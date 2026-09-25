Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano
  • CINA

Xi a Trump: la Cina vuole stabilità, non una nuova guerra fredda

Dal commercio all’intelligenza artificiale fino a Taiwan, Xi indica la strada per evitare che la rivalità tra le due potenze degeneri in conflitto

391
Xi a Trump: la Cina vuole stabilità, non una nuova guerra fredda

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Il vertice alla Casa Bianca tra Xi Jinping e Donald Trump ha rilanciato l’idea di un rapporto tra Cina e Stati Uniti fondato sulla stabilità strategica, sulla cooperazione e sulla necessità quasi impellente di gestire divergenze e differenze senza trasformarle in conflitto.

Xi ha sottolineato come lo scambio di visite tra i leader delle due principali potenze mondiali in meno di sei mesi rappresenti un fatto senza precedenti nella storia delle relazioni bilaterali. Un segnale che, secondo il presidente cinese, dimostra l’importanza di mantenere aperto il dialogo ai massimi livelli e di guidare insieme quella che ha definito la «grande nave» delle relazioni sino-statunitensi.

L’obiettivo indicato da Pechino è trasformare in realtà la nuova visione di un rapporto costruttivo e strategicamente stabile, basato sulla cooperazione come elemento principale, su una competizione moderata e sulla gestione delle differenze. Cina e Stati Uniti, ha spiegato Xi, possono ottenere benefici reciproci attraverso una cooperazione concreta, competere in modo sano senza cercare di ostacolarsi e costruire fiducia individuando terreni comuni pur mantenendo le rispettive differenze. Che sono anche notevoli, in tutti i campi.

Un capitolo centrale riguarda naturalmente l’economia. Le ultime consultazioni commerciali tra le due delegazioni hanno prodotto un nuovo accordo congiunto, accolto da Xi come una notizia positiva non soltanto per le imprese e i cittadini dei due Paesi, ma anche per l’economia mondiale. La cooperazione, ha osservato il presidente cinese, deve però essere una strada a doppio senso: per garantire stabilità alle relazioni economiche occorre ampliare l’elenco delle aree di collaborazione e, allo stesso tempo, ridurre quello delle questioni ancora irrisolte.

Anche sull’intelligenza artificiale Xi ha indicato la necessità di evitare che la competizione tecnologica si trasformi in una nuova barriera. Cina e Stati Uniti sono entrambe potenze dell’IA e proprio per questo, secondo il leader cinese, hanno ancora più motivi per cooperare. Le rispettive capacità dovrebbero essere sfruttate in modo complementare, mantenendo un dialogo sui rischi e sui benefici della tecnologia e lavorando insieme per impedirne l’uso improprio.

Xi ha inoltre insistito sulla necessità che l’IA rimanga sotto il controllo umano e sia orientata al progresso delle persone. Un terreno sul quale la rivalità tecnologica tra Washington e Pechino potrebbe dunque lasciare spazio a forme concrete di coordinamento.

Non è mancato il dossier Taiwan. Xi ha ribadito la posizione cinese sulla salvaguardia dell’unità nazionale e dell’integrità territoriale, chiedendo agli Stati Uniti di mantenere una posizione contraria all’indipendenza di Taiwan – in base al principio della Cina unica accettato anche da Washington - e di trattare la questione con cautela. Per Pechino, si tratta di una condizione necessaria per costruire una base solida per la cooperazione strategica tra le due potenze.

Trump, dal canto suo, ha definito la visita di Xi negli Stati Uniti «grande», sottolineando i rapporti personali e la comunicazione costante mantenuta tra i due leader. Il presidente statunitense ha riconosciuto i risultati raggiunti nell’ultimo round di consultazioni economiche e commerciali, auspicando che il dialogo prosegua verso un accordo ancora più ampio.

I due leader hanno infine discusso delle principali crisi internazionali, dal Medio Oriente alla guerra in Ucraina fino alla penisola coreana, confermando inoltre il sostegno reciproco nell’organizzazione degli appuntamenti internazionali del 2026, tra il vertice APEC e quello del G20.

Il messaggio emerso dalla Casa Bianca è dunque quello di una competizione che non deve necessariamente sfociare nello scontro. Per Xi, la sfida decisiva è trovare una modalità di convivenza tra due grandi potenze capace di contenere le divergenze e lasciare spazio alla cooperazione. È su questa impostazione che Pechino intende misurare la possibilità di una nuova fase nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti.

 

-------------------

LA PROPOSTA EDITORIALE DELLA SETTIMANA:

Catastrofe Neoliberista di Angelo D'Orsi



CLICCA QUI PER ACQUISTARE


“Catastrofe neoliberista” di Angelo D’Orsi è un viaggio nella storia e una necessità. Un viaggio che ripercorre le origini e le dinamiche di una dittatura totalitaria, capace di imporsi con violenza e di camuffarsi abilmente da paladina della libertà e della democrazia, dominando la vita quotidiana di miliardi di persone. Una necessità, perché solo attraverso la comprensione profonda dell’avversario è possibile immaginare alternative. Con il rigore di un grande storico e l’ottimismo della volontà di ispirazione gramsciana, D’Orsi ci offre gli strumenti per decifrare il presente e costruire un futuro diverso.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

AMERICA LATINA Il nuovo corso di Delcy Rodríguez: un chavismo addomesticato dagli USA

Il nuovo corso di Delcy Rodríguez: un chavismo addomesticato dagli USA

  • 25 Settembre 2026 07:00

  Il discorso di Delcy Rodríguez all’Assemblea Generale dell’ONU fotografa con una certa nitidezza la nuova fase aperta in Venezuela dopo l’attacco USA e il sequestro di...

NORD-AMERICA Melania Trump: "Ho avuto un'infanzia bellissima sotto il comunismo"

Melania Trump: "Ho avuto un'infanzia bellissima sotto il comunismo"

  • 24 Settembre 2026 17:31

La First Lady statunitense Melania Trump ha dichiarato di aver trascorso un'infanzia "bellissima" crescendo sotto il comunismo in Slovenia, offrendo una riflessione personale su un sistema politico che...

EUROPA Nato 3.0, il piano di Rutte: Europa carne da cannone e taglio al welfare

Nato 3.0, il piano di Rutte: Europa carne da cannone e taglio al welfare

  • 24 Settembre 2026 16:15

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha scelto l'Iowa, cuore degli Stati Uniti più profondi, per dire agli europei quello che Washington pensa da tempo ma non aveva ancora messo così...

NORD-AMERICA Jeffrey Sachs - Fermate la guerra all'Iran del folle re Donald: una lettera aperta ai membri del Congresso USA

Jeffrey Sachs - Fermate la guerra all'Iran del folle re Donald: una lettera aperta ai membri del Congresso USA

  • 24 Settembre 2026 15:10

  di Jeffrey D. Sachs - Common Dreams   Cari membri del Congresso, Con dichiarazioni davvero deliranti rivolte ai leader mondiali alle Nazioni Unite, Donald Trump ha affermato: «Ho...

NORD-AMERICA «Partner, non avversari»: il messaggio di Xi a Trump

«Partner, non avversari»: il messaggio di Xi a Trump

  • 24 Settembre 2026 14:28

Xi Jinping è arrivato negli Stati Uniti per una visita di Stato che assume un significato particolare, non soltanto per la sua prima presenza sul territorio nordamericano in undici anni, ma soprattutto...

Le più recenti da In primo piano

Sikorski afferma che la Polonia è in guerra con la Russia da secoli e riceve questa risposta da Medvedev

Sikorski afferma che la Polonia è in guerra con la Russia da secoli e riceve questa risposta da Medvedev

25 Settembre 2026 18:00
Il mistero della morte del generale Mladic: fentanil, occultamento delle prove e il pericolo per Karadžic

Il mistero della morte del generale Mladic: fentanil, occultamento delle prove e il pericolo per Karadžic

25 Settembre 2026 17:00
Piano Kushner da 2,45 miliardi per Gaza tra i progetti di espulsione di Israele

Piano Kushner da 2,45 miliardi per Gaza tra i progetti di espulsione di Israele

25 Settembre 2026 12:30
Xi a Washington: la differenza tra gara e lotta

Xi a Washington: la differenza tra gara e lotta

25 Settembre 2026 11:00
Regno Unito: università e colossi delle armi alleati contro le proteste per Israele

Regno Unito: università e colossi delle armi alleati contro le proteste per Israele

25 Settembre 2026 08:30
Nato 3.0, il piano di Rutte: Europa carne da cannone e taglio al welfare

Nato 3.0, il piano di Rutte: Europa carne da cannone e taglio al welfare

24 Settembre 2026 16:15
«Partner, non avversari»: il messaggio di Xi a Trump

«Partner, non avversari»: il messaggio di Xi a Trump

24 Settembre 2026 14:28
Lavrov a Rubio: "Kiev sta deliberatamente destabilizzando i mercati energetici globali"

Lavrov a Rubio: "Kiev sta deliberatamente destabilizzando i mercati energetici globali"

24 Settembre 2026 12:00

Perché dovete vedere Palestine 36, e non applaudire NAZA

23346
EUROPA

La guerra inevitabile (di Vincenzo Costa)

15265
EUROPA

Il vero motivo per cui UE e NATO continuano a tenere in vita il 'capro espiatorio' Zelensky

13827
EUROPA

Dalla carneficina ucraina al "cuscinetto baltico": svelate le tre fasi per trascinare l'Europa nella guerra totale

13695
ITALIA

Virginia Libero, una storia triste (e penosa)

12038
ITALIA

Denuncia per genocidio in Italia: nei guai soldato israeliano in Toscana

10676
EUROPA

A Berlino trionfa la sinistra con un programma (finalmente) radicale

9954
EUROPA

Un Diego Bianchi in giacca e cravatta

9548
RUSSIA

Onu. Lavrov chiede a Guterrez di aprire un'inchiesta internazionale su Bucha

ASIA

Uranio arricchito. La risposta (decisa) del presidente iraniano al giornalista di Fox News

ASIA

"5.000 voli dalle basi europee": l'Iran lancia un duro avvertimento all'Europa

NORD-AMERICA

Netanyahu parla all'ONU ma la sala si svuota: il gesto di protesta di 77 Paesi

NORD-AMERICA

Israele provoca l'Iran all'ONU: la reazione del diplomatico iraniano

AMERICA LATINA

Il nuovo corso di Delcy Rodríguez: un chavismo addomesticato dagli USA

NORD-AMERICA

Melania Trump: "Ho avuto un'infanzia bellissima sotto il comunismo"

NORD-AMERICA

Guerra all'Iran, emergenza suicidi sulla portaerei USS Lincoln

Religione zombie e scuola aziendalizzata: poi ci stupiamo dell'indifferenza alla guerra? || Gabriele Busti di Giulia Bertotto Religione zombie e scuola aziendalizzata: poi ci stupiamo dell'indifferenza alla guerra? || Gabriele Busti

Religione zombie e scuola aziendalizzata: poi ci stupiamo dell'indifferenza alla guerra? || Gabriele Busti

  • 25 Settembre 2026 12:00
Xinjiang, una terra complessa e multiculturale Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

  • 18 Settembre 2026 13:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino di Fabrizio Verde Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

  • 11 Settembre 2026 17:23
La guerra per le rotte arriva al Grande Nord di Giuseppe Masala La guerra per le rotte arriva al Grande Nord

La guerra per le rotte arriva al Grande Nord

  • 23 Settembre 2026 15:00
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea   Una finestra aperta Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

  • 23 Settembre 2026 08:30
Da Huawei a BYD: i "segreti" che permettono al settore manifatturiero cinese di prosperare Da Huawei a BYD: i "segreti" che permettono al settore manifatturiero cinese di prosperare

Da Huawei a BYD: i "segreti" che permettono al settore manifatturiero cinese di prosperare

  • 24 Settembre 2026 15:00
Siete proprio sicuri di vivere in democrazia? di Fabio Massimo Paernti Siete proprio sicuri di vivere in democrazia?

Siete proprio sicuri di vivere in democrazia?

  • 16 Settembre 2026 16:09
Una falsa false-flag? di Francesco Santoianni Una falsa false-flag?

Una falsa false-flag?

  • 04 Settembre 2026 15:00
La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca di Alessandro Bartoloni La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

  • 17 Settembre 2026 15:39
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
Una vergognosa marchetta a Israele di Paolo Desogus Una vergognosa marchetta a Israele

Una vergognosa marchetta a Israele

  • 25 Settembre 2026 08:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi di Geraldina Colotti Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

  • 20 Settembre 2026 18:29
Fulvio Grimaldi - CUBA, DOVE VAI? 176 misure di riforma: deviazione o inversione a U? Fulvio Grimaldi - CUBA, DOVE VAI? 176 misure di riforma: deviazione o inversione a U?

Fulvio Grimaldi - CUBA, DOVE VAI? 176 misure di riforma: deviazione o inversione a U?

  • 22 Settembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra di Marinella Mondaini Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

  • 18 Settembre 2026 08:00
Chi sono i veri nemici dell'Europa di Giuseppe Giannini Chi sono i veri nemici dell'Europa

Chi sono i veri nemici dell'Europa

  • 18 Settembre 2026 14:30
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti