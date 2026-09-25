Xi a Trump: la Cina vuole stabilità, non una nuova guerra fredda

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Il vertice alla Casa Bianca tra Xi Jinping e Donald Trump ha rilanciato l’idea di un rapporto tra Cina e Stati Uniti fondato sulla stabilità strategica, sulla cooperazione e sulla necessità quasi impellente di gestire divergenze e differenze senza trasformarle in conflitto.

Xi ha sottolineato come lo scambio di visite tra i leader delle due principali potenze mondiali in meno di sei mesi rappresenti un fatto senza precedenti nella storia delle relazioni bilaterali. Un segnale che, secondo il presidente cinese, dimostra l’importanza di mantenere aperto il dialogo ai massimi livelli e di guidare insieme quella che ha definito la «grande nave» delle relazioni sino-statunitensi.

L’obiettivo indicato da Pechino è trasformare in realtà la nuova visione di un rapporto costruttivo e strategicamente stabile, basato sulla cooperazione come elemento principale, su una competizione moderata e sulla gestione delle differenze. Cina e Stati Uniti, ha spiegato Xi, possono ottenere benefici reciproci attraverso una cooperazione concreta, competere in modo sano senza cercare di ostacolarsi e costruire fiducia individuando terreni comuni pur mantenendo le rispettive differenze. Che sono anche notevoli, in tutti i campi.

Un capitolo centrale riguarda naturalmente l’economia. Le ultime consultazioni commerciali tra le due delegazioni hanno prodotto un nuovo accordo congiunto, accolto da Xi come una notizia positiva non soltanto per le imprese e i cittadini dei due Paesi, ma anche per l’economia mondiale. La cooperazione, ha osservato il presidente cinese, deve però essere una strada a doppio senso: per garantire stabilità alle relazioni economiche occorre ampliare l’elenco delle aree di collaborazione e, allo stesso tempo, ridurre quello delle questioni ancora irrisolte.

Anche sull’intelligenza artificiale Xi ha indicato la necessità di evitare che la competizione tecnologica si trasformi in una nuova barriera. Cina e Stati Uniti sono entrambe potenze dell’IA e proprio per questo, secondo il leader cinese, hanno ancora più motivi per cooperare. Le rispettive capacità dovrebbero essere sfruttate in modo complementare, mantenendo un dialogo sui rischi e sui benefici della tecnologia e lavorando insieme per impedirne l’uso improprio.

Xi ha inoltre insistito sulla necessità che l’IA rimanga sotto il controllo umano e sia orientata al progresso delle persone. Un terreno sul quale la rivalità tecnologica tra Washington e Pechino potrebbe dunque lasciare spazio a forme concrete di coordinamento.

Non è mancato il dossier Taiwan. Xi ha ribadito la posizione cinese sulla salvaguardia dell’unità nazionale e dell’integrità territoriale, chiedendo agli Stati Uniti di mantenere una posizione contraria all’indipendenza di Taiwan – in base al principio della Cina unica accettato anche da Washington - e di trattare la questione con cautela. Per Pechino, si tratta di una condizione necessaria per costruire una base solida per la cooperazione strategica tra le due potenze.

Trump, dal canto suo, ha definito la visita di Xi negli Stati Uniti «grande», sottolineando i rapporti personali e la comunicazione costante mantenuta tra i due leader. Il presidente statunitense ha riconosciuto i risultati raggiunti nell’ultimo round di consultazioni economiche e commerciali, auspicando che il dialogo prosegua verso un accordo ancora più ampio.

I due leader hanno infine discusso delle principali crisi internazionali, dal Medio Oriente alla guerra in Ucraina fino alla penisola coreana, confermando inoltre il sostegno reciproco nell’organizzazione degli appuntamenti internazionali del 2026, tra il vertice APEC e quello del G20.

Il messaggio emerso dalla Casa Bianca è dunque quello di una competizione che non deve necessariamente sfociare nello scontro. Per Xi, la sfida decisiva è trovare una modalità di convivenza tra due grandi potenze capace di contenere le divergenze e lasciare spazio alla cooperazione. È su questa impostazione che Pechino intende misurare la possibilità di una nuova fase nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti.

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