Nemici alla Porta

di Tariq Marzbaan e Nora Hoppe – Al Mayadeen English

Dalla pubblicazione del nostro saggio "Iran: Guardiano alla Porta delle Nazioni sovrane" dell’AntiDiplomatico e di Al Mayadeen English il 7 febbraio 2026, gli eventi hanno superato persino le previsioni più cupe. Il 28 febbraio, gli Stati Uniti e "Israele" hanno lanciato una guerra coordinata contro l'Iran, assassinando l'amata Guida Suprema del popolo, l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, insieme ai membri della sua famiglia nella loro casa. L'assalto non ha risparmiato altri innocenti: un attentato a triplo colpo alla scuola elementare Minab, un doppio attacco missilistico alla Palestra

di Lamerd e bombardamenti sistematici a case, ospedali, ponti, strade, barche da pesca e luoghi di lavoro hanno causato migliaia di morti.

Un Memorandum di Intesa impraticabile è stato firmato il 17 giugno... e, prevedibilmente, è stato ripetutamente spezzato dagli Stati Uniti. (La missione iraniana presso l'ONU ha documentata 42 violazioni significative negli Stati Uniti.) L'8 luglio ripresero gli attacchi militari americani, con la morte di 50 persone e oltre 500 ferite, tra cui donne e bambini, in pochi giorni. Gli attacchi non hanno solo preso di mira obiettivi militari, ma hanno colpito sistematicamente ospedali, scuole, infrastrutture di trasporto e persino una stazione ambientale con la famiglia di un ranger in servizio. Il 16 luglio l'attentato al Centro Medico Shahid Baghaei ad Ahvaz ha costretto 211 bambini sottoposti a chemioterapia a evacuare l’edificio. Questi non sono atti di guerra ai sensi di alcun codice civile (cioè secondo il cosiddetto "diritto internazionale" delle cosiddette "Nazioni Unite") – sono crimini di guerra.

La risposta del popolo: un'unità oltre ogni comprensione

L'attentato ha suscitato una reazione che ha mandato in frantumi i preconcetti occidentali. Circa 43 milioni di persone hanno partecipato alle cerimonie funebri di una settimana dedicate all'Ayatollah Khamenei e alla sua famiglia. Quel mare di bandiere rosse, pugni alzati e striscioni con la scritta "Dobbiamo sollevarci" non era solo espressione di doloroso cordoglio: era la testimonianza di una volontà nazionale indomabile. L’aggressione esterna non spezza una nazione dotata di un’anima civilizzatrice; anzi, la tempra.

Il testamento politico del defunto Leader Supremo: "Qualcuno come me non giura fedeltà a Yazid" – invocando il rifiuto dell'Imam Hussein di sottomettersi al tiranno Yazid – è diventato la mappa per il futuro della Repubblica Islamica. Il messaggio all'Occidente è inequivocabile: la volontà civilizzazionale dell'Iran non può essere spezzata con la forza militare.

La Porta, l’innesco e l'effetto domino

L'Iran non si sta semplicemente difendendo. È il Guardiano alla Porta delle Nazioni Sovrane – un baluardo contro l'omogeneizzazione imperiale. L'Iran ha mantenuto la sua minaccia di controllare lo Stretto di Hormuz e bloccare rotte alternative. Gli Stati Uniti hanno reintrodotto il blocco navale dei porti iraniani e affondato una petroliera diretta verso l’isola di Kharg: si tratta del primo ricorso alla forza contro una nave civile dall’inizio del blocco. I prezzi del petrolio hanno superato gli 86 dollari al barile. Il movimento Ansar Allah in Yemen è pronto a chiudere lo Stretto di Bab el-Mandeb in coordinamento con l'Iran, una mossa che potrebbe far salire i prezzi del petrolio a 200 dollari e innescare il collasso economico globale.

Eppure, anche se lo stretto rimanesse aperto, la caduta dell'Iran sarebbe devastante. L'Egemone saccheggerebbe le risorse dell'Iran, prenderebbe il controllo dell'intero Asse di Resistenza – Libano, Siria, Yemen, Palestina – e metterebbe in sicurezza gli stretti. Rinvigorito dal successo, procederebbe ad appropriarsi di ulteriori territori e risorse. Si tratta di un effetto domino che porterebbe al dominio su gran parte del mondo.

Il Maggiore Generale Mohsen Rezaei, principale consigliere militare della Guida Suprema, ha avvertito che se gli attacchi statunitensi continueranno, l'Iran passerà dalla difesa a una "fase offensiva e di annientamento totale", colpendo le basi statunitensi sia all'interno che al di fuori della zona di conflitto. Finora l'Iran ha esercitato moderazione per prevenire una guerra più ampia, ma gli Stati Uniti hanno calcolato male questa situazione. Rezaei ha invitato i popoli dei Paesi della regione – Kuwait, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Qatar – a contribuire a prevenire un'ulteriore escalation. Gli Stati Uniti non stanno semplicemente conducendo una guerra contro l’Iran; stanno innescando una tempesta di fuoco su scala globale. L'effetto domino non è più una metafora: se l'Iran cade, cadiamo tutti.

La paralisi della maggioranza globale

Eppure il mondo resta a guardare. La Maggioranza Globale – nazioni e popoli che sarebbero i prossimi tessere del domino – rimane bloccata in una paralisi diplomatica. L’ONU e le altre organizzazioni internazionali sono moribonde; non è stato compiuto alcuno sforzo per creare nuovi organismi a tutela del diritto internazionale o della giustizia. Cina e Russia hanno fornito all’Iran un’assistenza preziosa ma non resa pubblica. La maggior parte dei governi, anche quelli non allineati con “l’Asse della Barbarie” occidentale, sono bloccati nelle loro funzioni e, se mai lo fanno, si esprimono attraverso un’ONU ormai defunta.

I loro popoli sono o ignoranti, indifferenti o ignorano deliberatamente la crisi. Non si sentono responsabili per i loro governi. Il silenzio non è più paralisi – è complicità attiva in una guerra che si sta espandendo verso una guerra mondiale. La chiamata del Maggiore Generale Rezaei deve essere ascoltata in tutto il mondo.

L'Ostacolo: Il Sistema

Il grande ostacolo all'azione è il Sistema – il capitalismo neoliberista finanziarizzato, che tiene il mondo in ostaggio e paralizzato. Questa non è un'osservazione superficiale. Le crisi che ci stanno convergendo – economiche, sociali, politiche, ecologiche – non sono nuove. Sono i sintomi cronici di un sistema globale che avvelena il Sud Globale da decenni. Questa policrisi è la crisi organica del neoliberismo stesso – e della modernità imperiale che gli ha dato vita. Quello che stiamo assistendo non è una crisi all'interno del sistema che può essere superata; è il sistema stesso nella sua fase terminale.

Il neoliberismo, con la sua enfasi sulla privatizzazione, liberalizzazione e deregolamentazione, ha atomizzato le società, spogliando i legami comunitari, denigrando la reciprocità e riducendo i cittadini a consumatori passivi. In Occidente, questo ha generato compiacenza; A livello globale, ha generato povertà e disperazione. E in alcune parti del Sud Globale, prevale un senso di fatalismo tra le masse, rendendo le persone incapaci di resistere e inclini alla rassegnazione. Questo fatalismo è radicato nella religione, nella visione del mondo, nella filosofia e in antiche tradizioni e caratteristiche culturali, e si intensifica significativamente nei momenti di crisi. Le élite, anche quelle non allineate con l'Egemone, preservano le loro posizioni e ricchezze all'interno del sistema che le sostiene (il loro comportamento è determinato dall'affiliazione di classe). Le masse, private della coscienza di classe e della memoria storica, sono o indifferenti o schiacciate da un senso di impotenza. Sembrano tutti in stato comatoso, mentre osservano gli sforzi titanici di una nazione pesantemente sanzionata – l’Iran – che si oppone insieme all’Asse della Resistenza da sola al Sistema.

Cosa possiamo imparare dall'Iran?

Il mare di bandiere rosse durante il corteo funebre dell'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei insegna una lezione fondamentale: un popolo eterogeneo, sottoposto a decenni di sanzioni e guerra, può trascendere le divisioni interne quando è unito da un destino comune. Ogni individuo, all’interno di quel collettivo, percepiva una prospettiva più ampia di sé stesso; ogni vita acquisiva un significato profondo. Ciò che unisce l’Asse della Resistenza non è un credo omogeneizzante, ma una ricerca comune: l’analisi dell’oppressione, l’identificazione dell’oppressore, un percorso di resistenza e l’obiettivo della sovranità e della dignità. Questo modello non si limita all’Iran; è a disposizione di qualsiasi popolo che cerchi di riappropriarsi della propria autonomia.

Che fare – Ora

L'Iran non ha bisogno del nostro aiuto materiale. Si è sempre cavata da solo. Ma il nostro mondo ha bisogno di un'azione collettiva prima che tutti noi cadiamo insieme. La solidarietà con l'Iran come Guardiano deve essere combattuta all'interno dei nostri stessi Paesi. Il primo passo è vedere chiaramente la realtà: nominare il nemico – il sistema neoliberale-capitalista – e comprenderne i danni. Poi bisogna iniziare a smantellarla attraverso azioni concrete: coltivare la coscienza di classe, ricostruire le comunità e agire collettivamente.

Il popolo iraniano ha dimostrato che il popolo è più potente di quanto pensi. La domanda è se il resto del mondo imparerà questa lezione prima che sia troppo tardi.

Il tempo degli appelli diplomatici è finito. Il momento dell'azione pratica è ora.

Suonare l'allarme – non come richiesta, ma come sirena. La Terza Guerra Mondiale non è più "sull'orlo del baratro"; È iniziata. La domanda non è se arriverà, ma quanto lontano si diffonderà prima che il mondo si risvegli. Costringere i governi a prendere posizione – ogni silenzio neutrale è un voto per l'aggressore. L'ONU è incapacitata. Abbiamo bisogno di nuove istituzioni alternative di giustizia e diritto internazionale – immediatamente. Mobilitare persone in tutto il mondo – I 43 milioni di persone presenti alle cerimonie funebri non erano lì solo per piangere i defunti; Erano una dimostrazione di potere. Questo potere deve essere organizzato a livello globale.

L'Iran rimane in piedi come Guardiano al Cancello. La Porta non cadrà – non finché i popoli del mondo non capiranno che questa Porta è la loro.

La Porta è sotto assedio. L’abisso è davanti a noi. Non c’è nessun altro che possa salvarci.

Siamo proprio noi quelli che stavamo aspettando.