Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • ASIA

Iran: Guardiano alla Porta delle Nazioni sovrane

Il potere dell'Iran non risiede solo nella sua capacità militare, ma anche in una profonda continuità di civiltà che lo rende il principale baluardo contro il dominio imperiale e un ordine mondiale unipolare.

382
Iran: Guardiano alla Porta delle Nazioni sovrane

 

di Tariq Marzbaan e Nora Hoppe – Al Mayadeen English

 

Guardiano alla Porta

 

L'Iran funge da guardiano alla porta, un'espressione che riecheggia la maestosa “Porta di tutte le Nazioni” a Pasargad (Persepoli). Oggi custodisce la porta di un mondo di nazioni sovrane, affermando il proprio ruolo di potenza preminente nell'Asia occidentale e di forza cardine in tutta l'Eurasia. Questa è l'espressione moderna di una continuità civilizzatrice che abbraccia millenni. La sua forza duratura – la sua sovranità, le alleanze strategiche e l'inviolabilità culturale – è proprio il motivo per cui è stato preso di mira dall'Egemone moderno e dal suo surrogato regionale. Senza contare il fatto che possiede anche molte risorse preziose (ad esempio petrolio, gas, minerali).

La minaccia contro l'Iran è una confessione della sua potenza. L'Egemone e l'entità che occupa la Palestina cercano di schiacciarla perché si sentono sono minacciati dalla sua incrollabile sovranità; dalla sua guida dell'Asse della Resistenza; dalla sua solidarietà con le nazioni che rifiutano un mondo unipolare; dal suo controllo dello Stretto di Hormuz; dai suoi legami sempre più profondi con le potenze eurasiatiche; e, soprattutto, dal fatto che non verrà mai… costretta. La resistenza dell'Iran affonda le sue radici in una Storia che non può essere cancellata.

Questa Storia non è semplicemente una cronaca di imperi, ma una storia di profonda resilienza civile. Conquistato per vari periodi di tempo da greci, arabi, turchi e mongoli, l'Iran non scomparve. Assorbì costantemente i suoi invasori, “iranizzandoli” pur mantenendo un'identità feroce e distinta. Questa resilienza alimentò in seguito l’Età dell’oro islamica quando l’Iran divenne un crogiolo di scienza, filosofia e arte. La sua “natura guerriera” è quindi duplice: una capacità di immenso potere e una profonda capacità di resistenza, forgiata in più di 2.500 anni.

E ora, questa antica civiltà si trova di fronte a quella che può essere definita solo una patetica barbarie: un Egemone e il suo rapace accessorio sionista, che vomitano minacce volgari e brandiscono armate pompose, minacciando di ridurre in polvere un patrimonio mondiale di cultura e persistenza. Eppure, nonostante tutte le loro forze, la loro postura è un debole tango di esitazione – oscillando tra colpi immediati e un "momento giusto" eternamente ritardato, paralizzato dalla stessa resilienza che cercano di spezzare.

L’Iran, al contrario, rimane sereno e preparato. Un recente tentativo di rivoluzione colorata nel gennaio 2026 è fallito proprio perché ha messo in luce la risorsa più potente del regime: la profonda unità del suo popolo dietro il progetto rivoluzionario. Questa unità non è fortuita, ma la volontà del popolo di difendere la propria sovranità e integrità territoriale – il risultato principale della Rivoluzione del 1979.

 

Il baluardo rivoluzionario

Se la rivoluzione iraniana non avesse avuto successo sotto la guida clericale radicata nella tradizione sciita e nelle classi lavoratrici del paese, l’Asia occidentale sarebbe oggi probabilmente sottomessa. Se lo Scià fosse rimasto, o se i liberali filo-occidentali, la sinistra o i nazionalisti avessero preso il controllo, l'Iran sarebbe un satellite docile. Palestina e Yemen sarebbero stati smantellati. Il progetto sionista di un “Grande Israele” dominerebbe la regione. Gli Stati Uniti avrebbero avuto la loro satrapia militare più critica, assicurando l'egemonia globale a tempo indeterminato.

L'Iran è diventato il baluardo che ha impedito tutto questo. Negli anni '70 l'opposizione allo Scià era frammentata. Le opposizioni liberaldemocratiche e di sinistra erano spesso guidate da élite orientate all’Occidente, che offrivano concetti urbani intellettuali e borghesi che non erano in contatto con la maggioranza: la classe operaia e la popolazione rurale. I loro quadri normativi, per quanto sinceri, erano importazioni dall'estero. Nonostante la loro lotta e i loro sacrifici, queste forze non hanno mai compreso l’anima profondamente spirituale del popolo iraniano.

La rivoluzione ebbe successo perché parlava una lingua madre, sia letteralmente che ideologicamente. Unì la resistenza politica a un'identità culturale e religiosa profondamente radicata, compresa e vissuta dalle masse. Questa lezione è universale: i movimenti che perdono il contatto con lo spirito autentico del popolo falliscono.

La volontà popolare si cristallizzò nel Pâsdârân (che significa "guardiani"), il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC). Forgiati a partire dalla popolazione, sono l'incarnazione della sovranità difensiva. È un’ironia significativa che l’Unione Europea – quell’"apice autodefinito della democrazia" – ora etichetti questa istituzione nazionale come “organizzazione terroristica,” esponendo proprio l’ipocrisia che l’Asse della Resistenza sfida. Il Pâsdârân potrebbe essere emerso dalla Rivoluzione islamica, ma lo spirito al suo interno – ripreso in slogan come “Jânam fedaye Iran” ("la mia vita per l'Iran") o "Se l'Iran non esiste, non dovrei esistere nemmeno io" (dal "Lo Shâhnâma" di Ferdausi) è vecchio di millenni.

Pertanto, l’Iran non si pone semplicemente come uno stato-nazione, ma come un’entità di civiltà diventata guardiano. Sostiene la porta per il principio che la diversità sovrana deve resistere all'omogeneità imperiale.

 

La formazione di una leadership guardiana

Questa unità è coltivata da una leadership la cui visione del mondo non è forgiata nei think tank occidentali, ma in profondi pozzi di cultura, storia e disciplina filosofica indigena, in netto contrasto con la monarchia deposta e la "democrazia liberale".

L'architetto della rivoluzione, Seyed Ruhollah Khomeini, fu un profondo studioso dell'Islam, della filosofia e dell'etica, nonché poeta. Questa profondità influenzò la sua visione: egli inquadrò la lotta non come un mero spostamento di potere, ma come un dovere di civiltà verso i mustazafin – gli oppressi.

Questa tradizione intellettuale è stata istituzionalizzata. Il suo successore, il leader supremo Seyyed Ali Khamenei – anche lui studioso e poeta pubblicato – coltiva la saggezza attraverso la poesia e richiede alfabetizzazione storica al suo entourage. Questa è una formazione strategica. Armata di questa profonda consapevolezza, la leadership iraniana ha decodificato in anticipo e con agghiacciante precisione il programma dell'Egemone, considerando gli Stati Uniti e l'entità che occupa la Palestina come un'unica potenza unificata.

Questa chiarezza di visione è ciò che trasforma le minacce esterne in catalizzatori dell’unità nazionale. Quando l'Iran fu attaccato direttamente e lanciò la sua misurata rappresaglia nella cosiddetta "Guerra dei dodici giorni", il popolo non si fratturò. L'astratto “Asse della Resistenza” divenne una lotta personale e collettiva.

 

Il potere di un popolo unito

Attingendo a un'anima collettiva e a un senso trascendente di scopo, la Rivoluzione divenne il fulcro dell'Asse di Resistenza, unendo popoli diversi - musulmani sunniti, cristiani, nazionalisti laici – senza cercare di omogeneizzarli. La loro unità nasce da risposte convergenti a domande fondamentali:

 

  1. La ferita condivisa: una storia collettiva di umiliazione

Il primo e più potente unificatore dei popoli è una narrazione condivisa della vittimizzazione storica e continua dell’imperialismo e del colonialismo. Questa non è una nozione astratta. È il ricordo vissuto del colpo di stato del 1953 in Iran, sostenuto dalla CIA, l'eredità dell'accordo Sykes-Picot che ha spartito il Medio Oriente, il sostegno ai dittatori, le sanzioni che strangolano le economie e l'inesorabile sostegno occidentale all'occupazione della Palestina. Ciò crea una "storia comune degli oppressi", una ferita condivisa che trascende setta, etnia e persino ideologia. Quando le persone riconoscono lo stesso oppressore, le loro differenze iniziano a sembrare meno rilevanti.

 

  1. L'avversario comune: un "Altro" unificante

Strettamente legata alla ferita condivisa è la presenza di un avversario comune chiaro, potente e attivo. In questo caso si tratta del progetto egemonico e neocoloniale guidato dagli Stati Uniti e dai loro alleati. Questo avversario fornisce un punto focale per la resistenza. Una lotta condivisa contro un nemico potente è uno dei modi più antichi ed efficaci per creare unità tra gruppi diversi.

 

  1. La dignità della sfida: una posizione condivisa

Forse l'unificatore più profondo è quello che potremmo chiamare "L'ethos spirituale della sfida". È qui che risplende l'elemento spirituale e non dottrinale. In sostanza, non si tratta di sottoscrivere un insieme specifico di leggi religiose; si tratta di abbracciare la posizione di resistenza stessa come atto di rivendicazione della propria umanità. (Il filosofo Frantz Fanon lo ha espresso con forza: per i colonizzati, la violenza (o, in questo contesto, la resistenza provocatoria) è una forza purificatrice. Libera l'uomo dal suo complesso di inferiorità, dalla sua disperazione e dalla sua inazione; lo rende impavido e gli restituisce l'autostima.)

 

Ciò che unisce le persone è una ricerca convergente di sovranità, dignità e un mondo giusto. È il riconoscimento che il desiderio più profondo è quello di essere rispettati e di poter agire.

Ciò che unisce l'Asse della Resistenza non è un credo omogeneizzante, ma una ricerca convergente nell'analisi dei suoi problemi e nella ricerca di soluzioni:

 

  • "Quali sono le nostre circostanze?" (oppressione, umiliazione, colonizzazione intellettuale)
  • "Chi è il principale responsabile?" (imperialismo, sionismo)
  • "Qual è la linea d'azione?" (resistenza, sfida, miglioramento personale, coscienza di classe, pazienza strategica, superamento della divisione storica tra denominazioni sciite e sunnite)
  • "Qual è l'obiettivo?" (sovranità, dignità, un'identità distinta, un mondo più giusto)

 

Nota: manca ancora una coscienza di classe, la cui assenza avvantaggia l'oligarchia interna – l'indicibile quinta colonna e i suoi utili idioti intellettualmente colonizzati (parti della classe media, la cosiddetta piccola borghesia) – che sta tentando di stringere legami più stretti con l'oligarchia globale o almeno di preservare la sua posizione e ricchezza esistenti. La sinistra ha fallito miseramente nell’educare le masse alla coscienza di classe.

 

Per Perdurare…

La perduranza non è passiva; è un risultato attivo e perpetuo. La leadership deve essere radicata nelle persone, adattabile alle loro esigenze in evoluzione e impegnata a coltivare la loro coscienza politica.

La rivoluzione iraniana ha perdurato grazie a questa dinamica vivace. La sua leadership trae legittimità dalle sue radici nella lotta dei mustazafin. Il suo continuo sviluppo in ambito militare, economico e scientifico è una risposta pragmatica ai bisogni del popolo. La coltivazione della memoria storica alimenta la coscienza che protegge la nazione dalla disintegrazione.

Ciò rispecchia una verità universale: la vera sovranità è un premio conquistato e custodito attraverso “persistenza, resistenza e incrollabile forza di volontà.” È una lotta quotidiana incrollabile.

Oggi l'Iran si trova sulla linea del fuoco. La sua resilienza salvaguarda non solo i propri confini ma un principio fondamentale per la Maggioranza Globale: il diritto delle civiltà a tracciare il proprio destino.

Nell'ultimo scontro con l'Egemone, alcuni stati si offrono di mediare. E si parla di trattative. Questo è teatro diplomatico… poiché, insomma, cosa c'è da mediare o negoziare qui? Il Duo sionista è determinato a portare a termine il suo piano di lunga data per distruggere l'Iran, come rivelato in piani come quelli del PNAC, nella Foreign Policy Initiative (successore del PNAC), raccomandata dal co-fondatore di queste due organizzazioni William Kristoll nel 2011 e rivelata dal generale statunitense Wesley Clark – “Elimineremo sette paesi in cinque anni […] e, finendo, Iran”.

Il Guardiano alla Porta è ora un testamento vivente e un duro avvertimento: se la sua sovranità dovesse essere infranta, la porta crollerebbe e la lunga notte dell'egemonia calerebbe su tutte le nazioni.



ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

"So quando una voce viene accettata". Ghali risponde alla censura alla cerimonia Milano-Cortina

"So quando una voce viene accettata". Ghali risponde alla censura alla cerimonia Milano-Cortina

07 Febbraio 2026 15:00
La trappola dei "volenterosi" contro i negoziati di Abu Dhabi

La trappola dei "volenterosi" contro i negoziati di Abu Dhabi

07 Febbraio 2026 15:00
SUPREMATISMO E RETORICA ANTI-ISLAM E IRAN

SUPREMATISMO E RETORICA ANTI-ISLAM E IRAN

07 Febbraio 2026 10:00
Cuba nel nuovo ciclo di coercizione USA

Cuba nel nuovo ciclo di coercizione USA

07 Febbraio 2026 07:00
Dopo il New START: fine del controllo bilaterale e ritorno all’incertezza strategica

Dopo il New START: fine del controllo bilaterale e ritorno all’incertezza strategica

07 Febbraio 2026 07:00
Colloqui indiretti e linee rosse: cosa c’è davvero in gioco nei negoziati Iran-USA

Colloqui indiretti e linee rosse: cosa c’è davvero in gioco nei negoziati Iran-USA

07 Febbraio 2026 07:00
Il ministro degli Esteri iraniano definisce "un buon inizio" i colloqui mediati dall'Oman con gli USA

Il ministro degli Esteri iraniano definisce "un buon inizio" i colloqui mediati dall'Oman con gli USA

06 Febbraio 2026 17:30
Cuba resiste al blocco Usa: il Sud globale si schiera a fianco dell’isola

Cuba resiste al blocco Usa: il Sud globale si schiera a fianco dell’isola

06 Febbraio 2026 17:27
EUROPA

Italiani frustrati, cattivi e patetici. Cosa ci sta succedendo?

15840
CINA

Xi varca il Rubicon e e sfida il dollaro

14013
EUROPA

Un racconto parziale. Quello che non torna della macchina di propaganda di Meloni

12484
EUROPA

Perché sentire l'intervista di Leonardo Maria Del Vecchio è istruttivo.

11239
EUROPA

Il numero tatuato sul braccio: perché il campo di concentramento de La vita è bella e’ inequivocabile

10537
AFRICA

Arriva la conferma: Saif al-Islam Gheddafi è stato ucciso in Libia

10508
RUSSIA

La nuova dottrina militare della Polonia prevede un attacco alla Russia. La risposta del Cremlino

9487
NORD-AMERICA

Pino Arlacchi - Trump, predatore senza prede

9190
AMERICA LATINA

L'ambasciatore russo a Cuba: Mosca continuerà a fornire petrolio all'isola

MEDITERRANEO

Comunità Palestinesi in Europa: Al fianco dei lavoratori nella giornata internazionale di sciopero dei porti

AFRICA

Intelligence russa: l'assassinio di Saif al-Islam avviene mentre la Francia è pronta a preparare "colpi di stato neocoloniali"

EUROPA

Euro-Med denuncia l'UE per aver condizionato la ricostruzione di Gaza

ASIA

“L’Iran inizia il dialogo con gli Stati Uniti con una visione diversa: con il dito sul grilletto”

ASIA

L'Iran mette in funzione il suo missile balistico più avanzato

NORD-AMERICA

Il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti ammette di aver contribuito a provocare le proteste in Iran

ASIA

“Lasciate l'Iran immediatamente”: avviso dell'Ambasciata virtuale degli Stati Uniti ai propri cittadini

Il grande fraintendimento dei "progressisti" su Hong Kong e Taiwan - Fabio Massimo Parenti (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti Il grande fraintendimento dei "progressisti" su Hong Kong e Taiwan - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

Il grande fraintendimento dei "progressisti" su Hong Kong e Taiwan - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

  • 03 Febbraio 2026 12:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare di Fabrizio Verde Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

  • 31 Gennaio 2026 16:33
Xi varca il Rubicon e e sfida il dollaro di Giuseppe Masala Xi varca il Rubicon e e sfida il dollaro

Xi varca il Rubicon e e sfida il dollaro

  • 02 Febbraio 2026 17:30
RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi» di Michelangelo Severgnini RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

  • 06 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Fabbriche intelligenti in tutta la Cina esplorano nuovi modelli di produzione Fabbriche intelligenti in tutta la Cina esplorano nuovi modelli di produzione

Fabbriche intelligenti in tutta la Cina esplorano nuovi modelli di produzione

  • 06 Febbraio 2026 11:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Ha stato Putin! Epstein e il "giornalismo" di Repubblica... di Francesco Santoianni Ha stato Putin! Epstein e il "giornalismo" di Repubblica...

Ha stato Putin! Epstein e il "giornalismo" di Repubblica...

  • 04 Febbraio 2026 22:00
ICE ferma anche i nativi, l’American Indian Movement torna in pattuglia di Raffaella Milandri ICE ferma anche i nativi, l’American Indian Movement torna in pattuglia

ICE ferma anche i nativi, l’American Indian Movement torna in pattuglia

  • 28 Gennaio 2026 16:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
La vera lezione del caso Epstein di Paolo Desogus La vera lezione del caso Epstein

La vera lezione del caso Epstein

  • 06 Febbraio 2026 10:00
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Il colonialismo dei Consigli d’Amministrazione, CEO DELLA MULTINAZIONALE MONDO Fulvio Grimaldi - Il colonialismo dei Consigli d’Amministrazione, CEO DELLA MULTINAZIONALE MONDO

Fulvio Grimaldi - Il colonialismo dei Consigli d’Amministrazione, CEO DELLA MULTINAZIONALE MONDO

  • 03 Febbraio 2026 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Una risposta al professor Giovanni Rezza di Alessandro Mariani Una risposta al professor Giovanni Rezza

Una risposta al professor Giovanni Rezza

  • 04 Febbraio 2026 11:30
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La censura russofobica arriva a San Marino di Marinella Mondaini La censura russofobica arriva a San Marino

La censura russofobica arriva a San Marino

  • 24 Gennaio 2026 11:00
L'alterazione della realtà nel capitalismo dei disastri di Giuseppe Giannini L'alterazione della realtà nel capitalismo dei disastri

L'alterazione della realtà nel capitalismo dei disastri

  • 05 Febbraio 2026 12:30
I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari.... di Antonio Di Siena I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Canfora e gli aspetti profondamente autoritari della società statunitense di Michele Blanco Canfora e gli aspetti profondamente autoritari della società statunitense

Canfora e gli aspetti profondamente autoritari della società statunitense

  • 29 Gennaio 2026 11:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria di Giorgio Cremaschi 27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti