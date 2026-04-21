Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Ortega ricorda Sandino: "Contadini scalzi umiliarono la superpotenza"

Un parallelo tra passato e presente: come allora i "pirati yankee" di William Walker, oggi le sanzioni e le minacce

485
Ortega ricorda Sandino: "Contadini scalzi umiliarono la superpotenza"

Il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, ha lanciato un attacco frontale alla politica estera degli Stati Uniti, accusando Washington di alimentare guerre, imporre sanzioni criminali e mantenere in vita blocchi economici ormai insostenibili come quello contro Cuba. Nel suo intervento in occasione di una tribuna politica, Ortega ha provato a tracciare un parallelo tra la storia di resistenza del suo paese e quella di altre nazioni che, a suo dire, subiscono da decenni le mire egemoniche del colosso nordamericano.

Secondo il leader nicaraguense, l’amministrazione statunitense avrebbe ormai perso ogni misura nel ricorso alle cosiddette misure coercitive unilaterali. "Continuamente stanno lanciando sanzioni contro i popoli", ha dichiarato Ortega, quasi ironizzando sulla quantità di provvedimenti che colpiscono Managua. "Quante sanzioni hanno lanciato contro il Nicaragua? A questo punto non trovano più nessuno da colpire, tanto hanno già sanzionato tutti". Parole che suonano come una denuncia dell’isolamento a cui il paese centroamericano sarebbe stato sottoposto negli ultimi anni.

Ma il discorso di Ortega non si è limitato ai confini nazionali. Il presidente ha voluto esprimere solidarietà a due governi da tempo nel mirino di Washington: quello venezuelano e quello cubano. Ha parlato di "sequestro" ai danni del presidente Nicolás Maduro, senza però aggiungere dettagli su cosa intendesse esattamente con questa espressione, e ha ricordato che l’isola di Cuba resiste da oltre sessant’anni a un blocco economico che definisce inaccettabile. "Cuba è riuscita a sopravvivere per più di sessant’anni a quel blocco", ha sottolineato, quasi a voler trasformare la sofferenza in un esempio di resilienza.

Ortega ha poi richiamato l’attenzione sul dato politico forse più imbarazzante per gli Stati Uniti secondo la sua visione: il fatto che ogni anno, all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la stragrande maggioranza dei paesi voti contro l’embargo a Cuba. "A Washington se ne fregano", ha detto senza mezzi termini, "non ascoltano nemmeno i pronunciamenti degli organismi internazionali. E a dire il vero, sembra importargli poco anche delle proprie stesse leggi".

Il presidente nicaraguense ha poi cambiato registro, affrontando il tema delle guerre e delle vittime militari. Ha citato i soldati statunitensi caduti nei vari teatri di conflitto, definendo quelle morti "una ferita per il popolo statunitense". Ma ha subito aggiunto che la responsabilità principale è di chi decide di imporre la guerra con la leggerezza di chi ha perso la testa. "L’attuale presidente degli Stati Uniti crede di poter fare qualsiasi cosa, qualsiasi barbarie".

Un passaggio particolarmente duro è stato quello in cui Ortega ha deriso l’immagine che, a suo dire, l’amministrazione nordamericana proietta di sé sui social network. Ha parlato di un video visto su TikTok, dove il presidente degli Stati Uniti appariva nelle vesti di una sorta di Cristo guaritore. "Quanti ne ha guariti, il popolo americano?", si è chiesto Ortega retoricamente. "Ha ucciso, ecco cosa ha fatto. Non ha salvato nessuno". E ha aggiunto un avvertimento: la potenza statunitense si sente così forte da minacciare di distruggere paesi come Cuba e, all’occasione, anche il Nicaragua.

Proprio su questo punto, il leader sandinista ha voluto tirare in ballo la storia del suo paese per lanciare un messaggio a Washington. Ha ricordato la figura di William Walker, il filibustiere statunitense che nel XIX secolo cercò di impadronirsi del Nicaragua e di altre regioni dell’America Centrale, venendo poi sconfitto. "Il presidente degli Stati Uniti non dovrebbe dimenticare che qui in Nicaragua si è combattuta una battaglia in cui furono sconfitti i pirati yankee guidati da Walker", ha detto, ricordando gli anni tra il 1854 e il 1856.

E da lì il passo è stato breve per rendere omaggio all’eroe nazionale per eccellenza, Augusto César Sandino, il generale che guidò la resistenza contro l’occupazione USA nei primi decenni del Novecento. Ortega lo ha descritto come un comandante di "campesinos descalzos", contadini scalzi con un’anima grande, che per otto anni tennero testa alla potenza nordamericana. "Non riuscirono a sconfiggere Sandino, e non rimase loro altra strada che ritirarsi", ha ricordato con orgoglio.

In chiusura, Ortega ha provato a dare un senso più universale al suo intervento, lanciando un appello alla pace globale. Ha detto che questi sono tempi in cui bisogna lottare con forza d’animo e con spirito di sacrificio, per la riconciliazione e per l’intesa tra fratelli. Ha chiesto che le guerre scompaiano, perché stanno portando tutti i paesi, compresi gli Stati Uniti, in una crisi profonda. E ha concluso con un’immagine cruda, parlando dei bambini uccisi in Iran, delle donne uccise, dalle azioni belliche della coalizione Epstein.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

EUROPA Mentre gli USA bombardano l'Iran, la Cina conquista il futuro energetico del pianeta

Mentre gli USA bombardano l'Iran, la Cina conquista il futuro energetico del pianeta

  • 20 Aprile 2026 17:30

La guerra scatenata dalla cosiddetta coalizione Epstein (USA-Israele) contro l'Iran ha innescato una fiammata dei prezzi dell'energia che sta mettendo a nudo le contraddizioni dell'Occidente collettivo,...

AMERICA LATINA "Non abbiamo paura della guerra": Díaz-Canel sfida Trump e rivendica il sangue versato per Maduro

"Non abbiamo paura della guerra": Díaz-Canel sfida Trump e rivendica il sangue versato per Maduro

  • 19 Aprile 2026 16:54

Mentre nella capitale cubana L'Avana si chiude il V Coloquio Internazionale Patria, dedicato alla comunicazione digitale e al centenario della nascita di Fidel Castro, il presidente Miguel Díaz-Canel...

AMERICA LATINA Sheinbaum a Barcellona: "No all'intervento a Cuba"

Sheinbaum a Barcellona: "No all'intervento a Cuba"

  • 18 Aprile 2026 14:51

Dalla tribuna del IV Vertice in Difesa della Democrazia a Barcellona, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha lanciato un appello accorato affinché il dialogo prevalga sulla forza. Davanti...

AMERICA LATINA Discorso di Díaz-Canel da Piazza della Rivoluzione: "Resistiamo e vinceremo"

Discorso di Díaz-Canel da Piazza della Rivoluzione: "Resistiamo e vinceremo"

  • 17 Aprile 2026 17:25

Discorso pronunciato da Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Primo Segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba e Presidente della Repubblica, in occasione del 65° Anniversario...

AMERICA LATINA Il FMI riprende le relazioni con il Venezuela

Il FMI riprende le relazioni con il Venezuela

  • 17 Aprile 2026 16:47

Il Venezuela ha annunciato ufficialmente la ripresa dei rapporti con il Fondo Monetario Internazionale (FMI), interrotti da sei anni a causa di un "blocco istituzionale". L'annuncio è stato dato...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Droni “russi” sull'Europa e droni euro-ucraini per la guerra alla Russia

Droni “russi” sull'Europa e droni euro-ucraini per la guerra alla Russia

21 Aprile 2026 15:37
Sikorski sfida Israele: 'I soldati ammettono i crimini di guerra, ora servono punizioni vere'

Sikorski sfida Israele: 'I soldati ammettono i crimini di guerra, ora servono punizioni vere'

21 Aprile 2026 09:00
Libano. Soldato israeliano distrugge statua di Gesù, l'ira del movimento MAGA

Libano. Soldato israeliano distrugge statua di Gesù, l'ira del movimento MAGA

21 Aprile 2026 09:00
Il declino dell’unipolarismo secondo Lukashenko

Il declino dell’unipolarismo secondo Lukashenko

21 Aprile 2026 07:00
Asimmetria e resistenza: l’Iran sfida USA e Israele anche al tavolo negoziale

Asimmetria e resistenza: l’Iran sfida USA e Israele anche al tavolo negoziale

21 Aprile 2026 07:00
Piano Mattei 2026: tra ambizioni strategiche e il peso determinante di ENI in Africa

Piano Mattei 2026: tra ambizioni strategiche e il peso determinante di ENI in Africa

21 Aprile 2026 07:00
Europa: il carburante per aerei sta per finire

Europa: il carburante per aerei sta per finire

20 Aprile 2026 19:16
Mentre gli USA bombardano l'Iran, la Cina conquista il futuro energetico del pianeta

Mentre gli USA bombardano l'Iran, la Cina conquista il futuro energetico del pianeta

20 Aprile 2026 17:30
ITALIA

La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

33741
EUROPA

Magyar, Kiev e Bruxelles hanno cantato vittoria troppo presto?

18245
EUROPA

Mediobanca, Trump e chi comanda (veramente) in Italia

14135
ASIA

"Cent'anni di dominio". La Casa Bianca ammette il vero obiettivo della guerra all'Iran

12209

“Non c’è stato un dollaro americano speso in Europa e nella Nato che non abbia servito gli interessi americani”. Intervista al gen. Fabio Mini

10590
NORD-AMERICA

Il bluff di Trump a Hormuz. Intervista a Pino Arlacchi (VIDEO)

9825
NORD-AMERICA

CENTCOM rivela il numero di soldati statunitensi feriti nella guerra all'Iran

9567
ASIA

Hormuz,: le 3 condizioni dell'Iran per il passaggio delle navi

9461
AMERICA LATINA

Dall'energia ai giovani comunisti: il sostegno della Cina a Cuba contro l'assedio USA

AMERICA LATINA

La Russia condanna le minacce USA contro Cuba e Nicaragua

ASIA

Blocco navale bucato: 26 navi della 'flotta ombra' iraniana eludono la Marina USA

MEDITERRANEO

Droni a prova di interferenze: come la fibra ottica di Hezbollah sta mettendo in crisi l'IDF

MEDITERRANEO

Hamas respinge il piano USA: 'Il disarmo è una trappola per scatenare la guerra civile'

RUSSIA

"Sfogheranno la rabbia sugli indifesi": l'allarme del diplomatico russo dopo la strage di Kiev

AMERICA LATINA

Lula shock ad Hannover: 'La guerra all'Iran è una follia da 2.700 miliardi di dollari

ASIA

Baghaei: 'Mentre parlavamo di pace, gli USA hanno invaso il territorio iraniano due volte'

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA di Alessandro Bartoloni L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA

L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA

  • 21 Aprile 2026 15:02
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
"Gli Usa e Israele la guerra l'hanno persa: a Islamabad è l'Iran che detta le condizioni". Intervista a Gianandrea Gaiani di Loretta Napoleoni "Gli Usa e Israele la guerra l'hanno persa: a Islamabad è l'Iran che detta le condizioni". Intervista a Gianandrea Gaiani

"Gli Usa e Israele la guerra l'hanno persa: a Islamabad è l'Iran che detta le condizioni". Intervista a Gianandrea Gaiani

  • 21 Aprile 2026 17:00
Eduardo Galeano, undici anni dopo: la sua voce contro la dottrina Monroe di Fabrizio Verde Eduardo Galeano, undici anni dopo: la sua voce contro la dottrina Monroe

Eduardo Galeano, undici anni dopo: la sua voce contro la dottrina Monroe

  • 14 Aprile 2026 18:48
L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica di Giuseppe Masala L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica

L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica

  • 13 Aprile 2026 10:00
La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante di Michelangelo Severgnini La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

  • 11 Aprile 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Robot in maratona a Beijing: dalla corsa all'innovazione manifatturiera   Una finestra aperta Robot in maratona a Beijing: dalla corsa all'innovazione manifatturiera

Robot in maratona a Beijing: dalla corsa all'innovazione manifatturiera

  • 20 Aprile 2026 07:00
Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale

Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale

  • 16 Aprile 2026 09:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele... di Francesco Santoianni La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

  • 14 Aprile 2026 14:30
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Venezuela, la lezione d'aprile di Geraldina Colotti Venezuela, la lezione d'aprile

Venezuela, la lezione d'aprile

  • 13 Aprile 2026 17:26
Fulvio Grimaldi - IL LIBANO DA VICINO. Dimenticare Gaza, moltiplicare Gaza Fulvio Grimaldi - IL LIBANO DA VICINO. Dimenticare Gaza, moltiplicare Gaza

Fulvio Grimaldi - IL LIBANO DA VICINO. Dimenticare Gaza, moltiplicare Gaza

  • 21 Aprile 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il PD alla continua ricerca di se stesso di Giuseppe Giannini Il PD alla continua ricerca di se stesso

Il PD alla continua ricerca di se stesso

  • 20 Aprile 2026 08:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità di Michele Blanco Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità

Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità

  • 08 Aprile 2026 11:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti