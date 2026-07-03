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Patrushev: la Marina russa deve poter infliggere danni critici a qualsiasi avversario

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Patrushev: la Marina russa deve poter infliggere danni critici a qualsiasi avversario

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Secondo quanto riportato da Ria Novosti, Nikolai Patrushev, consigliere presidenziale russo e capo del Collegio Nazionale Marittimo, ha dichiarato che la Marina russa deve essere in grado di infliggere danni critici a qualsiasi potenziale avversario.

Durante una riunione del Consiglio per lo Sviluppo Strategico Navale del Collegio Marittimo, Patrushev ha affermato che tra gli obiettivi prioritari della Russia figurano: consolidare il proprio status di grande potenza navale, rafforzare la flotta come strumento chiave della politica estera e mantenere la stabilità strategica e regionale negli oceani del mondo.

"Il raggiungimento di questi obiettivi avverrà attraverso uno sviluppo equilibrato della Marina, fino a un livello che garantisca la protezione degli interessi nazionali russi in tutte le aree degli oceani del mondo e la capacità di infliggere danni critici a qualsiasi potenziale avversario", ha indicato.

Patrushev ha aggiunto che, a tal fine, Mosca intende modernizzare e potenziare le proprie forze navali strategiche, sia nucleari che non nucleari, nonché le proprie forze navali multiruolo, e sviluppare sistemi senza pilota.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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