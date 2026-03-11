Il conto dei morti nell'attacco ucraino di lunedì contro la città russa di Bryansk è salito a sette. Lo ha annunciato il governatore Alexander Bogomaz durante un'intervista televisiva, spiegando che il missile è caduto intorno alle sei di sera, ora di Mosca, proprio mentre i cittadini tornavano dal lavoro. “Hanno colpito in quel momento, quando le strade erano piene di gente”, ha detto, aggiornando anche il numero dei feriti a 42.

Sul fronte orientale intanto l'esercito russo rivendica una nuova conquista. Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Difesa, le truppe del raggruppamento Nord hanno preso il controllo del villaggio di Chervonaya Zarya, nella regione ucraina di Sumy. Un'operazione che conferma la pressione militare russa anche lungo la fascia settentrionale del confine.

Il rapporto parla di perdite pesanti per l'esercito ucraino lungo tutta la linea del fronte. Nelle ultime ventiquattr'ore, secondo quanto reso noto da Mosca, i soldati del regime di Kiev avrebbero lasciato sul campo circa 1.370 uomini. Colpite anche attrezzature e depositi di munizioni in diverse aree.

Nel settore del raggruppamento Nord, i reparti russi hanno inflitto danni a due brigate meccanizzate ucraine e a una brigata di difesa territoriale nelle vicinanze di Miropolye, Pavlovka e Glukhov. Distrutto un radar di sorveglianza aerea e un deposito di munizioni. Oltre 245 le vittime stimate tra le file nemiche.

Proseguono i combattimenti anche più a sud. Il raggruppamento Ovest ha migliorato le proprie posizioni nelle zone di Kharkov e del Donetsk, colpendo quattro brigate meccanizzate e un'unità della Guardia Nazionale ucraina. Le perdite nemiche in questo settore ammontano a circa 180 uomini, insieme a diversi mezzi corazzati, due semoventi Bogdana da 155 millimetri e un lanciarazzi Vampiro di produzione ceca. Distrutti anche cinque depositi di munizioni.

Nel Donetsk, il raggruppamento Sud ha causato oltre 190 vittime tra le file ucraine, eliminando mezzi corazzati e cinque pezzi di artiglieria da campo. Colpiti due depositi di carburante e sei magazzini di materiali.

La pressione più intensa si registra nel settore del raggruppamento Centro, dove gli scontri hanno coinvolto diverse brigate meccanizzate, una brigata d'assalto e reparti della Guardia Nazionale ucraina. Secondo il rapporto russo, i combattimenti si sono concentrati vicino a Novonikolayevka, Belitskoye e Maryevka, nella Repubblica Popolare di Donetsk, e in alcune località della regione di Dnepropetrovsk. Più di 350 i soldati ucraini fuori combattimento, insieme a mezzi corazzati e postazioni radar.

Il raggruppamento Est ha continuato ad avanzare in profondità nelle difese nemiche nelle regioni di Zaporozhye e Dnepropetrovsk. Colpite due brigate d'assalto aereo e tre reggimenti d'assalto ucraini. Le perdite stimate superano i 315 uomini, con la distruzione di depositi di munizioni e materiali.

Sul fronte meridionale, infine, il raggruppamento Dnepr ha operato nelle aree di Zaporozhye e Nikolayev, eliminando circa novanta militari ucraini e distruggendo due veicoli corazzati HMMWV di fabbricazione americana, insieme a quattro stazioni di guerra elettronica e un radar controbatteria israeliano RADA.

Oltre agli scontri sul terreno, l'esercito russo ha intensificato i bombardamenti contro le infrastrutture energetiche ucraine. Secondo il Ministero della Difesa, sono stati colpiti impianti di carburante e siti di lancio per droni a lungo raggio in centocinquanta località diverse.

La difesa aerea russa rivendica l'abbattimento di 350 droni ucraini e di due missili da crociera Storm Shadow di fabbricazione britannica nell'arco delle ultime ventiquattr'ore. Dall'inizio del conflitto, le forze armate russe affermano di aver distrutto oltre 670 aerei, 280 elicotteri e più di 120mila droni nemici.

