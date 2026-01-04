"Nel mondo domina la legge del più forte", dichiara Vucic a seguito dell'operazione USA in Venezuela

Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha dichiarato che il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite (ONU) non funzionano più, in riferimento al brutale assalto militare degli USA al Venezuela. "Dobbiamo riconoscere e comprendere chiaramente che, dopo l'azione in Venezuela, è assolutamente evidente che l'ordine giuridico internazionale e la Carta dell'ONU non funzionano affatto", ha affermato dopo una riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Serbia.

Vucic ha aggiunto che "nel mondo domina la legge del più forte: chi è più forte, preme, e questo è l'unico principio della politica contemporanea che esiste oggi", alludendo all'offensiva guidata dagli Stati Uniti contro il governo venezuelano. In risposta, la Serbia ha annunciato piani per raddoppiare la capacità difensiva del suo esercito in 18 mesi, aumentare il numero di effettivi del 30% e incrementare la potenza di fuoco del 100%.