno per la ricostruzione di tutto ciò che è stato distrutto durante otto anni di attacchi, così come la cessazione definitiva del sostegno ai mercenari presenti a Riad e l'astensione dall'interferire totalmente negli affari yemeniti.

Se queste richieste non saranno soddisfatte con urgenza, il nemico saudita deve avere la piena certezza che lo Yemen, rappresentato da Sana'a, ha la capacità di ottenere tutti i suoi diritti con altri mezzi. L'unica cosa che ci impedisce di applicare le stesse misure con cui ci confrontiamo con gli Stati Uniti e Israele è quanto ho menzionato in precedenza: il rispetto del diritto di buon vicinato e i legami della fratellanza islamica. In caso contrario, devono ricordare che Riad, Abu Dhabi e Bahrein sono molto più vicini a noi di quanto lo sia Tel Aviv.

(Ha coordinato il dialogo Yahya Salah al-Din)

 

Geraldina Colotti

Geraldina Colotti

Giornalista e scrittrice, cura la versione italiana del mensile di politica internazionale Le Monde diplomatique. Esperta di America Latina, scrive per diversi quotidiani e riviste internazionali. È corrispondente per l’Europa di Resumen Latinoamericano e del Cuatro F, la rivista del Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV). Fa parte della segreteria internazionale del Consejo Nacional y Internacional de la comunicación Popular (CONAICOP), delle Brigate Internazionali della Comunicazione Solidale (BRICS-PSUV), della Rete Europea di Solidarietà con la Rivoluzione Bolivariana e della Rete degli Intellettuali in difesa dell’Umanità.

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