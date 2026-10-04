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Il direttore generale del Fondo russo per gli investimenti diretti e inviato speciale della presidenza russa, Kiril Dmitriev, ha affermato che l’energia russa è essenziale per la sopravvivenza dell’Unione europea.

«L’inverno si avvicina. Come previsto, i persistenti errori ideologici dell’UE in materia energetica stanno già avendo conseguenze enormi. L’Europa ha bisogno dell’energia russa per sopravvivere», ha scritto Dmitriev in un post su X.

Winter is coming. As predicted, stubborn ideological energy mistakes by the EU already have enormous consequences.



Europe needs Russian energy to survive. https://t.co/xomL8ux6b6 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 4, 2026

In precedenza, l’ex presidente della Russia e attuale vicepresidente del Consiglio di Sicurezza del Paese, Dmitrij Medvedev, aveva dichiarato che l’Europa ha distrutto con le proprie mani la cooperazione con la Russia e ora sta raccogliendo le conseguenze di quella decisione.

Medvedev ha sottolineato che anni fa Mosca e i Paesi occidentali mantenevano «legami economici attivi». «Ma loro hanno distrutto tutto. Sono loro i responsabili. Sono stati loro a imporre le sanzioni. Sono stati loro a rifiutare la cooperazione», ha affermato.

«Che ora raccolgano ciò che hanno seminato», ha concluso Medvedev, sottolineando i prezzi elevati del gas e del carburante e l’alta inflazione che affligge l’Occidente. «In sostanza, si sono creati questi problemi da soli. Beh, che se li godano», ha chiosato.

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