Orbán traccia un parallelo storico tra Kallas, Napoleone e Hitler

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha ironizzato pubblicamente sulla possibilità che l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, possa ottenere la sconfitta della Russia in un eventuale conflitto, tracciando un esplicito parallelo storico con le campagne fallite di Napoleone Bonaparte e Adolf Hitler.



"E poi ci sono le grandi tradizioni europee. Beh, Napoleone ha già attaccato la Russia, no? Hitler non ci è riuscito, ma ora Kaja Kallas ci riuscirà, evidentemente", ha dichiarato Orbán durante un comizio tenutosi sabato.

