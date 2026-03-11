Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Missile ucraino su Bryansk: sette morti e 42 feriti. Intanto la Russia avanza nella regione di Sumy

565
Missile ucraino su Bryansk: sette morti e 42 feriti. Intanto la Russia avanza nella regione di Sumy

Il conto dei morti nell'attacco ucraino di lunedì contro la città russa di Bryansk è salito a sette. Lo ha annunciato il governatore Alexander Bogomaz durante un'intervista televisiva, spiegando che il missile è caduto intorno alle sei di sera, ora di Mosca, proprio mentre i cittadini tornavano dal lavoro. “Hanno colpito in quel momento, quando le strade erano piene di gente”, ha detto, aggiornando anche il numero dei feriti a 42.

Sul fronte orientale intanto l'esercito russo rivendica una nuova conquista. Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Difesa, le truppe del raggruppamento Nord hanno preso il controllo del villaggio di Chervonaya Zarya, nella regione ucraina di Sumy. Un'operazione che conferma la pressione militare russa anche lungo la fascia settentrionale del confine.

Il rapporto parla di perdite pesanti per l'esercito ucraino lungo tutta la linea del fronte. Nelle ultime ventiquattr'ore, secondo quanto reso noto da Mosca, i soldati del regime di Kiev avrebbero lasciato sul campo circa 1.370 uomini. Colpite anche attrezzature e depositi di munizioni in diverse aree.

Nel settore del raggruppamento Nord, i reparti russi hanno inflitto danni a due brigate meccanizzate ucraine e a una brigata di difesa territoriale nelle vicinanze di Miropolye, Pavlovka e Glukhov. Distrutto un radar di sorveglianza aerea e un deposito di munizioni. Oltre 245 le vittime stimate tra le file nemiche.

Proseguono i combattimenti anche più a sud. Il raggruppamento Ovest ha migliorato le proprie posizioni nelle zone di Kharkov e del Donetsk, colpendo quattro brigate meccanizzate e un'unità della Guardia Nazionale ucraina. Le perdite nemiche in questo settore ammontano a circa 180 uomini, insieme a diversi mezzi corazzati, due semoventi Bogdana da 155 millimetri e un lanciarazzi Vampiro di produzione ceca. Distrutti anche cinque depositi di munizioni.

Nel Donetsk, il raggruppamento Sud ha causato oltre 190 vittime tra le file ucraine, eliminando mezzi corazzati e cinque pezzi di artiglieria da campo. Colpiti due depositi di carburante e sei magazzini di materiali.

La pressione più intensa si registra nel settore del raggruppamento Centro, dove gli scontri hanno coinvolto diverse brigate meccanizzate, una brigata d'assalto e reparti della Guardia Nazionale ucraina. Secondo il rapporto russo, i combattimenti si sono concentrati vicino a Novonikolayevka, Belitskoye e Maryevka, nella Repubblica Popolare di Donetsk, e in alcune località della regione di Dnepropetrovsk. Più di 350 i soldati ucraini fuori combattimento, insieme a mezzi corazzati e postazioni radar.

Il raggruppamento Est ha continuato ad avanzare in profondità nelle difese nemiche nelle regioni di Zaporozhye e Dnepropetrovsk. Colpite due brigate d'assalto aereo e tre reggimenti d'assalto ucraini. Le perdite stimate superano i 315 uomini, con la distruzione di depositi di munizioni e materiali.

Sul fronte meridionale, infine, il raggruppamento Dnepr ha operato nelle aree di Zaporozhye e Nikolayev, eliminando circa novanta militari ucraini e distruggendo due veicoli corazzati HMMWV di fabbricazione americana, insieme a quattro stazioni di guerra elettronica e un radar controbatteria israeliano RADA.

Oltre agli scontri sul terreno, l'esercito russo ha intensificato i bombardamenti contro le infrastrutture energetiche ucraine. Secondo il Ministero della Difesa, sono stati colpiti impianti di carburante e siti di lancio per droni a lungo raggio in centocinquanta località diverse.

La difesa aerea russa rivendica l'abbattimento di 350 droni ucraini e di due missili da crociera Storm Shadow di fabbricazione britannica nell'arco delle ultime ventiquattr'ore. Dall'inizio del conflitto, le forze armate russe affermano di aver distrutto oltre 670 aerei, 280 elicotteri e più di 120mila droni nemici.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

EUROPA Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa

Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa

  • 10 Marzo 2026 16:23

di Fabrizio Verde C'è un'ombra che si allunga sul Vecchio Continente e non è solo quella della crisi energetica. Mentre i riflettori dei media occidentali restano puntati sulle presunte...

EUROPA Orban esorta von der Leyen a sospendere le sanzioni dell'UE contro l'energia russa

Orban esorta von der Leyen a sospendere le sanzioni dell'UE contro l'energia russa

  • 09 Marzo 2026 17:33

Il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán ha inviato una lettera alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen chiedendo l'immediata rimozione delle sanzioni dell'UE contro l'energia...

RUSSIA "200 dollari o più": la fosca previsione dell'inviato del Cremlino sul petrolio

"200 dollari o più": la fosca previsione dell'inviato del Cremlino sul petrolio

  • 09 Marzo 2026 16:04

Secondo Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente russo e amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti, i prezzi del petrolio potrebbero superare i 200 dollari al barile...

ASIA L'Ucraina vuole essere coinvolta nel conflitto contro l'Iran

L'Ucraina vuole essere coinvolta nel conflitto contro l'Iran

  • 07 Marzo 2026 14:02

Mentre sul fronte orientale le cose vanno di male in peggio e l’esercito arranca tra defezioni, munizioni contate e un logoramento che persiste, Volodymyr Zelensky ha deciso di cambiare temporaneamente...

RUSSIA La guerra dell’Occidente contro la Russia, il ruolo della NATO nella guerra in Medio Oriente: le dichiarazioni di Lavrov

La guerra dell’Occidente contro la Russia, il ruolo della NATO nella guerra in Medio Oriente: le dichiarazioni di Lavrov

  • 05 Marzo 2026 16:40

Non è più una guerra per procura, non è più un conflitto ibrido combattuto con sanzioni e propaganda. Secondo Mosca, la NATO e l'Occidente hanno ormai aperto le ostilità...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Il 91,5% e il reato di dirlo

Il 91,5% e il reato di dirlo

11 Marzo 2026 15:12
Baku a metà strada nell'aggressione yankee-sionista all'Iran

Baku a metà strada nell'aggressione yankee-sionista all'Iran

11 Marzo 2026 15:08
IN AGGIORNAMENTO. Teheran: le navi di USA, Israele e dei loro alleati nello stretto di Hormuz sono "obiettivi legittimi"

IN AGGIORNAMENTO. Teheran: le navi di USA, Israele e dei loro alleati nello stretto di Hormuz sono "obiettivi legittimi"

11 Marzo 2026 15:00
È l'Ora di un Asse della Resistenza Globale

È l'Ora di un Asse della Resistenza Globale

11 Marzo 2026 09:00
Bortnikov: “Contro di noi è stata dichiarata una vera e propria guerra di sabotaggio e terrorismo”

Bortnikov: “Contro di noi è stata dichiarata una vera e propria guerra di sabotaggio e terrorismo”

11 Marzo 2026 08:30
Modernizzazione militare: la Cina accelera ma con crescita controllata

Modernizzazione militare: la Cina accelera ma con crescita controllata

11 Marzo 2026 07:00
Iran, la guerra lampo fallita di Stati Uniti e Israele

Iran, la guerra lampo fallita di Stati Uniti e Israele

11 Marzo 2026 07:00
Cina-USA, il 95% delle aziende USA conferma il proprio impegno nel mercato cinese

Cina-USA, il 95% delle aziende USA conferma il proprio impegno nel mercato cinese

10 Marzo 2026 23:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Teheran: le navi di USA, Israele e dei loro alleati nello stretto di Hormuz sono "obiettivi legittimi"

142990
ASIA

I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

21647
ASIA

Jiang Xueqin: "Gli Usa perderanno questa guerra e cambierà per sempre l'ordine globale". Il video del 2024 torna virale

20050
ASIA

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

20044
EUROPA

L'elite europea sconfitta e la mossa della disperazione (di Pepe Escobar)

17248
ASIA

Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

16363
ASIA

La lezione iraniana (di Andrea Zhok)

14534
ASIA

Il mosaico della morte per mille tagli (di Pepe Escobar)

14254
AMERICA LATINA

Blocco energetico contro Cuba, l'Onu tratta con gli Usa

EUROPA

La Spagna rompe con Israele: ritirata l'ambasciatrice dopo l'attacco all'Iran

MEDITERRANEO

Financial Times: Israele si prepara a un conflitto in Libano più lungo di quello iraniano

ASIA

Ultimatum Graham: 'Conseguenze per l'Arabia Saudita se non attacca l'Iran insieme a noi'

RUSSIA

Medvedev definisce "codarda" e "immotivata" la guerra della coalizione Epstein contro l'Iran

EUROPA

L'Europa non ha bisogno di "vassalli": la vicepresidente spagnola critica Merz

ASIA

Le PMU sotto attacco: raid statunitense a Bartella mentre la tensione tra Baghdad e Washington esplode

EUROPA

Orban esorta von der Leyen a sospendere le sanzioni dell'UE contro l'energia russa

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini di Loretta Napoleoni I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

  • 09 Marzo 2026 18:00
Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa di Fabrizio Verde Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa

Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa

  • 10 Marzo 2026 16:23
Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria di Giuseppe Masala Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

  • 07 Marzo 2026 18:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno   Una finestra aperta Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

  • 05 Marzo 2026 12:30
La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025 La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025

La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025

  • 10 Marzo 2026 06:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione" di Francesco Santoianni Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione"

Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione"

  • 09 Marzo 2026 20:00
Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin di Raffaella Milandri Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

  • 09 Marzo 2026 17:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista di Geraldina Colotti La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

  • 06 Marzo 2026 11:30
Fulvio Grimaldi - Dopo Palestina, Libano, Siria, Venezuela e Iran, l’Eritrea? TRUMP E NETANIAHU: E ORA IL CORNO Fulvio Grimaldi - Dopo Palestina, Libano, Siria, Venezuela e Iran, l’Eritrea? TRUMP E NETANIAHU: E ORA IL CORNO

Fulvio Grimaldi - Dopo Palestina, Libano, Siria, Venezuela e Iran, l’Eritrea? TRUMP E NETANIAHU: E ORA IL CORNO

  • 10 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il mestiere della guerra di Giuseppe Giannini Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

  • 02 Marzo 2026 08:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico di Michele Blanco Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

  • 07 Marzo 2026 09:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti