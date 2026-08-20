Mentre BlackRock incalza le banche italiane...

di Alessandro Volpi
BlackRock incalza le banche italiane e la reazione può provocare un disastro.
Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta da 30 miliardi per acquisire Mps che ha incorporato Mediobanca. La regia dell'operazione che coinvolge anche Unipol e Bper è in larga misura legata a BlackRock che vuole creare giganti di risparmio europeo per trasferirlo negli Usa.
Mps replica e vela una strategia difensiva attraverso una doppia mossa strategica: da un lato, un’offerta pubblica di scambio sulla totalità di Banco BPM, valutata circa 21 miliardi di euro, per raggiungere una massa critica tale da rendere MPS non più contendibile; dall'altro, un complesso scambio di partecipazioni con il Gruppo Generali. MPS intenderebbe infatti utilizzare la propria quota del 13,2% in Assicurazioni Generali, che vale circa 8,5 miliardi di euro, come moneta di scambio per acquisire il controllo di Banca Generali e procedere successivamente al suo delisting. Sebbene la proposta si basi prevalentemente su uno scambio di azioni ("carta contro carta") per limitare l'esborso monetario, il valore complessivo dell'entità nascente supererebbe i 50-60 miliardi di euro di capitalizzazione, trasformando radicalmente gli equilibri del settore creditizio e del risparmio gestito in Europa.
Per rendere l’offerta più appetibile ai propri soci e resistere all'avanzata di Intesa, Lovaglio starebbe inoltre valutando la distribuzione di un maxi-dividendo straordinario attinto dalle riserve di liquidità della banca.
Nonostante l'alto valore strategico, il piano deve però affrontare ostacoli significativi, tra cui i vincoli normativi della "passivity rule", che limita le manovre difensive durante un'OPA, e la possibile opposizione di grandi azionisti come Crédit Agricole, rendendo questa battaglia una delle più complesse e ambiziose nella storia recente della finanza italiana.
In pratica Mps si gioca, pericolosamente, il tutto per tutto.
Ma Giani fa i tuffi e Meloni si affida la mercato...
*Commento Facebook del 20 agosto 2026
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