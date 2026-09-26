Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano

Non chiediamo il permesso di narrare...

NAZA va guardato attraverso l’unica lente possibile: quella di un genocidio ancora in corso. E soprattutto: che cosa accade dopo gli applausi?

1111
Non chiediamo il permesso di narrare...

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Tawfiq Al-Ghussein e Rania Hammad

 

Accogliamo con piacere la risposta di Umberto De Giovannangeli al nostro articolo e il dibattito che ne è scaturito. Riconosciamo il suo impegno nel raccontare la Palestina e crediamo di condividere un obiettivo fondamentale: porre fine alla distruzione di Gaza e al genocidio del popolo palestinese, ottenere giustizia per le vittime e affrontare le strutture di occupazione, apartheid, colonialismo d’insediamento ed esproprio delle terre. Proprio perché perseguiamo lo stesso obiettivo, vale la pena discutere non soltanto di ciò che il mondo ha visto, ma di chi viene ascoltato e di ciò che dovrebbe seguire.

Umberto scrive: «Ma non applaudire NAZA è un clamoroso autogol, fatto a fin di bene ma che incrocia l’atteggiamento che la destra israeliana ha avuto contro il film documentario e i due registi, ebrei israeliani, accusati di essere traditori, antisemiti, indegni di avere ancora la cittadinanza israeliana, complici dei terroristi stupratori di Hamas».

È proprio questo passaggio a rivelare il problema. Il rifiuto di applaudire un film viene accostato agli attacchi contro i suoi autori, quasi che criticare la centralità accordata ai testimoni israeliani equivalga a minacciarli. Ma la destra israeliana attacca i registi per aver denunciato i crimini dell’esercito. Noi contestiamo la gerarchia culturale per cui quelle denunce ricevono un’autorevolezza e una consacrazione quasi sempre negate ai palestinesi che documentano gli stessi crimini. Non sono posizioni coincidenti; confonderle significa eludere il nostro argomento.

Umberto non sostiene che non possiamo parlare. Sostiene che sbagliamo, e chiama il nostro rifiuto un autogol. Su questo non attendiamo il consenso di nessuno. Abbiamo tutto il diritto di dire ciò che pensiamo e ciò che proviamo. E ciò che proviamo, davanti a una sala occidentale che resta in piedi ad applaudire per venticinque minuti chi racconta come ci ha uccisi, è rabbia. Quegli applausi sono andati a chi ha raccontato quelle morti dall’interno dell’esercito che le ha causate. Nessuno ci può chiedere di unirci a quell’ovazione, né di spiegare con toni misurati perché non lo facciamo.

E c’è un paradosso ancora più doloroso. Da decenni ai palestinesi vengono rivolte accuse di terrorismo, antisemitismo e complicità con la violenza, anche quando rivendicano i propri diritti. Dopo il 7 ottobre 2023, il linguaggio della disumanizzazione ha accompagnato la devastazione di Gaza. E ora proprio ai palestinesi, bersaglio di quelle accuse e di quella violenza, viene chiesto di mettere al centro della discussione la sofferenza dei registi israeliani, perché anch’essi sono stati insultati e minacciati.

Le minacce rivolte ai registi non sono l’oggetto di questo dibattito. Eppure sono diventate la preoccupazione principale, mentre il pericolo reale è il genocidio del popolo palestinese, che continua ogni giorno a Gaza e si estende alla Cisgiordania. Ancora una volta la luce si sposta dalle vere vittime a chi ne ha raccontato l’uccisione. Non chiediamo a nessuno di tacere le voci israeliane. Ci domandiamo perché le voci palestinesi, che parlano da un secolo, abbiano ancora bisogno di un garante.

La risposta di Umberto riconosce gran parte della nostra critica e tuttavia riporta ancora una volta il dibattito sul coraggio israeliano, sull’ostilità che i registi devono affrontare e sull’importanza di applaudirli. Persino in una conversazione sulla distruzione delle vite palestinesi, gli israeliani tornano a essere i protagonisti. La questione non è soltanto chi riceve un premio o una standing ovation, ma chi viene considerato un testimone attendibile e chi rimane una voce di parte.

Edward Said aveva individuato questa asimmetria in Permission to Narrate. Scriveva che i fatti non parlano da soli, ma hanno bisogno di una narrazione socialmente accettabile che li accolga, li sostenga e li faccia circolare. A oltre quarant’anni di distanza, dobbiamo chiederci perché la testimonianza palestinese sembri ancora dover passare attraverso un intermediario israeliano o occidentale per diventare socialmente accettabile.

Mohammed El-Kurd, in Perfect Victims, contesta a sua volta la pretesa che i palestinesi dimostrino continuamente la propria innocenza e umanità per meritare solidarietà. È questa la gerarchia orientalista che denunciamo: la sofferenza palestinese viene messa alla prova, mentre chi appartiene alla società responsabile di quella sofferenza acquista un’autorità morale particolare nel momento in cui decide di riconoscerla. Quando diventa sistematico, questo squilibrio costituisce una forma di razzismo antipalestinese.

Da oltre un secolo i palestinesi documentano la propria storia di colonialismo d’insediamento, esproprio delle terre, espulsione e resistenza. Da quasi tre anni trasmettono sui nostri telefoni, in diretta, la distruzione di Gaza: ospedali sotto attacco, bambini sepolti sotto le macerie, famiglie annientate, giornalisti uccisi mentre documentavano ciò che accadeva. Quelle immagini non avevano bisogno di una traduzione israeliana per essere comprese.

Eppure quasi nessuno parlava della violenza genocida che si è estesa alla Cisgiordania, né della repressione dei cittadini palestinesi di Israele. La storia non è cominciata nell’ottobre 2023, e non riguarda un solo gruppo né un solo territorio. È un genocidio contro il popolo palestinese, usato come mezzo per un fine: la pulizia etnica e la sostituzione. È questo il contesto. E allora la domanda diventa inevitabile: qual è, oggi, lo scopo di NAZA?

Informare? Confermare? Denunciare? Oppure contribuire concretamente alla giustizia?

Se lo scopo è informare, il destinatario non è certo il pubblico israeliano, che sapeva e sosteneva il genocidio. Lo dimostrano le dichiarazioni di politici, giornalisti ed esponenti della società civile, e i filmati diffusi dai soldati e da comuni cittadini di una società militarizzata, che impone il servizio militare a tutti i suoi cittadini tranne che ai palestinesi con cittadinanza israeliana. Non li turbavano nemmeno le notizie sulla fame a Gaza, la fame usata come arma di genocidio: c’era chi bloccava l’ingresso dei camion di aiuti e chi derideva i palestinesi, mentre l’esercito sparava su chi era in fila per il cibo. È quanto accaduto nella cosiddetta «strage della farina» del 29 febbraio 2024, lungo Al-Rashid Street, quando le truppe israeliane aprirono il fuoco sulla folla in attesa dei camion di aiuti umanitari, uccidendo oltre cento persone e ferendone centinaia. L’espressione è poi passata a indicare anche le successive «stragi del pane», legate alla disperata distribuzione di cibo a Gaza.

Resta il pubblico occidentale. Quali informazioni gli mancavano?

Se lo scopo è confermare le testimonianze palestinesi, perché serve la parola di un soldato israeliano perché diventino credibili? Non sono bastati i corpi, le immagini e i video diffusi dai palestinesi stessi?

Se lo scopo è denunciare i crimini, che cosa dovrebbe accadere dopo la denuncia? E quali responsabilità hanno le istituzioni che applaudono, quando i loro governi dispongono già di un’enorme quantità di prove?

Se i soldati israeliani intervistati dispongono davvero di informazioni sulle decisioni operative, sulle catene di comando e sulle responsabilità individuali, quelle informazioni non possono esaurirsi nell’emozione del pubblico in sala. Sono dichiarazioni che fanno rabbrividire, non verità da applaudire. Vanno conservate e messe a disposizione di investigatori e magistrati indipendenti: della Corte internazionale di giustizia, nel procedimento per genocidio avviato dal Sudafrica, e della Corte penale internazionale, che giudica le responsabilità individuali.

C’è anche una domanda sulla cornice storica del film. La denuncia dei massacri e dello sterminio di massa a Gaza aiuta a comprendere il sistema più ampio di colonialismo d’insediamento, occupazione, discriminazione ed esproprio delle terre che colpisce i palestinesi dal fiume al mare? Oppure presenta la devastazione come un episodio eccezionale di brutalità militare, separato dalle strutture politiche che la precedono? Non chiediamo a ogni documentario di raccontare un secolo di storia. Pretendiamo che non si confonda la conferma israeliana di un genocidio con la spiegazione complessiva della questione palestinese.

È qui che Palestine 36, di Annemarie Jacir, offre una prospettiva diversa. Restituisce ai palestinesi la soggettività politica e la continuità della propria storia. Non sono comparse nel risveglio morale di qualcun altro, ma protagonisti di una società e di una lotta per l’autodeterminazione che esistevano ben prima dell’ottobre 2023, e prima ancora della creazione dello Stato di Israele in Palestina.

Non applaudire NAZA non significa rifiutarsi di vederlo. Significa domandarsi perché venga applaudito e celebrato così, mentre tutto ciò che i palestinesi hanno già detto e documentato resta in secondo piano. E non accettiamo che la solidarietà con i registi israeliani diventi la misura della legittimità delle obiezioni palestinesi. Rivendicare la parola palestinese non significa mettere a tacere gli israeliani.

Abbiamo già visto questo meccanismo nella celebrazione internazionale del cosiddetto movimento israeliano per la pace, piccolo e ormai quasi inesistente. Il dissidente viene ammirato come la prova che quel paese non è soltanto violento e razzista. La sofferenza palestinese viene riconosciuta solo quando a raccontarla è un israeliano. E alla fine le rivendicazioni politiche e le strutture che hanno prodotto l’ingiustizia restano intatte. Una standing ovation non è un atto di giustizia, ma viene trattata come se lo fosse. Intanto il genocidio prosegue, davanti a un pubblico distratto da documentari e premiazioni.

Nel pieno della distruzione di Gaza, la questione decisiva non è celebrare il coraggio degli israeliani dissidenti. È trasformare testimonianze e prove in strumenti concreti di giustizia, affinché i responsabili dei crimini siano identificati, indagati e, ove ne ricorrano i presupposti, processati. Ora. Subito. È sostenere indagini indipendenti, esigere dai governi il rispetto dei propri obblighi giuridici e affrontare le strutture dell’occupazione e dell’apartheid.

Questa responsabilità riguarda registi, giornalisti, istituzioni culturali e tutti coloro che oggi applaudono. Il loro compito non può esaurirsi nell’informare un pubblico che ha già visto la distruzione di Gaza attraverso la documentazione dei palestinesi stessi. Deve comprendere la domanda più scomoda: che cosa siamo disposti a fare con ciò che sappiamo? E come devono rapportarsi le nostre istituzioni a uno Stato che commette un genocidio, attacca altri Stati sovrani e dichiara apertamente di volersi espandere, creando un clima pericoloso per la regione e per il mondo?

Non abbiamo bisogno di nuovi salvatori israeliani elevati al rango di eroi morali dell’Occidente. La narrazione della storia palestinese spetta ai palestinesi. Le testimonianze dei soldati non sono uno spettacolo, nemmeno quando offrono al pubblico il racconto, visto dall’interno, dei sistemi di intelligenza artificiale che hanno reso lo sterminio rapido ed efficiente.

Un documentario sulla macchina della morte non può diventare uno strumento di normalizzazione del genocidio. Il sostegno non si misura dalla durata degli applausi, ma da ciò che quel film contribuisce a cambiare nel sistema che ha prodotto tutto questo.

Umberto, riteniamo che il nostro obiettivo sia condiviso. Proprio per questo non possiamo tacere che quegli applausi, nel mezzo di un genocidio ancora in corso, sono sale sulla ferita: tolgono la luce ai palestinesi e distolgono l’attenzione dalla carneficina e dal loro sacrificio. Per questo non accettiamo che la parola palestinese, quando rifiuta di passare per un garante, venga reinterpretata come un attacco ai registi israeliani. Ancora una volta, la colpa ricade sui palestinesi.

I palestinesi non chiedono il permesso

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da In primo piano

LA TURCHIA HA GIA’ VINTO (GRAZIE ALL’ITALIA), MA NESSUNO SE N‘E’ ACCORTO

LA TURCHIA HA GIA’ VINTO (GRAZIE ALL’ITALIA), MA NESSUNO SE N‘E’ ACCORTO

26 Settembre 2026 17:00
La Global Governance Initiative completa il disegno multipolare di Pechino: diritti, sviluppo e pari dignità per il Sud Globale

La Global Governance Initiative completa il disegno multipolare di Pechino: diritti, sviluppo e pari dignità per il Sud Globale

26 Settembre 2026 16:37
Conti inventati e corruzione dilagante: la nuova manovra dell'Ucraina per mungere l'Europa

Conti inventati e corruzione dilagante: la nuova manovra dell'Ucraina per mungere l'Europa

26 Settembre 2026 15:46
Netanyahu all'Assemblea Generale ONU, qualche spu(n)to sui sofismi sionisti

Netanyahu all'Assemblea Generale ONU, qualche spu(n)to sui sofismi sionisti

25 Settembre 2026 21:06
Xi a Trump: la Cina vuole stabilità, non una nuova guerra fredda

Xi a Trump: la Cina vuole stabilità, non una nuova guerra fredda

25 Settembre 2026 18:45
Sikorski afferma che la Polonia è in guerra con la Russia da secoli e riceve questa risposta da Medvedev

Sikorski afferma che la Polonia è in guerra con la Russia da secoli e riceve questa risposta da Medvedev

25 Settembre 2026 18:00
Il mistero della morte del generale Mladic: fentanil, occultamento delle prove e il pericolo per Karadžic

Il mistero della morte del generale Mladic: fentanil, occultamento delle prove e il pericolo per Karadžic

25 Settembre 2026 17:00
Piano Kushner da 2,45 miliardi per Gaza tra i progetti di espulsione di Israele

Piano Kushner da 2,45 miliardi per Gaza tra i progetti di espulsione di Israele

25 Settembre 2026 12:30

Perché dovete vedere Palestine 36, e non applaudire NAZA

25437
EUROPA

La guerra inevitabile (di Vincenzo Costa)

16338
EUROPA

Il vero motivo per cui UE e NATO continuano a tenere in vita il 'capro espiatorio' Zelensky

16082
EUROPA

Dalla carneficina ucraina al "cuscinetto baltico": svelate le tre fasi per trascinare l'Europa nella guerra totale

13939
RUSSIA

Sikorski afferma che la Polonia è in guerra con la Russia da secoli e riceve questa risposta da Medvedev

12422
ITALIA

Denuncia per genocidio in Italia: nei guai soldato israeliano in Toscana

11502
EUROPA

A Berlino trionfa la sinistra con un programma (finalmente) radicale

10046
AMERICA LATINA

Una lezione di sovranità al mondo. Il discorso integrale di Lula all'Assemblea Onu 2026 (ITA)

9738
AMERICA LATINA

Lavrov all'ONU: insistiamo per l'immediato rilascio di Maduro e di sua moglie (VIDEO)

AMERICA LATINA

"Cessi la filosofia della spoliazione e cesserà la filosofia della guerra": Cuba cita Fidel Castro all'ONU

NORD-AMERICA

Trump si prepara ad attaccare l'Iran dopo il 3 novembre (WSJ)

RUSSIA

Droni russi dal Mediterraneo? Italia e Francia smentiscono l’allarme

RUSSIA

Onu. Lavrov chiede a Guterrez di aprire un'inchiesta internazionale su Bucha

ASIA

Uranio arricchito. La risposta (decisa) del presidente iraniano al giornalista di Fox News

ASIA

"5.000 voli dalle basi europee": l'Iran lancia un duro avvertimento all'Europa

NORD-AMERICA

Netanyahu parla all'ONU ma la sala si svuota: il gesto di protesta di 77 Paesi

Religione zombie e scuola aziendalizzata: poi ci stupiamo dell'indifferenza alla guerra? || Gabriele Busti di Giulia Bertotto Religione zombie e scuola aziendalizzata: poi ci stupiamo dell'indifferenza alla guerra? || Gabriele Busti

Religione zombie e scuola aziendalizzata: poi ci stupiamo dell'indifferenza alla guerra? || Gabriele Busti

  • 25 Settembre 2026 12:00
Xinjiang, una terra complessa e multiculturale Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

  • 18 Settembre 2026 13:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino di Fabrizio Verde Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

  • 11 Settembre 2026 17:23
La guerra per le rotte arriva al Grande Nord di Giuseppe Masala La guerra per le rotte arriva al Grande Nord

La guerra per le rotte arriva al Grande Nord

  • 23 Settembre 2026 15:00
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea   Una finestra aperta Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

  • 23 Settembre 2026 08:30
Da Huawei a BYD: i "segreti" che permettono al settore manifatturiero cinese di prosperare Da Huawei a BYD: i "segreti" che permettono al settore manifatturiero cinese di prosperare

Da Huawei a BYD: i "segreti" che permettono al settore manifatturiero cinese di prosperare

  • 24 Settembre 2026 15:00
Siete proprio sicuri di vivere in democrazia? di Fabio Massimo Paernti Siete proprio sicuri di vivere in democrazia?

Siete proprio sicuri di vivere in democrazia?

  • 16 Settembre 2026 16:09
Una falsa false-flag? di Francesco Santoianni Una falsa false-flag?

Una falsa false-flag?

  • 04 Settembre 2026 15:00
La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca di Alessandro Bartoloni La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

  • 17 Settembre 2026 15:39
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
Una vergognosa marchetta a Israele di Paolo Desogus Una vergognosa marchetta a Israele

Una vergognosa marchetta a Israele

  • 25 Settembre 2026 08:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi di Geraldina Colotti Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

  • 20 Settembre 2026 18:29
Fulvio Grimaldi - CUBA, DOVE VAI? 176 misure di riforma: deviazione o inversione a U? Fulvio Grimaldi - CUBA, DOVE VAI? 176 misure di riforma: deviazione o inversione a U?

Fulvio Grimaldi - CUBA, DOVE VAI? 176 misure di riforma: deviazione o inversione a U?

  • 22 Settembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra di Marinella Mondaini Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

  • 18 Settembre 2026 08:00
Chi sono i veri nemici dell'Europa di Giuseppe Giannini Chi sono i veri nemici dell'Europa

Chi sono i veri nemici dell'Europa

  • 18 Settembre 2026 14:30
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti